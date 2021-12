Alberto Fernández: "Tranquila, Cristina, la Argentina del ajuste es historia"

Tras el encendido discurso de Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente cerró los festejos por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos y le respondió a su vicepresidenta, que instantes antes le había pedido ante la multitud que colmó la Plaza de Mayo que la deuda con el FMI se pague con “los dólares que se fueron a los paraísos fiscales”: “Tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina”. Y agregó: “Cristina, no tengas miedo, que si el FMI me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina", al tiempo que sostuvo que su Gobierno va “a cumplir con las obligaciones que asumieron otros. Pero el día que esas obligaciones las tomemos nosotros no será a costa de la educación pública, salud pública, salarios, jubilaciones. La Argentina del ajuste es historia", sentenció.

Otras frases salientes del discurso de Alberto Fernández

"Feliz día de la democracia, feliz día de los derechos humanos. Gracias argentinos, argentinas por estar hoy aquí. Es un día de celebración, hace 38 años como señalaban Lula, Pepe, Cristina Argentina recuperaba la democracia".

"Después de la noche de la muerte, tortura, exilio, desapariciones". "Desde ese día recordamos los 10 de diciembre como los días de la democracia y es también el día internacional de los derechos humanos".

"Por esta democracia hubo miles de argentinos que entregaron su vida. Que fueron desaparecidos, sometidos a la tortura, sufrieron prisiones injustas. Por la memoria de todos cuidemos nuestra democracia, defendámosla".

"Argentina hoy es un símbolo de derechos humanos en todo el mundo. Están las madres y abuela que resistieron a la peor dictadura y nos dieron un ejemplo de lucha". "Argentina hoy preside el consejo de DDHH en las Naciones Unidas".

"Con Néstor presidente derogamos las leyes de impunidad, la ley de punto final y sentamos a los genocidas y torturadores en el banquillo de los acusados". "con Cristina presidenta, conmigo presidente seguimos haciendo todo lo necesario para que el ultimo culpable se haga cargo de la responsabilidad que le cupo en la noche más negra que la Argentina vivió".

"No olvidemos a los genocidas y tampoco a los que nos endeudaron como nos endeudaron hace 2 años atrás, que andan ahora dando catedra de cómo se sale del problema de la deuda".

"Vi el trabajo cotidiano de Néstor, no somos los que no queremos pagar deudas ni los que las tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que los sinvergüenzas nos dejaron".

El acto completo

