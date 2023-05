Antonio Aracre rompió el silencio entre críticas a la gestión económica: “Fui un chivo expiatorio”

Antonio Aracre, ex jefe de Asesores de la Presidencia, criticó fuertemente este miércoles el plan económico del Gobierno Nacional, en sus primeras declaraciones a dos semanas de renunciar a su cargo en medio de la escalada del dólar blue.

“Si hay un plan de Sergio Massa, yo no lo conocía. Si ustedes lo conocen me gustaría saber en qué consiste”, sostuvo el ex asesor de Alberto Fernández, en declaraciones a CNN Radio. En esa línea, agregó: “Massa tiene un plan, que mucha gente lo llama peyorativamente el 'plan llegar', que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos es en definitiva generar una espiralización nominal de la inflación”.

Sin embargo, Aracre explicó que el ministro de Economía “reúne una serie de características políticas en torno al kirchnerismo y al albertismo que lo posicionan como una persona muy adecuada” para ejercer el cargo, por lo que no podría “darse el lujo” de renunciar.

Respecto a su salida de la administración de Fernández, el ex CEO de Syngenta relató: “No le llevé un plan al Presidente, pero sí le dije 'mirá, hay cosas para hacer' y él me dice '¿por qué no me escribís algo y me contás en ese paper cuáles son las cosas que se pueden hacer?'”. Reconoció así que “existió el paper, y a raíz de eso nos juntamos el lunes para conversar con el presidente”.

Aracre se quejó que, en su texto filtrado, “el tipo de cambio oficial tenía un retraso de un 30% y luego hubo periodistas que editaron el documento y cambiaron la cifra del 30 al 60 por ciento”. “No hablé de devaluación, sino de retraso”, insistió.

En ese sentido, aclaró sobre ese texto que “Massa lo tenía hace tres semanas. Lo tenía el ministro y me manifestaron bastante consistencia y coincidencia, pero preocupación en la viabilidad de aplicarlo en el contexto de cómo pensaban Alberto Fernández y Miguel Pesce”.

En cuanto a su relación con el mandatario, Aracre la describió como “asidua y cercana y me parecía que algo no andaba bien. Le comenté que frente a esa inflación había que hacer algo y formar un comité de crisis para discutir. Es algo inherente a la ingenuidad… Quería que nos juntemos y discutamos”. De todos modos, dijo que “en la gestión hay cosas que no coincido con esa forma de liderazgo radial. Le cuesta juntar a diversas personas para conversar sobre un tema específico”.

En referencia a ese encuentro, consideró: “No tenía por qué pensar que era una traición. Es raro esto de la teoría conspirativa y que el jefe de asesores no se pueda sentar a hablar con el propio Presidente. Y si es así, estaría bien que me corriera de ahí”, apuntó.

La renuncia de Aracre se dio luego de una serie de rumores acerca de una posibilidad que podía reemplazar al ministro Massa, los cuales fueron desmentidos por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. “La portavoz persuadió al Presidente. Bloqueo a las personas tóxicas y por eso lo hice con Gabriela Cerruti”, lanzó Aracre en la entrevista.

LC con información de agencias