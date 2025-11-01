eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Historiar
Podcast

El genocidio armenio

  • Entre 1915 y 1923, entre uno y dos millones de armenios fueron exterminados como fruto de políticas deliberadas del estado otomano. ¿Cuáles son los criterios para definir un “genocidio”, y por qué se considera que este caso se encuadra bien en esta categoría?

  • — Episodios anteriores

Historiar

0

¿Cómo se explica semejante proceso de exterminio en el marco de los conflictos de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron sus métodos, y cuáles sus etapas? ¿Hubo resistencia? En este episodio, María Inés Tato conversa con Juan Pablo Artinian sobre el genocidio armenio y sus resabios en la identidad de esta comunidad en la diáspora. 

Entrevistado: Juan Pablo Artinian

Conducción: María Inés Tato

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats