Trump ensaya una nueva narrativa con Irán y recurre ahora a la guerra de Vietnam mientras ataca a sus socios europeos

“Eres una auténtica vergüenza. ¿Has oído lo que acabo de decir? Vietnam. ¿Cuántos años duró Vietnam?”. El presidente de EE.UU. no deja de dar muestras de pérdida de control cuando le pregunta la prensa por hechos concretos que contradicen sus propias palabras y previsiones. Y ahora decidió que el ejemplo de Vietnam, donde murieron 60.000 soldados estadounidenses y unos tres millones de vietnamitas en los 19 años que duró esa guerra, en la que el país del sudeste asiático no representaba ninguna amenaza para EE.UU., es una buena manera de hacer ver que la guerra en Irán no se le está yendo tanto de plazos.

Pero lo cierto es que Donald Trump anunció que la guerra en Irán duraría entre cuatro y seis semanas, y este sábado, cuando está previsto que se retomen las negociaciones entre ambas partes en Islamabad (Pakistán), se cumplen dos meses sin que haya grandes perspectivas de que el final esté cerca. Pero necesita que llegue a su fin, porque los precios del combustible no dejan de crecer, el barril de Brent está a 100 dólares y en noviembre hay elecciones legislativas de mitad de mandato.

En consecuencia, las encuestas pintan muy mal para el presidente de Estados Unidos. En efecto, el índice de desaprobación del presidente de EE.UU. alcanzó el nivel más alto de su segundo mandato, según la media de las encuestas de The New York Times, que revela que el 58% de los estadounidenses desaprueba la labor del presidente, mientras que solo el 39% la aprueba. Así, los demócratas están tratando de convertir las elecciones de mitad de mandato en un referéndum sobre la presidencia de Trump, y algunos de los antiguos trumpistas de primera hora, como ellos Tucker Carlson, se volvieron en su contra en los últimos días.

En este contexto, acaba de llegar a la zona un tercer portaaviones estadounidense, el George W. Bush. Estados Unidos tiene, por primera vez desde 2003, tres portaviones desplegados en Medio Oriente al mismo tiempo, como parte de su ofensiva militar en Irán y el bloqueo naval al país. En estos momentos, se encuentran allí el USS Abraham Lincoln (CVN 72), el USS Gerald R. Ford (CVN 78) y el USS George H.W. Bush (CVN 77). En total, EE.UU. tiene ahora en la zona unos 15.000 marineros y marines, más de 200 aeronaves y 12 barcos de guerra.

“No me metas prisa, Jeff”, le dijo este jueves al corresponsal en la Casa Blanca de Bloomberg que le preguntó por los plazos para acabar la guerra en Irán. “Los de tu calaña queréis decir: '¿Así que estamos en Vietnam?' No tenemos ninguna presión. Solo hay tipos como tú con preguntas como esa sobre '¿cuánto tiempo te queda?'. Llevamos cinco semanas y media”.

En realidad, pasaron ocho semanas desde el 28 de febrero: “Me tomé un pequeño respiro. Les di un respiro. Y recuerda esto: quiero cerrar el mejor acuerdo posible. Pero lo que estoy haciendo ahora... no puedo decírtelo. No quiero poner ese tipo de plazo, pero irá bastante rápido y tendremos el estrecho abierto. Ahora mismo, lo tenemos cerrado. Soy yo quien lo ha mantenido cerrado, y se abrirá cuando lleguen a un acuerdo o suceda algo más”.

¿Puede encontrarse una vía para terminar la guerra justo cuando se cumplen ocho semanas desde que comenzaron los bombardeos? Según medios estatales de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su equipo ya aterrizó este viernes en Islamabad, mientras que los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán a Pakistán el sábado por la mañana. Un funcionario pakistaní declaró a Al Jazeera que ahora existe una “alta probabilidad de que se produzca un avance” entre EE.UU. e Irán, tras días de escalada de riesgos y tensiones crecientes en el estrecho de Ormuz.

“El presidente se ha mostrado flexible al conceder una prórroga del alto el fuego durante todo este tiempo; y ha decidido enviar de nuevo a Islamabad al enviado especial Witkoff y a Jared Kushner”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este viernes. “Los iraníes quieren dialogar. Quieren dialogar en persona. Y, por eso, el presidente siempre está dispuesto a dar una oportunidad a la diplomacia. Así que Steve y Jared se dirigirán mañana [por este sábado] a Pakistán para escuchar a los iraníes. Esperamos que se logren avances y que de esta reunión surjan resultados positivos. El presidente, el vicepresidente y el secretario de Estado estarán aquí, en Estados Unidos, a la espera de novedades. Y tengo entendido que el vicepresidente está a la espera y dispuesto a viajar a Pakistán si consideramos que es necesario usar su tiempo”.

Hay asuntos centrales que siguen sin terminar de resolverse, como es el control del estrecho de Ormuz y las capacidades militares y nucleares que tendría Irán tras el acuerdo de paz, así como la invasión del sur de Líbano por parte de Israel.

