Audios de Karina: Bullrich habló de “servicios de inteligencia rusos” y “tortura psicológica”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó este lunes la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por el hecho y sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”.

En diálogo con el programa “Pan y Circo” de Radio Rivadavia, la ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como “algo inédito e increíble” que pone al país en una “situación de indefensión”. Bullrich afirmó que se trata de una “impresionante maniobra de inteligencia” y se comprometió a “trabajar a fondo” para esclarecerla.

La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación “en pedacitos, como si fuese una serie”. Además, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el Gobierno.

“No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar. Todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos. Ahora nos tiran audios grabados en la propia casa de gobierno”, manifestó.

Bullrich también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que “en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono”. Finalmente, prometió una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de “la mafia”. “La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte”, concluyó.

La ministra de Seguridad aseguró que quienes filtraron los audios “no son periodistas” sino parte de una “mafia” que busca desestabilizar al Gobierno.

En una entrevista con el periodista Jonatan Viale, Bullrich explicó por qué, a su criterio, la difusión del material no es un acto periodístico. “Un periodista, si recibe un audio, primero habla con la fuente. Pero si dice: ‘Lo voy a pasar 60 días seguidos’, está siendo parte de un intento de desestabilización”, sentenció la ministra.

El periodista Jorge Rial, cuyo programa en C5N y su canal de streaming Carnaval han sido centrales en la difusión de los escándalos, recogió el guante y le respondió directamente a través de sus redes sociales. Acusó al gobierno de Javier Milei de ir “directo contra la libertad de prensa y expresión” y calificó la denuncia oficial como una “intolerable amenaza”.

Rial desestimó la teoría de una conspiración y aseguró que las filtraciones no son más que el reflejo de la “propia interna” del Gobierno. Lejos de retroceder, advirtió que es “imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado” y concluyó: “Hacemos Periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia”.

Con información de la agencia NA