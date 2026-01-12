Trump recibe a María Corina Machado en plena redefinición del poder en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto marcado por la intervención militar estadounidense en Venezuela, la detención de Nicolás Maduro y un escenario político aún indefinido en el país caribeño.

La captura de Maduro se produjo a comienzos de enero durante una operación armada ejecutada por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, una acción que fue denunciada por distintos gobiernos y organismos internacionales como una violación de la soberanía venezolana y que reconfiguró de manera abrupta el equilibrio de poder interno. Tras ese operativo, Delcy Rodríguez fue designada como jefa del régimen chavista, en medio de una profunda crisis económica, social e institucional.

Desde entonces, Washington mantiene contactos con distintos actores políticos y diplomáticos para evaluar posibles cursos de acción, mientras enfrenta cuestionamientos por su rol directo en el desenlace del conflicto.

La oposición y el escenario posterior a Maduro

La reunión con Machado se inscribe en esa etapa de redefiniciones. La dirigente opositora ha sido una de las principales referentes del antichavismo y una figura activa en la denuncia de violaciones a los derechos humanos y en el reclamo por la liberación de presos políticos, una demanda sostenida por organizaciones internacionales desde hace años.

En las últimas semanas, el gobierno estadounidense condicionó parte de su política hacia Venezuela a gestos en esa materia, aunque las excarcelaciones se produjeron de manera parcial y sin cambios estructurales en el sistema judicial. Machado llega al encuentro tras una agenda internacional orientada a visibilizar la situación venezolana: esta semana fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano, donde volvió a plantear la situación de las personas detenidas por motivos políticos.

El vínculo entre Trump y la dirigente venezolana no estuvo exento de ambigüedades. Tras la detención de Maduro, el mandatario estadounidense evitó respaldar públicamente a Machado como figura central de una eventual transición, y señaló la necesidad de evaluar su rol en un escenario atravesado por la intervención externa y la fragmentación interna del poder.

Tensiones regionales, energía y migración

El encuentro se produce mientras Estados Unidos revisa su política económica y estratégica hacia Venezuela. Trump anunció recientemente la suspensión de una nueva ofensiva militar, en un contexto de negociaciones abiertas y señales limitadas de cooperación desde Caracas. Al mismo tiempo, la Casa Blanca analiza escenarios de reconstrucción económica, con especial atención al sector energético, aunque persisten reparos por la falta de estabilidad institucional y seguridad jurídica.

En paralelo, la crisis venezolana continúa teniendo un fuerte impacto regional. La migración forzada de millones de personas sigue presionando a países de América Latina y el Caribe, mientras Estados Unidos evalúa mecanismos de coordinación regional, en un contexto en el que su intervención militar directa es parte central del debate político y diplomático.

Sin anuncios previstos ni definiciones formales, la reunión entre Trump y Machado se presenta como un movimiento político dentro de un escenario todavía abierto, atravesado por la intervención externa, la crisis interna venezolana y las disputas sobre el futuro institucional del país.

