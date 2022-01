El escritor y periodista Cristian Alarcón ganó el Premio Alfaguara de Novela 2022

Luego de meses de expectativas, llegó el día: el escritor y periodista Cristian Alarcón obtuvo el prestigioso Premio Alfaguara de Novela 2022 por su libro El tercer paraíso, en una edición de la que participaron 899 manuscritos en español, provenientes, entre otros países, desde Argentina, Colombia, Uruguay, México, Chile y los Estados Unidos.

Nacido en Chile y radicado en la Argentina, Alarcón se formó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de ciudad de La Plata. Es codirector de la Maestría en Periodismo Narrativo de la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam). Además es fundador y director del sitio de crónicas latinoamericanas Anfibia y autor de los libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003) y Si me querés, quereme transa (2010).

De larga trayectoria en los medios argentinos, los textos de Alarcón se destacaron desde la década del '90 en Página/12, Crítica de la Argentina, Rolling Stone y Gatopardo, entre otros.

Emocionado después de escuchar las palabras de Aramburu, quien dijo que El tercer paraíso exhibe una prosa "concisa, exacta y depurada", Alarcón habló durante el acto y reveló que su libro fue escrito "completamente en pandemia".

El periodista contó que el proceso de escritura tuvo dos etapas y que en una de ellas trabajó "víctima de una cepa muy dura del Covid".

Alarcón también dijo que con su obra se propuso pensar sobre una especie de "redescubrimiento de la naturaleza" que varias personas atravesaron a partir de la pandemia. Además, dijo que viajó al sur de Chile, donde de alguna manera se reencontró con sus antepasados.

Alarcón también dijo que su obra se inscribe también "en la de la novela familiar latinoamericana".

Sin embargo, el autor aseguró que también el material tiene vínculo con su obra anterior: "No dejo de ser el cronista que soy por escribir ficción".

La historia del premio

A partir de las 16.30 en España (12.30 en Argentina), la casa editorial realizó este jueves una transmisión en la que se destacó que el galardón es también un modo de celebrar las 25 ediciones de uno de los premios literarios más importantes para quienes escriben en español.

El premio, que otorga al autor de la novela ganadora 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de la novela ganadora en todo el territorio de habla hispana, fue decidido por un jurado de prestigiosos escritores y referentes del mundo editorial.

El presidente de esta edición fue el escritor español Fernando Aramburu, autor, entre otros, de la novela Patria, quien destacó el libro de Alarcón y lo definió como "una novela de esperanza".

Lo acompañaron en la decisión la escritora y periodista española Olga Merino; el novelista, guionista y director de cine español Ray Lóriga; la escritora, abogada y recientemente designada Directora de Asuntos Culturales en la Cancillería argentina, Paula Vázquez; y la editora e historiadora mexicana Marisol Schulz Manaut.

También participó, “con voz pero sin voto” como se aclaró desde la organización del premio, la editora colombiana Pilar Reyes, directora de la División Literaria de Penguin Random House Grupo Editorial.

El Premio Alfaguara de novela celebra su 25.º aniversario en 2022. En este tiempo, se ha consolidado como un referente gracias a la calidad de los autores y las obras premiadas, y a la extraordinaria aceptación recibida por parte del público y la crítica. pic.twitter.com/Xg0nTZgLVg — Penguin Argentina (@penguinlibrosar) 14 de enero de 2022

Según informó Alfaguara, a partir de la convocatoria a esta edición del premio llegaron 899 manuscritos, “131 desde Argentina, 87 desde Colombia, 43 en Chile, 408 por España, 57 desde Estados Unidos, México con 119 y Perú y Uruguay con 29 y 25 respectivamente”.

El Premio Alfaguara de Novela fue lanzado por la editorial en 1965. Más de tres décadas después, el escritor y editor Juan Cruz volvió a lanzarlo y desde entonces fueron galardonados escritores y escritoras destacados de las letras hispanoamericanas.

Desde 1998, además, fueron elegidos prestigiosos referentes de la cultura y de la literatura para presidir el jurado. Entre otros, a lo largo de las décadas estuvieron a cargo de los fallos Carlos Fuentes, Alfredo Bryce Echenique, José Saramago, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Rosa Montero, Laura Restrepo, Javier Cercas, Elena Poniatowska, Fernando Savater y Juan Villoro.

El último Premio Alfaguara de novela fue para Los abismos (2021), de la escritora colombiana Pilar Quintana. La autora fue premiada, en palabras del jurado de la edición 2021, por construir, “con el telón de fondo de un mundo femenino de mujeres atadas a la rueda de una noria de la que no pueden o no saben escapar, una historia poderosa narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista”.

AL