El primer ministro eslovaco baleado, Robert Fico, está estable, aunque todavía muy grave

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, está estabilizado pero muy grave, después de haber sido intervenido durante cinco horas de las heridas de bala que sufrió el miércoles en un intento de asesinato, según informó este jueves el hospital donde está ingresado. “El paciente tenía numerosas heridas de bala, que deben regenerarse. En este momento su estado está estabilizado, pero realmente es muy grave”, ha manifestado Miriam Lapuníková, la directora del hospital de la localidad de Banská Bystrica, donde está hospitalizado.

Fico fue operado por dos equipos, uno quirúrgico y otro de traumatología, de las múltiples heridas que sufrió, ha informado Lapuníková, según recoge el diario Denník N. “En el transcurso de la noche los médicos pudieron estabilizar el estado del paciente”, señaló el ministro de Defensa, Robert Kaliňák, que compareció junto a la directora del ente hospitalario. La gravedad del estado de Fico se debe, según Kaliňák, a “la complicación de las heridas sufridas”.

Kaliňák anunció que durante el día proporcionaría más información sobre la situación del primer ministro. El ministro, uno de los colaboradores más próximos de Fico, dijo que este jueves se celebrará una reunión del Consejo de Seguridad del Estado.

Aún no se determinó quién asumirá las competencias del jefe del Gobierno en esta situación. De momento, la actividad parlamentaria se canceló hasta el martes, cuando hoy estaban pendientes de votación controvertidos proyectos de ley muy criticados por la oposición progresista y liberal. Dicha oposición canceló este miércoles una protesta callejera contra la abolición del ente público RTVS que se tramita en el Parlamento eslovaco a iniciativa del Gobierno de coalición entre nacionalistas de izquierdas y ultraderechistas

El agresor, acusado de “intento de asesinato premeditado por venganza”

Fico fue tiroteado este miércoles tras una reunión del Consejo de ministros en la localidad de Handlova por un hombre de 71 años, que fue detenido, y aseguró estar en contra de las políticas del Gobierno. “No estoy de acuerdo con la política del Gobierno. La RTVS está siendo atacada y mucha gente está presentando la dimisión”, dijo a la cadena TA3 el supuesto atacante cuando era llevado a comisaría a declarar.

El presunto atacante es de Levice, una localidad al suroeste del país fue identificado por la prensa eslovaca como Juraj C y, según los medios locales, es escritor aficionado y miembro de un club literario, cuenta con licencia de armas y había gritado a Fico antes de disparar: “Robo (Robert), acércate”.

La policía acusó al supuesto autor de los disparos de “intento de asesinato premeditado por venganza”, un delito que podría acarrearle una pena de entre 25 años y cadena perpetua. El hombre se encuentra actualmente detenido en las dependencias de una unidad especial de la policía criminal en la localidad de Nitra, según informa la televisión Markíza, que señala que declaró a los agentes que se siente orgulloso de su acción.

Un video de los momentos posteriores al ataque ampliamente difundido este miércoles muestra a varios guardaespaldas apresurándose a llevar a Fico, que arrastra los pies, a un coche mientras varios agentes arrestan al sospechoso junto a un grupo de personas detrás de una valla. En otra grabación se ve cómo un hombre en medio de la aglomeración toma una pistola y dispara al primer ministro, que cae al suelo mientras el personal de seguridad se enfrenta al atacante.

El ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, dijo que la policía trabaja con una sola versión –que fue un acto con motivaciones políticas– y detalló que el sospechoso del intento de asesinato había participado en protestas antigubernamentales.

Tras el ataque, la policía eslovaca confirmó este jueves que serán sancionadas las publicaciones en Internet que “propaguen el odio y aprueben ese crimen”, asegurando en su página en Facebook que está vigilando los comentarios en las redes y destacó que no tolerará “llamadas a la violencia ni a la propagación del odio”.

Varios miembros del Gobierno apuntaron a la oposición por caldear el ambiente con sus críticas.

La presidenta saliente de Eslovaquia, la liberal Zuzana Caputova, convocó este jueves a los líderes de todas las fuerzas parlamentarias a una reunión “para serenar la situación y rechazar la violencia”, junto al presidente entrante, el socialdemócrata Peter Pellegrini.

“El ataque al primer ministro es un ataque a la democracia”, sostuvo Michal Šimečka, líder de la oposición Eslovaquia Progresista. “Sobre todo, ahora tenemos que poner fin a la espiral de ataques y culpas. Todos debemos contribuir a ello a nuestra manera, como políticos y como ciudadanos”.

El país, muy polarizado, vio protestas multitudinarias en las últimas semanas contra decisiones controvertidas del Gobierno de izquierda nacionalista y ultraderecha como el cierre de la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba a miembros del partido de Fico, y los planes para clausurar la RTVS, la radio televisión pública eslovaca.

“La buena noticia es que la salud de Robert Fico se ha estabilizado. Muchas cosas dependen de ello”, dijo a The Guardian Peter Bárdy, redactor jefe del medio eslovaco Aktuality. “Creo sinceramente que los políticos –Gobierno y oposición– se están movilizando. Son los únicos que tienen la oportunidad de amortiguar las emociones en el país, de ajustar su vocabulario, su actitud hacia los asuntos públicos, hacia la lucha política y hacia los medios de comunicación”.

El ataque fue recibido con consternación y estupor dentro de Eslovaquia, donde abundaron los mensajes de condena y los llamamientos a la calma, fuera de sus fronteras. Las muestras de solidaridad de los líderes mundiales se sucedieron nada más conocerse lo ocurrido y a la espera de más información sobre el estado de salud del dirigente.

Fico es un político veterano y una de las figuras más influyentes de Eslovaquia. A la cabeza del partido socialdemócrata populista Smer, el político, que había sido primer ministro en otras dos ocasiones –entre 2006 y 2010 y entre 2012 y 2018–, ganó las elecciones generales el pasado septiembre. Fico fundó Smer en 1999 como un partido socialdemócrata que ofrecía nuevas caras y una forma distinta de hacer las cosas. Con el paso de los años, y especialmente en la oposición, él y su partido han pasado a ser progresivamente más nacionalistas, radicales y conservadores en lo social, incluso aunque su visión económica sea de izquierdas. En política exterior ha liderado un cambio desde que llegó al poder el pasado octubre, con posturas consideradas más pro-Rusia.

El Smer fue la fuerza política dominante del país hasta 2018, cuando el asesinato de un periodista de investigación que había denunciado las relaciones entre el crimen organizado y las altas esferas del poder causó una ola de indignación, que acabó forzando la dimisión de Fico.

“Nos encontramos en una encrucijada, similar a la que se produjo tras el asesinato del periodista Ján Kuciak y su prometida, y estamos decidiendo qué camino tomar. Espero que no sea otro ataque a los principios democráticos del Estado y a las libertades de sus ciudadanos. Eslovaquia necesita calmar la situación, no su escalada”, ha dicho Bárdy, de Aktuality, a The Guardian.

Con información de elDiario.es y EFE.

IG