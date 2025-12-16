Trump demanda a la BBC “por difamación” y le pide US$10.000 millones por editar su discurso del 6 de enero

10.000 millones de dólares –8.600 millones de euros–. Es lo que pide el presidente de EEUU, Donald Trump, en la demanda de 33 páginas en concepto de daños y perjuicios presentada este lunes contra la BBC. En la demanda, el presidente de EEUU acusa a la cadena pública británica de difamación y de prácticas comerciales engañosas y desleales.

La demanda ha sido presentada por los abogados de Trump en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida en Miami, alegando difamación y violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida. La demanda de Trump 5.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por cada uno de los dos cargos, lo que supone un total de 10.000 millones de dólares.

En la demanda, de 33 páginas, acusa a la BBC de difundir una “descripción falsa, difamatoria, engañosa, despectiva, incendiaria y maliciosa del presidente Trump”. Y la tacha de “un descarado intento de interferir e influir” en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

En el escrito, se acusa a la BBC de “unir dos partes totalmente independientes del discurso del presidente Trump del 6 de enero de 2021” con el fin de “tergiversar intencionadamente el significado de lo que dijo el presidente Trump”.

La BBC se disculpó el mes pasado ante Trump por la edición del discurso del 6 de enero. Sin embargo, la cadena pública rechazó las acusaciones de difamación después de que Trump amenazara con emprender acciones legales.

El presidente de la BBC, Samir Shah, lo calificó de “error de juicio”, lo que provocó la dimisión del máximo ejecutivo de la BBC y de su director de informativos.

El discurso tuvo lugar antes de que algunos de los partidarios de Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos, mientras el Congreso se disponía a certificar la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de 2020, que Trump alegó que le habían sido robadas sin ningún tipo de pruebas.

La BBC emitió el documental, de una hora de duración y titulado Trump: ¿Una segunda oportunidad?, días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

El documental unía tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar con uñas y dientes”.

Entre las partes eliminadas se encontraba una en la que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

El episodio denunciado del programa Panorama ya no está disponible en ninguna plataforma, ni siquiera en el Reino Unido, el único lugar donde se emitió en octubre de 2024.

La BBC también publicó en la página web del programa una nota de aclaración en la que explicaba que el documental de casi una hora incluyó extractos del discurso de Trump y que se ha vuelto a revisar tras las críticas del presidente de EEUU. “Aceptamos que nuestra edición creó de manera no intencionada la impresión de que estábamos mostrando una parte única y continuada del discurso en lugar de extractos de distintos puntos en el discurso, y eso dio equivocadamente la impresión de que el presidente Trump estaba llamando directamente a una acción violenta”, dice la nota, que también incluye otra disculpa a Trump por este “error de juicio”.

En su informe definitivo de 2022, la comisión de investigación del Congreso culpó a Trump, entre otras cosas por su discurso, del asalto al Capitolio como parte de un intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales que ganó Joe Biden.

No es la primera vez que Trump emprende acciones legales contra los medios de comunicación. La CBS y su empresa matriz, Paramount, pagaron 16 millones de dólares para resolver una demanda que presentó el presidente de EEUU por la edición de una entrevista a Kamala Harris en 60 Minutes.

El año pasado, justo después de la victoria electoral de Trump sobre Harris, la ABC pagó 16 millones de dólares para resolver una demanda por difamación relacionada con los comentarios emitidos en directo por el presentador George Stephanopoulos, quien acusó a Trump de violador cuando la condena fue por abuso sexual.

El presidente de EEUU también tiene pendiente una demanda por difamación contra The New York Times, en la que acusa al periódico de intentar socavar su candidatura para 2024 y desacreditar su reputación. En un fallo preliminar, el juez Steven D. Merryday criticó duramente la demanda de 85 páginas, además de afirmar que era insostenible.