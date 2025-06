Qué piden Ucrania y Rusia en las negociaciones de paz: sus propuestas para poner fin a la guerra, frente a frente

En la última ronda de conversaciones en Estambul, las delegaciones de Rusia y Ucrania intercambiaron sus memorandos para poner fin a la guerra, unos documentos en los que ponen negro sobre blanco sus condiciones y su propuesta de hoja de ruta para firmar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto iniciado por la invasión de Vladímir Putin en febrero de 2022.

En la reunión del lunes no hubo avances hacia una tregua y las posiciones siguen muy alejadas en el proceso que ha cobrado impulso bajo la presión de Donald Trump. Mientras que Kiev hace hincapié en el alto el fuego total e incondicional antes de sentarse a negociar la paz con la contraparte rusa, Moscú condiciona el fin de los combates a dos opciones que parecen imposibles para el país invadido: o bien a la retirada completa de Ucrania de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, que Rusia ocupa parcialmente (al 80%, aproximadamente) o bien a una lista amplia de requisitos que incluyen el fin de toda ayuda militar occidental, limites al tamaño del ejército y la desmovilización. Putin también exige a Ucrania que ponga fin a la ley marcial y celebre elecciones antes de firmar un acuerdo.

Kiev dijo que estudiará durante unos días el memorando ruso, que muchos expertos creen que equivale a una capitulación, antes de decidir las medidas a tomar.

A continuación, publicamos los textos de los documentos de Ucrania y Rusia íntegros, tal y como recogen tanto los medios occidentales como las agencias estatales rusas (elDiario.es no interviene en el contenido):

Memorando de Ucrania

I. Principios clave del acuerdo y del proceso de negociación

- Alto el fuego total e incondicional en el cielo, la tierra y el mar como antecedente necesario y requisito previo para las negociaciones de paz.

- Medidas de fomento de la confianza - tratar las cuestiones humanitarias: retorno incondicional de todos los niños ucranianos deportados y desplazados ilegalmente. Intercambio de todos los prisioneros (principio de “todos por todos”). Liberación por parte de Rusia de todos los rehenes civiles.

- No repetición de la agresión: el objetivo de las negociaciones es restablecer una base permanente para una paz y seguridad duraderas y garantizar que no se repita la agresión.

- Garantías de seguridad y compromiso de la comunidad internacional: Ucrania debe recibir sólidas garantías de seguridad. Las partes invitarán a la comunidad internacional a participar en las negociaciones y a proporcionar garantías para asegurar la aplicación de los acuerdos.

- Soberanía: Ucrania no está obligada a ser neutral. Puede elegir formar parte de la comunidad euroatlántica y avanzar hacia la adhesión a la UE. El ingreso de Ucrania en la OTAN depende del consenso de dentro de la Alianza. No se podrán imponer restricciones al número, despliegue u otros parámetros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como al despliegue de tropas de Estados extranjeros amigos en el territorio de Ucrania.

- Cuestiones territoriales: los avances territoriales logrados por Rusia desde febrero de 2014 no son reconocidos por la comunidad internacional. La línea de contacto es el punto de partida de las negociaciones. Las cuestiones territoriales solo se debaten tras un alto el fuego total e incondicional.

- Sanciones: pueden levantarse algunas sanciones a Rusia, pero por etapas y solo gradualmente, con un mecanismo para reanudar las sanciones en caso necesario (snapback). Los activos soberanos rusos congelados se utilizan para la reconstrucción o permanecen congelados hasta que se paguen las indemnizaciones.

- Aplicación: acordar una hoja de ruta clara, equilibrada y alcanzable para la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos.

II. Próximo paso: acordar el alto el fuego y el orden del día de la reunión de líderes

- Tras la reunión de Estambul, las partes proseguirán las conversaciones, que se centrarán en: (1) el alto el fuego total e incondicional: sus modalidades y su supervisión; (2) las medidas de fomento de la confianza; (3) preparar, acordar el orden del día y la estructura de las futuras negociaciones de los líderes sobre temas clave.

- Las negociaciones se celebrarán con la participación de Estados Unidos y Europa.

III. Alto el fuego

- Alto el fuego total e incondicional en el cielo, la tierra y el mar al menos durante 30 días (con la posibilidad de prórrogas renovables cada 30 días) como antecedente necesario y requisito previo para las negociaciones de paz.

- Supervisión del alto el fuego, dirigida por EEUU y apoyada por terceros países

IV. Medidas de fomento de la confianza

- Tras el éxito del intercambio de prisioneros de guerra después de las conversaciones de Estambul, las partes continúan el proceso de intercambio de todos los prisioneros de guerra (principio de “todos por todos”).

- Acuerdo sobre el retorno incondicional por parte de Rusia de todos los niños ucranianos deportados y desplazados, y liberación por parte de Rusia de todos los prisioneros civiles. Estas medidas deberían incluir a todas las categorías de personas enumeradas, desde febrero de 2014.

V. Reunión de dirigentes

- Los dirigentes de Ucrania y Rusia se reúnen para acordar los aspectos clave del acuerdo de paz definitivo.

- Temas clave del acuerdo de paz que deben acordar los líderes:

1) Cese permanente y completo de las hostilidades: condiciones, supervisión, sanciones por violaciones.

2) Garantías de seguridad y no repetición de la agresión.

3) Cuestiones territoriales.