Por el camino, Trump fue hablando de cambio de régimen, cuando el poder sigue en manos de los ayatolás, y fue amplificando la supuesta amenaza nuclear de Irán, hasta el punto de afirmar esta semana que Europa estuvo al borde del holocausto nuclear: “Creo que no habría nada peor que un holocausto nuclear en Europa: Londres, París y diversas localidades de Alemania, todas ellas convertidas en objetivos”.

No obstante, el responsable antiterrorista de la Administración Trump dimitió hace unas semanas afirmando que no podía, “en buena conciencia”, respaldar la guerra de la Casa Blanca. En la carta publicada por Kent, dirigida al presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó: “Tras una profunda reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como Director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto a partir de hoy. No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos”.

Y, así, para llenar de contenido la supuesta amenaza de Irán, la Administración Trump sostiene que Teherán “lleva en guerra 47 años contra Estados Unidos”. Este mismo viernes, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general David Caine, para alimentar ese enfoque, aludía en una rueda de prensa con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “a las 63 víctimas del atentado terrorista contra la embajada de Estados Unidos en Beirut, ocurrido hace 43 años, hace apenas unos días, el 18 de abril de 1983”.

En esa misma comparecencia, Hegseth aprovechó para insultar de forma burlona a sus aliados europeos.

“Los europeos hacen reuniones estúpidas”

“Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero se acabó el aprovecharse de los demás”, dijo Hegseth este viernes durante una rueda de prensa en el Pentágono, el mismo día que se ha conocido un supuesto mensaje interno de su departamento sobre supuestos intentos de Washington de suspender a España en la OTAN por no colaborar con su guerra ilegal en Irán.

“Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados que sean capaces, leales y que entiendan que ser aliado no es una calle de sentido único. Es una calle de doble sentido”, aseguró. “No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, y quizá deberían empezar a hablar menos, celebrar menos conferencias pomposas en Europa y conseguir un barco. Esta es mucho más su lucha que la nuestra”.

Hegseth cargó contra los procesos deliberativos e institucionales comunitarios: “Sé que hay muchas conversaciones. Visteis la que yo llamaría una conferencia estúpida en Europa la semana pasada, donde se reunieron y hablaron de hablar de hacer quizá algo en algún momento, cuando las cosas estén hechas; esos no son esfuerzos serios”.

“Sin embargo”, dijo el jefe del Pentágono, “los acogeríamos con agrado. Acogeríamos con agrado un esfuerzo europeo serio para hacer algo con respecto a este estrecho y este paso, teniendo en cuenta que son sus capacidades energéticas las que están más en juego; creo que es una llamada de atención”.

Y añadió: “Es una llamada de atención para los países de todo el mundo: o se tienen capacidades o no se tienen; de lo contrario, se está a merced de un país como Irán, y el único país que puede hacer algo al respecto es el Ejército de los Estados Unidos”.

Los insultos de Hegseth llegan el mismo día que Reuters informó de un plan del Pentágono para suspender a España en la OTAN, procedimiento que ni siquiera está previsto en los reglamentos de la Alianza Atlántica.

Ataque a España

Un correo interno del Pentágono sugiere que España podría ser suspendida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por su posición en contra de apoyar a Estados Unidos en la ofensiva contra Irán. El documento, al que tuvo acceso la agencia Reuters, incluye opciones que tiene el país gobernado por Donald Trump para castigar a los aliados de la OTAN que no ayudaron en las operaciones en Oriente Medio. Pese a la amenaza, el Pentágono no describe ningún mecanismo concreto que exista dentro de la Alianza para suspender a un país.

En el caso español, la nota describe el descontento y frustración que existiría en los altos mandos estadounidenses con la posición del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que negó a EE.UU. la utilización de las bases militares de Rota y Morón y del espacio aéreo español para apoyar la ofensiva en Irán. Según el correo, la suspensión de España de la OTAN tendría un efecto limitado en las operaciones militares, pero un alto calado simbólico.

“Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no han estado ahí para nosotros. El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto”, respondió Kingsley Wilson, secretario de prensa del Pentágono, a preguntas de elDiario.es.

Sobre todo eso fue preguntado Sánchez en su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea que se celebró este viernes en Chipre. El presidente del Gobierno reiteró la “absoluta colaboración” de España con los aliados, pero “siempre dentro de la legalidad”. Añadió que el Ejecutivo “no trabaja con correos”, sino con “documentos y posicionamientos oficiales” de EE.UU.

Sánchez aseguró estar “absolutamente tranquilo” con una posible expulsión de España de la OTAN, la cual descarta porque nuestro país “cumple con los compromisos, es un socio leal y está desplegado en áreas que han solicitado los países de la OTAN”. El presidente del Gobierno recalcó que tropas españolas se encuentran en el este de Europa apoyando a Ucrania y que el Ejecutivo usó instrumentos de la Alianza para financiar la compra de material militar por parte de Kiev.

Todo eso hace que, según Sánchez, España “cumpla con sus responsabilidades” para ser “buenos aliados con la OTAN”. Incluso, recordó que su país llegó al 2,1% de inversión en Defensa para cumplir con las capacidades que pedía la OTAN durante la polémica el pasado año por el aumento del gasto militar al 5% que España se negó a aceptar.