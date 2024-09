Alejandro Álvarez, subscretario de Políticas Universitarias: “Hay un interés político en que se haga la marcha universitaria”

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconoció que los docentes cobran poco pero dijo que el objetivo del gobierno de Javier Milei es sostener el equilibrio fiscal. Por eso, confirmó que la decisión presidencial de vetar la ley de Financiamiento Universitario es total y que la movilización de este miércoles es inevitable porque, a su criterio, hay intenciones políticas en que se realice, a pesar de los esfuerzos que, según dijo, se hicieron desde el Poder Ejecutivo para evitarla.

En una entrevista que les concedió a los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen en Gambito de Datos, su programa de Radio Con Vos, el funcionario del gobierno libertario señaló que después de la protesta, el lunes 7, continuarán las negociaciones.

—¿Se va a poder evitar la marcha?

—No, de ninguna manera.

—¿Cómo de ninguna manera? ¿Ustedes no están trabajando para evitarla tampoco? También, digo, ¿hay conversación en marcha?

—Se hizo todo lo posible, pero me parece que hay intereses políticos en que se haga. Entonces, por más que nosotros hagamos un enorme esfuerzo para acercar posiciones y para llevar una propuesta viable, la permanente actitud, digamos, negativa, lo que nos muestra es que hay un interés político en que se haga, ¿no?

—¿Cuál es la propuesta que están poniendo sobre la mesa como para evitar el perjuicio que puede ser la no puesta en marcha de la ley de financiamiento universitario?

—Durante todo el año se hicieron actualizaciones salariales de acuerdo con el nivel que se estableció, que es igual para todo el Estado, pero incluso teniendo en cuenta la situación particular de los docentes universitarios, se dieron aumentos por encima del promedio de la totalidad del Estado. O sea, no es que no recibieron aumentos. O sea, por ejemplo, en el mes de julio el aumento general del Estado fue de 3,5% y en las universidades se hizo un aumento de 7,5%. Obviamente, esto no contempla el atraso respecto de la inflación, pero no lo contempla para nadie. O sea, nadie está teniendo actualización por inflación. Sin embargo, ellos quieren la actualización por inflación, lo cual hoy está fuera del alcance de las posibilidades del Estado. Y en esta última reunión de la paritaria, haciendo todavía un mayor esfuerzo en virtud de lo que estamos hablando y de evitar la conflictividad, se ofreció la última diferencia que quedaba, el 5,8%, para llegar a igualarlos al mejor aumento de todo el Estado, que es el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público), que representa entre el 17% y el 20% del Estado. O sea, vos tenés varios convenios distintos en el Estado. La pauta si bien es general, para el caso del SINEP fue una pauta diferenciada. Pero es solo el 17%, ¿no? Por eso ellos siempre estuvieron por arriba del promedio pero debajo del SINEP. Entonces la oferta era para equiparar con el SINEP.

—¿Cuánto cobra hoy un profesor titular de cátedra?

—Y hoy casi $2 millones. Un profesor titular, máxima antigüedad, full time.

—Cobran poco.

—Siempre es poco para la tarea docente. Eso nosotros no es que estamos diciendo que está suficientemente bien pago, ni mucho menos. Nosotros venimos reconociendo incluso desde el principio de año que existe un atraso con respecto de la inflación. Ahora, existe una limitación de tipo presupuestario, que eso a nosotros nos excede, y se ha hecho igual un enorme esfuerzo para acercar lo mejor posible-

—¿No hay también una voluntad por parte del gobierno de pararse en una situación también inflexible respecto del veto?

—No es inflexible porque nosotros venimos con el diálogo abierto, haciendo las reuniones parlamentarias y dando aumentos por arriba del promedio general del Estado. Así que inflexible no es. Lo que sí es claramente, de parte de los actores del proyecto [de ley de financiamiento universitario], una intención de crear una situación conflictiva, porque primero está mal redactado ese proyecto y entonces hay distintas formas de interpretarlo. Como lo interpretan ellos, son casi $2 billones de gasto en este año, lo cual hoy es excesivo y pone en riesgo el equilibrio fiscal que tanto costó acumular.

—¿El veto es un hecho?

—Sí. Es una decisión total del Presidente, pero por lo que yo tengo entendido, lo que él mismo comunicó y lo que fue ratificado por la ministra de Capital Humano, de la cual nosotros dependemos, es que sí, totalmente.

—Entonces, por lo que usted dice, no vemos que pueda haber un cambio de acá al miércoles para evitar el conflicto.

—Lamentablemente no. Nosotros estuvimos abiertos a todas las conversaciones, a seguir charlando, pero me parece que hay una intencionalidad de mantenerlo por razones políticas, digamos, que quieren dañar al gobierno.

—¿Y después de la marcha qué pasa? ¿Habrá alguna distancia de diálogo?

—Como hay mucho debate sobre los números, convocamos, a una comisión técnica dentro de la paritaria para establecer bien los índices de atraso. O sea, nosotros no negamos que respecto a la inflación hay un atraso. Así que el lunes 7 está convocada la reunión de la comisión técnica dentro de la paritaria.