4) Economía, compensación, reconstrucción.

5) Sanciones por incumplimiento de los acuerdos.

6) Celebración de un acuerdo de paz definitivo.

Memorando de Rusia

Sección I. Parámetros clave del acuerdo final

- Reconocimiento internacional de la incorporación de las regiones de Crimea, la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk, Zaporiyia y Jersón a la Federación Rusa: retirada completa del Ejército ucraniano y otras formaciones paramilitares ucranianas de los territorios.

- Neutralidad de Ucrania, lo que implica su negativa a unirse a alianzas y coaliciones militares, la prohibición de cualquier actividad militar de terceros países en el territorio de Ucrania y el despliegue de formaciones militares extranjeras, bases militares e infraestructura militar allí.

- Confirmación del estatus de Ucrania como un Estado que no posee armas nucleares o de destrucción masiva. Prohibición de la recepción, el tránsito y el despliegue de armas nucleares en Ucrania.

- Establecimiento de un número máximo de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, armas y equipo militar. Las formaciones nacionalistas dentro del Ejército deben disolverse.

- Garantizar todos los derechos, libertades e intereses de la población rusa y rusohablante. Otorgar al idioma ruso estatus oficial.

- Prohibición legal de la glorificación y la propaganda del nazismo y el neonazismo.

- Se levantarán todas las sanciones actuales impuestas por Ucrania contra la Federación de Rusia y se abandonarán las nuevas.

- Abordar una serie de cuestiones relacionadas con la reunificación familiar y las personas desplazadas.

- Renuncia a indemnizaciones mutuas por los daños causados por acciones militares.

- Levantamiento de las restricciones a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.

- Restablecimiento gradual de las relaciones diplomáticas y económicas con Ucrania, incluido el tránsito de gas.

Sección II. Términos del alto el fuego

Opción 1.

- Comienzo de la retirada completa del Ejército ucraniano de los territorios rusos, incluidos la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, a una distancia acordada de la frontera rusa.

Opción 2. “Propuesta de paquete”.

- Prohibición del redespliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con excepción de los movimientos para retirarse a una distancia acordada de las fronteras de la Federación Rusa.

- Cesar la movilización y comenzar la desmovilización de Ucrania.

- Cesar el suministro de armas extranjeras a Ucrania, incluido el suministro de datos de inteligencia.

- Excluir la presencia militar de terceros países en el territorio de Ucrania y detener la participación de especialistas extranjeros en operaciones militares del lado de Ucrania.

- Garantías de Ucrania de abstenerse de sabotaje y actividades subversivas contra Rusia y sus ciudadanos.

- Crear un Centro bilateral de Seguimiento y Control del Régimen de Alto el Fuego.

- Amnistía de los “presos políticos” y liberar a los civiles detenidos.

- Levantamiento de la ley marcial por parte de Kiev.

- Anuncio de la fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de los 100 días siguientes al levantamiento de la ley marcial.

- Firma del acuerdo sobre lo contenido en la sección I.

Sección III. Secuencia de pasos y plazos para su implementación

- Comenzar a trabajar en el texto del acuerdo.

- Declarar un alto al fuego de dos a tres días para recoger los cadáveres en la “zona gris”.

- Transferencia de 6.000 cuerpos de militares fallecidos a la parte ucraniana.

- Firma del memorando con fechas específicas.

- El alto al fuego de 30 días comenzará después de la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante este periodo, deben cumplirse todas las condiciones del “paquete de acuerdo”.

- Celebración de elecciones, formación de órganos gubernamentales en el territorio de Ucrania.

- Firma del acuerdo.

- Aprobación mediante una resolución jurídicamente vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

- Ratificación y entrada en vigor del tratado.

“Rusia sigue empeñada en exigir la capitulación total de Ucrania”

Para la analista Tatiana Stanovaya, la parte del documento ruso en la que aborda el alto al fuego es un “tanto hipócrita”. “Propone ostensiblemente dos opciones: o Kiev se retira de las regiones anexionadas, o pasa directamente a la segunda opción, más desarrollada, que garantiza de hecho que Ucrania no pueda reanudar ninguna actividad militar, deroga la ley marcial y celebra elecciones presidenciales”. “En términos sencillos, Moscú sabe que la primera opción no es viable y trata de empujar a Kiev hacia la segunda como vía principal. Pero también significa –y esto es importante– que Rusia está abierta a considerar la posibilidad de dejar a Ucrania partes de las regiones anexionadas que no controla”.

Sin embargo, añade, hay matices. “Con la segunda opción, Ucrania no tendría ninguna posibilidad de reanudar los combates. También cabe señalar que la primera opción, aunque aparentemente beneficiosa para Rusia, es en realidad menos preferible que la segunda, ya que no aborda la cuestión clave: la ayuda militar occidental. Simplemente no creen que sea políticamente factible, y creo que tienen razón”.

Para los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en inglés), el memorando de Moscú refleja las exigencias públicas que el Kremlin viene manifestando desde hace tiempo para que Ucrania “realice concesiones territoriales y políticas significativas, mientras que Rusia no ofrece ninguna”. “Seguimos considerando que Rusia sigue empeñada en exigir nada menos que la capitulación total de Ucrania y que Rusia seguirá persiguiendo este objetivo mientras Putin crea que Rusia puede derrotar militarmente a Ucrania”, dicen en su último informe.

