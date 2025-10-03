Trump aceptó la respuesta de Hamas y dijo que Israel “debe parar inmediatamente” los bombardeos sobre Gaza

El presidente Donald Trump dio por buena la respuesta de Hamas y ordenó a Israel que “debe parar de bombardear Gaza inmediatamente, para así sacar los rehenes de forma segura y rápida”. El mandatario lo anunció en una publicación en Truth Social este viernes por la tarde. “Seguimos discutiendo los detalles para que esto funcione. Esto no solo es sobre Gaza, es sobre una larga paz en Medio Oriente”.

La reacción de Trump llega después de que Hamas haya respondido al plan de paz diseñado por Washington y Tel Aviv. En su contestación, el grupo armado decía que liberaría todos los rehenes israelíes, según lo estipulado en el acuerdo, y que se abre a negociar “inmediatamente” el resto de puntos. De esta manera, la banda islamista reclamaba un lugar en la mesa de negociación ante el intento por parte de Trump y Netanyahu de imponerle un pacto dónde se la había dejado fuera.

En el comunicado entregado a los mediadores, el grupo palestino agradecía los esfuerzos de los socios árabes e, incluso, de EEUU. “El movimiento anuncia que acepta liberar a todos los prisioneros, tanto vivos como muertos, según la fórmula contenida en la propuesta de Trump”. Sin embargo, aclaraba que la liberación dependerá de las condiciones sobre el terreno en Gaza.

“En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones a través de los mediadores para discutir los detalles de esto”, añade el texto difundido en sus redes y que Trump también publicó en un post en Truth Social.

Hamas también aceptaba “entregar la administración de Gaza a un órgano palestino de independientes (tecnócratas), basado en el consenso nacional palestino y con apoyo árabe e islámico”. En el plan de Washington plantea un gobierno de transición, la “Junta de Paz”, estará liderada por diversos miembros y jefes de Estados, entre los cuales está el ex primer ministro Tony Blair, aunque quien estaría al mando de la institución sería el mismo Trump.

Unas horas antes del comunicado de Hams, el viernes por la mañana Trump había amenazado con “desatar un infierno” sobre Gaza si Hamas no respondía antes del domingo a las 18:00 horas de Washington. Durante el conjunto con Netanyahu del plan de paz, el presidente estadounidense ya dijo que EEUU “apoyaría totalmente” a Israel para que “termine el trabajo” en la Franja si Hamas no aceptaba.