Trump responsabilizó a la “izquierda radical” por el asesinato de su aliado Charlie Kirk

La culpa es de la “izquierda radical”, que para Trump es cualquier cosa menos su MAGA. Aún no se sabe quién es el asesino, aunque se detuvo a una persona y luego se la puso en libertad. Pero el presidente de EEUU y los referentes mediáticos MAGA ya están diciendo de quién es la culpa: “Durante años, la izquierda radical comparó a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país. Y debe cesar de inmediato.[...] La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas”.

Hace escasos meses, cuando fue asesinada a tiros en Minnesota una congresista regional, Trump ni siquiera llamó al gobernador el estado, Tim Walz y a duras penas posteó un texto en el que no condenaba desde el punto de vista político el asesinato de una diputada regional demócrata.

En los últimos meses, se produjo un aumento de la violencia política en EEUU, desde el asesinato de una legisladora demócrata estatal de Minnesota y su esposo en su domicilio en junio en Minnesota; hasta el atentado con bombas incendiarias en un desfile de Colorado para exigir la liberación de rehenes por parte de Hamás; el incendio de la casa del gobernador de Pensilvania, judío, en abril y el tiroteo contra el presidente de EEUU, Donald Trump, durante un acto de campaña el año pasado.

Y aun así, Trump no hizo un discurso de padre de la patria ni de presidente de todos que conforta a sus gobernados. El presidente de EEUU compartió el sentimiento ultra de las redes MAGA que piden hasta la ilegalización del Partido Demócrata.

“Me llena de dolor y rabia el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah”, sostuvo Trump en su alocución sin preguntas: “Charlie inspiró a millones, y esta noche, todos los que lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror. Charlie fue un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amó: los Estados Unidos de América. Luchó por la libertad, la democracia, la justicia y el pueblo estadounidense. Es un mártir de la verdad y la libertad, y nunca ha habido nadie tan respetado por la juventud. Charlie también fue un hombre de profunda fe, y nos consuela saber que ahora está en paz con Dios en el cielo. Nuestras oraciones están con su esposa, Erica, sus dos pequeños y queridos hijos y toda su familia, a quienes amaba más que a nada en el mundo. Pedimos a Dios que los proteja en esta terrible hora de angustia y dolor”.

El presidente de EEUU calificó de mártir a Kirk, por quien decretó que todas las banderas de EEUU estén a media asta hasta el domingo por la tarde. Eso sí, cuando 24 horas antes drones rusos entraban en el espacio aéreo ucraniano, a Trump no se le ocurrió reunir la Situation Roomm.

“Este es un momento oscuro para Estados Unidos”, agregó Trump: “Charlie Kirk recorrió el país con alegría, interactuando con todos los interesados en el debate de buena fe. Su misión era incorporar a los jóvenes al proceso político, algo que hizo mejor que nadie. Compartir su amor por la patria y difundir las sencillas palabras del sentido común en los campus de todo el país. Defendió sus ideas con valentía, lógica, humor y gracia. Ya es hora de que todos los estadounidenses y los medios de comunicación afronten el hecho de que la violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a quienes discrepan. Día tras día, año tras año, de la forma más odiosa y despreciable posible. Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo”.

Según Trump, “este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país”.

Eso sí, Trump no dice nada de la retórica incendiaria de la ultraderecha en el pasado. “Cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política”, afirmó el presidente de EEUU en una alocución sin preguntas

“Desde el atentado contra mi vida en Butler, Pensilvania, el año pasado”, dijo Trump: “ La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas. Esta noche, pido a todos los estadounidenses que se comprometan con los valores estadounidenses por los que Charlie Kirk vivió y murió: la libertad de expresión, la ciudadanía, el estado de derecho, la devoción patriótica y el amor a Dios.”