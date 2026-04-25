Trump cancela el viaje de sus negociadores a Islamabad después de la partida del ministro de Exteriores iraní

Las negociaciones siguen en el aire. Después de que se conociera que el ministro de Exteriores iraní, Abás Aragchi, después de llevar 24 horas abandonó Islamabad, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, no viajarían a la capital de Pakistán.

“Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes”, publicó Trump en Truth Social: “¡Se pierde demasiado tiempo en desplazamientos, es demasiado trabajo! Además, hay enormes disputas internas y mucha confusión dentro de su 'gobierno'. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos mismos. ¡Además, nosotros tenemos todas las cartas, ellos no tienen ninguna! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!!!”.

Aragchi abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con las altas autoridades militares y civiles pakistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de EE.UU., que habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para este sábado.

Según informaron a EFE fuentes diplomáticas pakistaníes, Aragchi, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también lo llevará por Rusia. Según fuentes pakistaníes citadas por Reuters, Aragchi entregó las demandas iraníes, así como sus reservas sobre las peticiones estadounidenses.

El ministro llegó a Islamabad en la noche del viernes, después de un anuncio que levantó muchas expectativas sobre la reanudación de las negociaciones de paz, que se esperaba iban a celebrarse el pasado martes pero que quedaron estancadas ante la negativa de Teherán a dialogar con EE.UU. si antes no se levantaba el embarco contra los puertos y la navegación comercial iraní impuesto por Washington.

A las horas de conocerse la noticia de la marcha de Aragchi de Islamabad, el presidente de EE.UU., Donald Trump, adelantó su decisión en una conversación telefónica con la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Aishah Hasnie, que Witkoff y Kushner ya no viajarían a Pakistán.

“Hace un rato hablé con mis colaboradores que se estaban preparando para partir, y les dije: ”No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todas las cartas. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a hacer más vuelos de 18 horas para sentaros a hablar de nada“, dijo Trump.

Donald Trump anunció que la guerra en Irán duraría entre cuatro y seis semanas, y este sábado, cuando estaba previsto que se retomaran las negociaciones entre ambas partes en Islamabad (Pakistán), se cumplen dos meses sin que haya grandes perspectivas de que el final esté cerca. Pero el presidente de EE.UU. necesita que llegue a su fin, porque los precios del combustible no dejan de crecer, el barril de Brent está a 100 dólares y en noviembre hay elecciones legislativas de mitad de mandato.

Las encuestas pintan muy mal para el presidente de EE.UU. En efecto, el índice de desaprobación del presidente de alcanzó el nivel más alto de su segundo mandato, según la media de las encuestas de The New York Times, que revela que el 58% de los estadounidenses desaprueba la labor del presidente, mientras que solo el 39% la aprueba. Así, los demócratas están tratando de convertir las elecciones de mitad de mandato en un referéndum sobre la presidencia de Trump, y algunos de los antiguos trumpistas de primera hora, como Tucker Carlson, se han vuelto en su contra en los últimos días.

Esperanzas de Pakistán

Pakistán consideró la visita del ministro de Exteriores Araqchi a Islamabad como “productiva” y mantiene la esperanza de haber logrado “progresos” para que pueda producirse una nueva ronda de negociación bilateral “en un día o dos” con la delegación estadounidense, informa Efe.

La delegación iraní partió rumbo a Mascate (capital de Omán) y Moscú “para más consultas antes de la segunda ronda de negociaciones en persona entre Estados Unidos e Irán”.