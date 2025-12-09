ATE para este martes contra la reforma laboral que impulsa Milei y los trabajadores estatales marchan al Congreso

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realiza este martes 9 un paro en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso.

Se prevé que el Gobierno ingrese el proyecto de reforma laboral el mismo día de la medida de fuerza del sindicato estatal. En este marco, su Secretario General, Rodolfo Aguiar, apuntó: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios, cómplices primarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos”.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10:30 para permitir la participación de los trabajadores en la protesta.

“En el sector público estamos en emergencia salarial. Con la ayuda de algunos pseudo gremialistas nuestros ingresos han sido destrozados. En los últimos 23 meses hemos perdido más de 33% de nuestro poder adquisitivo. El gobierno debe convocar a paritarias y otorgar una inmediata recomposición salarial”, agregó el dirigente de ATE.

Otro de los motivos de la medida de fuerza es la intención del Gobierno de recortar la planta de trabajadores del Sector Público. En este marco, Aguiar apuntó: “La intención de achicar el Estado un 10% se convierte en una utopía luego de que fueran rechazados por el Congreso los decretos de desregulación de Sturzenegger. No pueden hacerlo. Sería ilegal”

Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

“Un acatamiento promedio que supera el 90%”

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó este martes que el paro que cumple la entidad en todo el país tiene “un acatamiento promedio que supera el 90%”.

Aguiar dijo que la medida de fuerza se lleva a cabo para expresar el “rechazo a una reforma laboral absolutamente regresiva, pro mercado” y “que la única finalidad que tiene es disciplinar a la fuerza de trabajo”.

“Nos quieren vender pasado por futuro, porque no hay nada nuevo en lo que está proponiendo el Gobierno. Es falso que con esta normativa quiera impulsa la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos”, enfatizó el sindicalista en declaraciones a Splendid AM 990.

El titular de ATE dijo que para juzgar el proyecto del Gobierno “solo basta apelar a la historia”, ya que es similar a “la Ley 25.250 del año 2000 cuando (Fernando) de la Rúa era Presidente, conocida como Ley Banelco, que llevó a más de un 20% el desempleo en la Argentina”.

Además, criticó lo que calificó como “una idea falsa” que instaló el Gobierno, según la cual “el sindicalismo se opone a la reforma laboral para mantener privilegios”.

Aguiar dijo que el sindicalismo quiere una reforma “para incorporar tecnología, inteligencia artificial, robótica en los en los sectores de trabajo, pero sin quitar derechos ni reducir salarios, y eso sí crearía empleo”, subrayó.

Por su parte, el secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, aseguró que, con estas modificaciones, la gestión del presidente Javier Milei, “quiere que desaparezca la organización sindical”, como así también los convenios colectivos.

“Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte. Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal”, indicó.

Asimismo, señaló que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), “hablaron con el triunvirato de la CGT” para que puedan “tomar medidas en conjunto”, pero independientemente de que eso se logre o no, el paro convocado por ATE se hará.

Por otra parte, se refirió a la suspensión o apercibimiento de médicos que se adhieren a las huelgas. No obstante, aclaró que nunca se deja de atender a los pacientes y que “no hay antecedentes en la Argentina que alguien se haya muerto por abandono de los médicos” por plegarse a medidas sindicales.

“Esto también es importante saberlo, porque cada vez que nosotros hacemos un paro en cualquier hospital público en la Ciudad de Buenos Aires, o en el Posada, lo que no dejamos de hacer es atender las guardias y los pisos. Y las cirugías que no se pueden reprogramar, se hacen”, aseguró.

ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló la semana pasada y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El anuncio de ATE se dio la semana pasada, un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad y no se actualizaba desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresará por estas horas al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del este martes será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

El Gobierno descontará el día a quienes adhieran a la protesta

El Gobierno nacional aplicará el descuento del día a todos los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este martes, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

Así lo señalaron fuentes oficiales, luego de que el gremio de los estatales ratificara su decisión de realizar una concentración desde las 11 frente al Congreso de la Nación.

El triple reclamo de ATE y críticas a gobernadores

La medida de fuerza de ATE se basa en tres ejes principales de protestas: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias y el recorte en organismos descentralizados.

Además, los estatales rechazan los posibles ajustes que podrían afectar a cerca del 10% de los trabajadores en organismos como el CONICET, el INDEC, la ANSeS, el INTA y el INTI, entre otros.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, criticó duramente a los líderes provinciales que han apoyado la propuesta del Ejecutivo: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”.

La reforma laboral y la agenda del gobierno

El paro nacional fue adelantado tras conocerse que este 9 de diciembre el Gobierno daría a conocer el texto de la reforma laboral, trabajado junto con el Consejo de Mayo.

Aunque los detalles completos aún no son oficiales, se espera que la propuesta busque cambios en áreas como vacaciones, indemnizaciones y despidos.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, será el encargado de presentar esta y otras reformas tras una reunión del Consejo de Mayo pautada para las 13:30 en Casa Rosada. La iniciativa de modernización laboral ya figura en el temario de las sesiones extraordinarias y el Ejecutivo buscará su sanción con apoyo en el Senado.