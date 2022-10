Cerruti justificó sus cuestionamientos a Alfa, de Gran Hermano: “No se puede decir cualquier cosa”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, insistió en cuestionar las acusaciones de uno de los participantes del programa Gran Hermano contra Alberto Fernández. Reveló además que el Gobierno tomará cartas en el asunto y criticó el contenido que genera el reality.

“No íbamos a dejar pasar que un personaje dijera, con convicción y en una especie de situación amigable, que conoce hace muchos años al Presidente y que lo coimeó toda la vida”, expresó Cerruti en diálogo con una radio sobre los dichos de Walter el “Alfa” Santiago.

En la misma línea, amplió: “Estas expresiones crean un sentido común y esto no sólo va contra la honestidad y decencia del Presidente, que incluso los peores detractores saben que es impecable, sino contra la política en general, contra la dirigencia porque era parte de un discurso que sostenía que es todo lo mismo”.

“En este tipo de programas de interés masivo que tiene 25 puntos de rating, y con el lenguaje de la gente común, sentís el sentido común colectivo con mucha fortaleza. Me había parecido que esto le hace daño a la sociedad, que una persona se haya declarado abiertamente homofóbica y que eso que es discursos de odio, penado por la ley, pasado como si nada”, cuestionó la portavoz.

Asimismo, habló de la importancia de dejar en claro que “no se puede decir cualquier cosa, ni siquiera en este tipo de programas, en donde se crea mucho más sentidos común colectivo”.

Para Cerruti, en el casting de Gran Hermano se buscó seleccionar personajes que representan a la sociedad y apunta a “generar sentido común hacia un lado y hay que generar debate sobre esto, no solo quedarnos encerrados en la política, el periodismo y las redes, mientras afuera en la sociedad está pasando otra cosa”.

En torno a las cruces con referentes de la oposición sobre el tema, la portavoz amplió: “Es pecar de ingenuidad pensar que a la política no le importa estos lugares. Esto viene de hace mucho tiempo, en los 90 se empezaron a cruzar el mundo del espectáculo con la política, con programas masivos como los de Tinelli. Por eso sabemos que impacta en la sociedad y genera sentido, no es para nada ingenuo. Ya se lo comunicamos a Telefé y a la productora. Entendemos cómo son las reglas del programa y que esta persona no lo va a saber hasta que salga pero no podíamos dejarlo pasar”

Por último, aseguró que el Gobierno “no dejará pasar ningún engaño o mentira” al tiempo que cuestionó el “vale todo y la libertad” de las redes sociales.

Este estilo de programas, como #GranHermano colaboran con el sentido común colectivo. Hay discursos de odio penados por la ley como los discursos homofóbicos. No podemos dejar pasar estas cosas — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 20 de octubre de 2022

“Hemos decidido no dejar pasar nada más. No se puede seguir mintiendo y engañando, auspiciado por el vale todo y la libertad de las redes sociales. Esta campaña es contra la dirigencia social y política. He recibido comentarios contra mí, que tengo una vida normal, y se dicen cosas como ciertas sobre mí que no son así, y no voy a dejarlo pasar. No debemos resignarnos, sino los dejamos ganar a ellos, a los que pueden decir cualquier cosa para generar la idea de que nada sirve y que todos son corruptos”, concluyó.

