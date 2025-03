CFK cargó contra Milei: “Terminaste haciendo lo mismo que Macri”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó este domingo en duros términos al presidente Javier Milei por el acuerdo que el mandatario está buscando firmar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo comparó con Mauricio Macri.

Con el estilo coloquial y cargado de mayúsculas con el que últimamente está escribiendo sus publicaciones en redes sociales, la presidenta del Partido Justicialista (PJ) posteó en X: “Che Milei! AL FINAL TERMINASTE HACIENDO LO MISMO QUE MACRI”.

“Te falló el experimento de la Escuela Austriaca, estás con el agua al cuello porque te faltan dólares y TIRÁS LA TOALLA PIDIÉNDOLE UN PRÉSTAMO AL FMI”, agregó.

En la misma línea, reveló que leyó la argumentación que ensayó el libertario en La Nación, en una nota en la que, según dijo, busca explicar que la administración libertaria pedirá más fondos al organismo de créditos, “sin que eso genere nueva deuda”, que serán destinados a “a pagar las Letras Intransferibles que el Tesoro le debe al Banco Central”.

“¿EN SERIO NOS ESTÁS DICIENDO QUE TE VAN DAR MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y QUE NO VA A AUMENTAR LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA? Daaaaale!”, ironizó.

Asimismo, puntualizó: “Lo mismo que hizo Macri cuando dijo que se endeudaba en dólares para pagar el déficit en pesos y el [el ministro de Economía, Luis] Toto Caputo le terminó pidiendo 57 mil millones de dólares al FMI”.

La expresidenta le preguntó a Milei si consideraba “lo mismo” una letra de deuda intransferible entre el Tesoro y el Banco Central que un crédito con el FMI, “que tiene condicionalidades sobre la política económica nacional, cuya tasa de interés más recargos ronda el 7%, que no admite quitas y que somete al país a legislación y jueces extranjeros”. Por su parte, recordó la promesa de Milei de cerrar el Banco Central: “Además… ¿NO ERA QUE QUERÍAS CERRAR EL BANCO CENTRAL porque era el ladrón más grande que existía en la Argentina; Y RESULTA QUE AHORA PEDÍS UN PRÉSTAMO AL FMI PARA ”FORTALECER“ SU BALANCE? Andaaaaaa!”.

“DEJÁ DE MENTIRLE A LA GENTE MILEI… No te cree nadie. EN REALIDAD ESTÁS TAN DESESPERADO PORQUE TE FALTAN DÓLARES que vas a terminar haciendo el pésimo negocio para los intereses del país de CAMBIAR UNA DEUDA BARATA Y CONTROLABLE POR OTRA DEUDA MÁS CARA QUE, ADEMÁS, SOMETE A LA ARGENTINA A LA EXTORSIÓN PERMANENTE: ”papelitos de colores“ (como le llaman algunos a las Letras firmadas por el Tesoro) por deuda en dólares contantes y sonantes del FMI”, sentenció la expresidenta.

También señaló una aparente contradicción entre la columna en La Nación del libertario y su plan económico. Mientras Milei escribió que la inflación “es un fenómeno monetario”, CFK le señaló que “hace rato que LA ÚNICA RECETA QUE ESTÁS APLICANDO CONTRA LA INFLACIÓN ES TENER PISADO EL PRECIO DEL DÓLAR OFICIAL Y RIFAR MILES DE MILLONES DE DÓLARES PARA MANTENER A RAYA LOS FINANCIEROS y evitar que se te dispare la brecha cambiaria y, junto a ella, los precios. Se nota mucho Milei”, remató, haciendo uso de una frase popularizada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La expresidenta no fue la única que criticó la columna de Milei en X. Luciano Laspina, economista y diputado nacional del PRO, dijo no coincidir técnicamente con la visión del presidente. “El balance del BCRA no es asimilable al de una empresa. Porque la demanda de dinero (que contablemente es un pasivo) en realidad es el ”activo“ (la razón de ser) de un banco central”, escribió en un post.

“El argumento presidencial solo sería relevante en el escenario no descartado de una dolarización. Es decir, el cierre definitivo del BCRA. En ese caso, los argentinos estarían tomando deuda remunerada para pagar una deuda que no rinde intereses (dinero). Un negocio nefasto”, agregó.

FI con información de Noticias Argentinas