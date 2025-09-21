Trump anuncia un nuevo ataque con otros tres muertos contra una lancha supuestamente cargada de droga

Un nuevo bombardeo contra una lancha en alta mar que supuestamente cargaba droga. De nuevo, la cuarta vez que el presidente de EEUU comunica un ataque así, personas han sido ejecutadas extrajudicialemente, sin que se aporte ninguna prueba de las acusaciones, más allá de vincularlas con organizaciones designadas terroristas por Donald Trump, lo que le sirve para matar personas en aguas internacionales.

“Bajo mis órdenes”; ha dicho Trump en un post en Truth Social, “el secretario de Guerra [Pete Hegseth] ordenó un ataque letal contra una embarcación vinculada con una Organización Terrorista Designada que se dedica al narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”.

Según el presidente de EEUU, los servicios de información confirmaron que “el buque traficaba con narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del barco, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!”

Cuatro ataques comunicados, y 17 muertes

Donald Trump afirmó el domingo por la noche: “Ciertamente, no hay muchos barcos por ahí. Les diré que es por el primer ataque, y luego, en menor medida, el segundo. No vemos armas. Es decir, casi no vemos barcos, lo cual está bien”. Y un día después, este lunes, difundió un post en Truth Social con un vídeo del hundimiento de una nueva supuesta narcolancha proveniente de Venezuela: “Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

El pasado martes, el presidente de EEUU aclaró algo más los ataques a embarcaciones extranjeras, con ciudadanos ejecutados sin juicio en aguas internacionales: “Dejen de enviar Tren de Aragua a EEUU. Dejen de enviar drogas a EEUU. Hundimos, de hecho, tres embarcaciones, no dos, pero vieron dos. No hay muchos barcos en el agua, ni siquiera barcos de pesca: dejen de enviar gente de sus cárceles a nuestro país”.

Hace menos de dos semanas, el primer ataque comunicado de EEUU acabó con la vida de 11 personas en aguas internacionales. Aquel día, el 2 de septiembre, Trump vinculó a los ocupantes de la embarcación con el Tren de Aragua [TDA].

En total: cuatro ataques hechos públicos y, al menos, 17 personas asesinadas.