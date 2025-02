Steve Bannon hace un saludo nazi durante una cumbre ultra del trumpismo

El ideólogo y propagandista Steven Bannon levantó el brazo a la manera de los nazis tras un discurso en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un cónclave de la extrema derecha estadounidense celebrado en National Harbor, en el Estado de Maryland, de la que también participa Javier Milei.

Bannon levantó el brazo al término de una arenga con tintes guerreros para inspirar a sus seguidores y los de Donald Trump. “La única vía para que ellos ganen es que retocedamos. Y no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir, no vamos a abandonar. Peleen peleen, peleen”, gritó, antes de levantar el brazo y coronar la frase con un “amén”.

Con este gesto, Bannon sigue la estela de Elon Musk, que durante un mitin en enero para celebrar la investidura de Donald Trump realizó un ademán similar, si bien después dijo de compararlo con Hitler era un “truco sucio”.