Adorni dice que la marcha “está incentivada por la política” y Bullrich aplicará el protocolo antipiquetes

El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró hoy que la Marcha Federal Universitaria convocada para mañana martes “esta incentivada por la política”.

Adorni confirmó que la semana pasada se alcanzó un acuerdo con autoridades universitarias para aumentar el presupuesto en dos tramos. “El jueves hubo diálogo y un acuerdo. El Gobierno aumentó el 70% las partidas de gasto en marzo, habrá otro 70% en mayo y se dispuso una partida extraordinaria para hospitales universitarios”, señaló en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Por eso, añadió: “Eso transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, que están preocupados y son a quienes defendemos. Es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones”.

“Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en la Argentina; es por lo que único que estamos acá”, aseguró.

Adorni ratificó que los gremios mantuvieron conversaciones y llegaron a acuerdos con el Gobierno, que aprobó además una suba de más de $14 millones para los hospitales universitarios. “Lejos estamos de querer permitir que las universidades sean usadas por los políticos de turno para beneficio propio, pero funcionan con severos problemas, están con malas situaciones edilicias, los profesores no cobran y los índices indican que 6 de cada 10 alumnos abandonan el primer año”, lamentó.

En esa línea, continuó: “Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Nosotros apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no vamos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos; no vamos a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios”.

En referencia al presupuesto que habrían acordado con las universidades, señaló: “Debe haber un presupuesto claro, eficiente y sin déficit, que represente las capacidades del Estado. Estamos desacostumbrados a que eso ocurra, pero es responsabilidad de todos trabajar para ser racionales y vivir en un país con un presupuesto acorde a sus necesidades”.

La movilización universitaria al Congreso y a la Plaza de Mayo contra el congelamiento del presupuesto para las universidades nacionales, convocada para las 15:30, es apoyada por amplios sectores de la oposición, el sindicalismo y las organizaciones sociales. Tendrá también su correlato en diferentes ciudades de todo el país.

Bullrich advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló anoche que prevé aplicar el protocolo antipiquetes en la marcha y advirtió de posibles “provocaciones”.

En una entrevista en LN+, se le preguntó si tenía previsto aplicar el protocolo y respondió que dependerá de “la cantidad de gente que va”, pero que buscará implementarlo porque “pensamos que en esta marcha sinceramente puede haber una provocación”.

En ese sentido, apuntó a la participación de la CGT, la Izquierda, y la CTA. Para Bullrich buscarán “generar una situación para movilizarse de acá a la eternidad”. “Vamos a tener cuidado”, aclaró.

La ministra sostuvo que la movilización está orquestada por “una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la universidad un ‘quiosco’ para ellos”.

“Las universidades argentinas tienen que sacudirse. Tenemos que meternos más en los problemas de la realidad”, agregó. Aclaró que está “totalmente a favor de la educación pública gratuita”. Pero, señaló que hay que “pensar cómo hacemos para tener una mejor relación entre estudiante que entra y estudiante que se recibe”, destinar “menos plata para la burocracia y más plata para los profesores, para los estudiantes y para la investigación”.

“Las universidades se miden en el mundo por la calidad de las carreras que tienen y por la calidad de las investigaciones que producen en la ciencia que sea. Esa es la discusión, no más presupuesto para más burocracia”, agregó.

Bullrich aseguró que “hace muchos años necesitamos una nueva refundación de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades” e hizo hincapié en que “nadie quiere cerrar la universidad pública”, que ese es “un discurso mentiroso”, y señaló que el Gobierno “quiere que no vivan los vivos de la universidad pública”.

En tanto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aseguró que “no va a haber piquetes ni bloqueos de calles, va a haber gente dirigiéndose a un lugar”. “Se está haciendo el esfuerzo por generar el menor trastorno posible”, expresó.

