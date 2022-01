Enero oriental en el temporal cultural

Al cobijo de los volúmenes introvertidos del arquitecto Samuel Flores Flores, me detengo en la antesala del temporal: una vez que nuestra vida quede arrasada por el agua, podré suspirar las primeras resolanas para que sequen las superficies húmedas en el país oriental. Resistimos las olas de calor al reparo de una araucaria excelsa. Ciertas temperaturas funcionan como incubadora con potencial de futuro y van llegando las buenas noticias de un año que recién empieza.

Recibo novedades desde la ciudad embole, en la voz de Silvina Tamous, quien me cuenta que nuestra deidad enorme y generosa ha sido galardonada con el Premio Alfaguara. Ya se ha dicho en estas páginas, se ha anticipado que el cuerpo en un metro ochenta bajo la capa lúcida de Cristian Alarcón es un armador logístico de conocimiento erudito, político y pedestre. Él nos hace saber que “no hay triunfo, ni ganador, no hay regocijo del yo: me inunda el agradecimiento y la fe”. ¡Felicitaciones bienamado, te esperamos en las recovas de cada intimidad deseada!

Ruta del mercado cultural

En pocos días vuelvo al tejido urbano de Montevideo, pero ahora me dejo arrastrar por parajes llenos de ternura y tedio, notablemente atemporales. Loló Bonfanti exhibe “De cómo las bestias podrían dejar de existir, incluso antes de haber existido” en la Galería de Pueblo Garzón y luego se mueve a la localidad de Abra de Perdomo, para exhibir su trabajo en la Cantina Mataojo. Espacios descentrados que, en el ejercicio de la vida rural slow, resuelven microcosmos arty ciertamente novedosos.

Agapantos ruteros como guirnaldas bordean el andar de pelotones coloridos de ciclistas. Desde Abra de Perdomo, bajo por la Ruta 104 rumbo a la costa, divisando un paisaje acuchillado, para detenerme en la Galería Xippas. Este espacio ideado por el galerista nacido en El Cairo, Renos Xippas, define un remanso pastoral, despejado.

El galerista me recibe con su equipo, junto a Sofía Silva, directora de la sede uruguaya. Recorro las exposiciones de Marcos Maggi, Leandro Erlich y Rita Fischer. Sobre el final de la visita, conversamos al abrigo de una sombra fresca que me protege de la ola de calor bochornosa que padece Uruguay por estos días. Conversamos y Renos me cuenta sobre su amistad con Lucio Fontana, y se detiene especialmente en los tiempos en que se entrenó con Alexander Iolas, célebre galerista de quien recibió el saber, el oficio y el profesionalismo.

Renos refiere que “las galerías de arte uruguayas se moverán todas a la 104”, en clara referencia a la ruta que evidencia una notable tendencia de circuito cultural, asociado a los desarrollos inmobiliarios de vilas campestres, donde las clases altas del cono sur están invirtiendo, escapándose de capitales como San Pablo, Buenos Aires, Montevideo. En el espacio solariego de su galería, cuenta que apoya la feria de arte “Estearte”. En su profuso y nutritivo anecdotario hay detalles suculentos, propios de quien conoce el mercado y los yeites de cada coleccionista: los argentinos son muy buenos compradores de arte, que lo visitan y que en el fanfarroneo compran artistas internacionales como Vik Muniz, con el clásico “deme dos”, y que en la feria le fue genial gracias a este espíritu bien rioplatense.

En la misma traza, se está por instalar la Galería Sur y ya se perfila el flamante MACA con una notable programación. Los contrastes entre sus salas son tan evidentes como abruptos, entonces prefiero las tremendas exposiciones “Christo y Jeanne-Claude”, inédita en Sudamérica, y “León Ferrari: heliografías”. Imperdibles.

En la primera, se vislumbra a un curioso Christo explorando, en sus “Packages and Wrapped Objects”, pequeñas esculturas bañadas de laca, pegamento o pinturas que resultaban objetos envueltos. Así se apropiaba de “cosas” que lo rodeaban: revistas, papeles, material en desuso. Más tarde, Christo empezó a experimentar también con envoltorios y a utilizar polietileno transparente, para que se pueda adivinar el contenido de sus objetos atados. En estos primeros trabajos se ve una instancia inicial de curiosidad que lo llevó, por ejemplo, a intervenir los zapatos de Jeanne-Claude, o el cochecito de su hijo. En los años siguientes, la dupla, envolvería objetos obsesión fetichista: revistas, bicicletas y teléfonos. La exposición presenta estos primeros objetos, así como una veintena de bocetos de las principales intervenciones que el dueto ha realizado en el paisaje extendido del globo.

La exposición “León Ferrari: heliografías” está compuesta por una serie de 27 grabados heliográficos de imágenes y figuras de Letraset (de transferencia en frotado), un medio utilizado ampliamente por diseñadores gráficos desde mediados de los años cincuenta. Estas obras fueron creadas mientras Ferrari se encontraba exiliado en San Pablo. Varían en orientación y tamaño pero todas son lo suficientemente grandes como para parecer planos arquitectónicos. En este corpus, el artista vence los sistemas de representación y, en esa apariencia de planos, organiza proyectos absurdos o imposibles.

Sale el sol

Llego al mar bajo la lluvia: manantial de agua dulce y paisaje brumoso del agua salada. Rodeo El Abrazo, El Chorro y el Balneario Buenos Aires, paso en silencio y temprano por la exposición de Nicola Constantino en Espacio Foto, en los altos Punta Piedras. Pronto el temporal anegará gran parte de la programación cultural de la zona. Recuerdo la apertura del JIIFF 2022 (José Ignacio International Film Festival) en medio de un diluvio, bajo el Vik Pavilion, rodeada de otros 300 curiosos que se deleitaron ante el último film de la dupla Cohn-Duprat, “Competencia oficial”, con la actuación de Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez.

Saco turno para ver el domo de James Turrell, ubicado en la Posada Ayana. El silencio esperado no llegó, no llegó nunca, aunque la obra sea altamente fotogénica. Estoy desorientada y tengo náuseas.

Llueve y sale el sol ante un monte pequeño y achaparrado, en Casa Neptuna. El contraluz formula la silueta de una preciosa arquitectura de Edgardo Giménez. Dodoneas de escasa altura, espinas de la cruz, tunas, enredaderas y helechos forman el entramado denso que cubre la pendiente y el emplazamiento de un deseo. Se arraiga la duna, del mismo modo en que se erige el proyecto de Amalia Amoedo, quien ha creado y preside la Fundación Ama Amoedo Residencia Artística (FAARA).

En Casa Neptuna me recibe Violeta Mansilla, quien relata los orígenes de este proyecto, así como la perspectiva de futuro y las miradas estratégicas para la comunidad artística en Latinoamérica. Violeta me cuenta sobre el armado de redes de trabajo y sensibilidad donde confluyen nombres como Federico Cantini, Fer Laguna, Gabriel Baggio, Virginia Negri, Celina Fuster, Maxi Rossini, Adriana Bustos, Dani Umpi y Martín Sastre.

Un espacio con múltiples alianzas

Innova es un espacio ubicado frente al rugido del mar, en la zona de Manantiales. Su directora, Nuria Kello, cuida cada detalle de la organización, que se dedica a dar a conocer la obra y promover la circulación de artistas uruguayos y de la región. Violeta Mansilla aquí nuevamente es gran maestre y productora en abrazo amplio al territorio oriental. Gracias a estos modos de asociación, Violeta anticipa que entrado febrero presentarán “El chiringuito de Hoco Huoc”, muestra y gracia performática, salón merendero, atardeceres de playa, un armado que cuenta con la idea, el concepto, la atrapante decoración y el show de Hoco Huoc, y también con invitados especiales como Maxi Rossini, Dani Umpi, Pablo Speranza.

Converso con Maxi Rossini quien me cuenta que a partir de la invitación del artista Hoco Huoc, La Pionona viaja al Uruguay, instalando su cocina-atelier para homenajear a sus autores más admirados de la República Oriental del Uruguay, entablando un diálogo entre artistas de Santa Fe con este país. En silencio de beberán los elixires de Gin La Salvaje del Litoral.

El viernes 28 de enero, en este mismo espacio ha quedado inaugurada la exposición “Perfume por omisión” de la artista Inés Beninca, oriunda de Rafaela, provincia de Santa Fe. Esta exposición es su primera muestra individual en Uruguay y está producida por Líquido, un proyecto itinerante de gestión autónoma dirigido por Valentín Benoit, que tiene a Montevideo como base de operaciones. Esta vez, Líquido establece una alianza con Espacio Innova. “Perfume por omisión” propone repensar los tiempos de la pintura, como también los tiempos personales, generando cruces con la pintura histórica y el ámbito doméstico.

LS