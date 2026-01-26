Parte de un pueblo siciliano queda al borde de una barranca tras un corrimiento de tierras provocado por un temporal

Un deslizamiento de tierra causado por intensas lluvias provocó el colapso de viviendas y edificaciones en el pueblo de Niscemi, en la isla de Sicilia, del que uno de sus barrios quedó al borde de una barranca en un incidente que obligó a evacuar a unas 1.000 personas y que mantiene a las autoridades en máxima alerta.

Las impactantes imágenes de edificios suspendidos al borde de un gran desnivel recorren Italia después de que una extensa porción de terreno colapsara tras varios días de intensas lluvias, lo que obligó a evacuar por completo a un barrio entero.

Unas 300 familias fueron reubicadas en otras viviendas y en un centro deportivo de la ciudad, mientras que varias de las principales vías de acceso al pueblo permanecen cerradas y las clases en los centros educativos fueron suspendidas.

“Tenemos un frente de deslizamiento de al menos cuatro kilómetros de largo, y se está ensanchando”, afirmó el alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, según declaraciones recogidas por medios locales, al agregar que “habrá una zona roja donde las familias no podrán regresar a sus hogares”. En este contexto, Conti, responsable de la coordinación del centro de operaciones, advirtió que la situación continúa siendo crítica y podría agravarse en las próximas horas.

El suceso evoca otro deslizamiento de tierra ocurrido en la zona hace 29 años, que dejó decenas de edificios dañados, obligó al desplazamiento de 117 familias y transformó un barrio antes popular en un suburbio.

La isla de Sicilia es una de las zonas más golpeadas por un temporal que puso en alerta a cinco regiones de Italia, casi todas en el sur, y que causó cortes en carreteras y corrimientos de tierra.

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni se reúne esta tarde para declarar el estado de emergencia en las regiones de Calabria, Sicilia (sur) y Cerdeña (este), gravemente afectadas la semana pasada por el temporal Harry.

El presidente de la región siciliana, Renato Schifano, informó este lunes a través de un video que “lo importante es la rapidez” y “el compromiso de dar respuestas inmediatas, respetando la ley, a todos aquellos que están viviendo esta tragedia”.

El mandatario regional añadió que estará presente en Roma para asistir al Consejo de Ministros previsto para hoy y “en el que se deliberará sobre la declaración del estado de emergencia”.