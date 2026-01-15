Regresó a la Tierra la misión interrumpida por la NASA por la enfermedad de uno de sus astronautas

Los cuatro tripulantes de la tripulación 11 (Crew-11) a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) han regresado este jueves a la Tierra un mes antes de lo previsto por los problemas de salud de uno de los astronautas, cuya identidad y condición no han trascendido. La cápsula Dragon ha amerizado a las 9:42 h de esta mañana (hora peninsular española) frente a la costa de California y los astronautas han sido trasladados a una instalación médica.

Hace ahora una semana, la NASA anunció su decisión de traer de vuelta a la Tierra antes de lo previsto a los integrantes de la misión SpaceX Crew 11 por un problema médico que afectaba a un miembro de la tripulación y que se encontraba estable. Debido a la confidencialidad médica la agencia no ha compartido más detalles sobre el astronauta, aunque insistió en que no se ha tratado de una evacuación de emergencia, sino de una medida de precaución.

Traslado a un hospital

Antes del regreso, la NASA coordinó el traslado de los cuatro tripulantes a un hospital local para una evaluación adicional, aprovechando los recursos médicos disponibles en la Tierra para brindar la mejor atención posible. Tras la estancia planificada en el hospital, los miembros de la tripulación regresarán al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston y se someterán a evaluaciones y reacondicionamiento posteriores al vuelo estándar.

La tripulación está compuesta por los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman y el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, que han pasado 167 días en el espacio. en este tiempo han recorrido casi 114 millones de kilómetros y completaron más de 2670 órbitas alrededor de la Tierra. La tripulación 11 llegó a la estación el pasado agosto y su vuelta a la Tierra no estaba programada hasta mediados de febrero.