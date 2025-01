Desde “traición a la patria” hasta “cachivache”, Cristina y Carrió suman críticas a Milei

La expresidenta Cristina Fernánde de Kirchner cruzó este jueves al presidente Javier Milei, a una semana de su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, donde el mandatario calificó al feminismo, la equidad de género y el ambientalismo como partes de una “ideología aberrante”. A través de sus redes sociales, la exmandataria lo acusó de alejarse de los principios del liberalismo y de promover discursos de odio. En el mismo sentido, Lilita Carrió, líder de la Coalición Cívica, casi una hora después del mensaje de CFK, le recordó al libertario que los discursos, las publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, “no los hace a título personal, sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos y de las leyes”.

Estas expresiones se suman a varias del espectro político en rechazo al discurso homofóbico del Presidente y dos días antes de la Marcha del orgullo Antifascista que convocó el colectivo LGBTQ+ y que amenaza con ser tan masiva y transversal como las de defensa de la universidad publica del 2024.

Cristina le dijo a Milei que se pasó “dos pueblos”

“Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el ‘libertarismo’?”, ironizó Cristina, aludiendo a las referencias del presidente al economista Alberto Benegas Lynch (h). “Se ve que era pura sanata, porque en este Davos 2025 solo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales”, agregó.

En su extenso mensaje, la exmandataria puso en duda la coherencia ideológica del discurso de Milei y lo señaló por su postura cambiante respecto al libre mercado. En ese sentido, sostuvo que si el libertario hubiera repetido sus declaraciones de 2024 en favor de la desregulación económica, habría quedado “offside” ante el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien anunció nuevas barreras comerciales.

Además, Cristina advirtió sobre la situación económica del país y alertó sobre el impacto de las medidas del Gobierno. “Vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo”, afirmó, y pronosticó que “los argentinos se darán cuenta de que el sacrificio solo sirve para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías”.

Además, hizo referencia a Scott Bessent, el designado secretario del Tesoro de Trump, quien trabajó con George Soros y está casado con el exfiscal de Nueva York John Freeman, con quien tiene dos hijos por gestación subrogada. “Cambiá de ghostwriter porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache”, sentenció. Y agregó: “Decile al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos”.

Carrió no descartó “iniciar acciones judiciales ante la posible comisión del delito de traición a la Patria”

Por su parte, Lilita Carrió, también este jueves, publicó una carta dirigida al “Señor Presidente”. Allí, la dirigente le recordó a Milei que, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, “no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos y de las leyes, en definitiva, del Estado de Derecho”.

Para Carrió, “cuando esto NO sucede ese acto o expresión presidencial que contraviene la Constitución Nacional y las leyes carece de legalidad y entonces, deviene en un acto de hecho (de facto) contrario a lo dispuesto en el artículo 36º de la Constitución Nacional. Todo discurso o actos dirigidos expresamente a violar la Constitución Nacional lo convierte en un gobierno de hecho en los términos del artículo constitucional mencionado, por ser contrario al Estado de Derecho”.

En la carta abierta publicada en sus redes sociales, la exsenadora sostuvo que lo “inapropiado consiste, lisa y llanamente, en que dicho contenido es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos enunciados por nuestra Carta Magna y por todos los tratados de la materia dotados de jerarquía constitucional”.

“El principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos somos iguales ante la ley y, en consecuencia, los miembros de los tres poderes del Estado tienen prohibido todo acto que implique cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social y, por el contrario deben garantizar a todas las personas protección efectiva contra ella”, explica Carrió, al tiempo que no descarta “iniciar acciones judiciales ante la posible comisión del delito de traición a la Patria, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público”.

El posteo completo de CFK

Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el “libertarismo”?

¿Era algo así, no?... “El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el RESPETO IRRESTRICTO DEL PROYECTO DE VIDA DEL PRÓJIMO, BASADO EN EL PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN… y bla bla bla…”

Se ve que era pura sanata, porque en este Davos 2025 sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales.

¿O acaso fue porque si repetías el discurso de Davos 2024, donde pontificabas “el libre mercado de transacciones voluntarias y la libre circulación de bienes y personas, sin ningún tipo de intervención estatal, sin regulaciones ni controles, en el que los empresarios son héroes”; quedabas offside con Trump, que le va a poner aranceles a todos los “héroes” que no produzcan en Estados Unidos o no hagan lo que él quiere?

Decile al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos.

Y, sinceramente… ¿No te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o por las elecciones sexuales de cada uno?

Aflojá un poco… que vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo; y, finalmente, los argentinos se den cuenta que el sacrificio que hacen sólo sirve para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías… Porque no tengas dudas que eso, más temprano que tarde, va a ocurrir.

Mientras tanto, pedile a tu amigo Elon Musk que te presente a Scott Bessent, Secretario del Tesoro designado por Trump. Lo vas a necesitar si querés cerrar el nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMI. Es un destacado financista internacional que, hasta el 2015, trabajó con George Soros. Seguro que para vos, Soros es un comunista… Aunque Forbes lo haya calificado como el donante más generoso del mundo.

P/D: Ah, casi me olvido! El Secretario del Tesoro está casado con otro señor que se llama John Freeman, ex Fiscal de Nueva York, y tienen dos hijos por gestación subrogada. Reitero: cambiá de ghost writer porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando, además, no te hacés cargo de lo que decís.

P/2: Y por favor… DEJÁ QUE CADA UNO SEA FELIZ Y TENGA LA FAMILIA QUE QUIERA O PUEDA; porque nadie se mete con la tuya, ni te dice con quien tenés que dormir.

La carta de Carrió

Me dirijo a Ud. en mi carácter de ex Convencional Constituyente, autora del texto del artículo 75, incisos 22 y 23 de nuestra Constitución, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte, desde el regreso de la democracia y que resultan la base fundamental del Estado de Derecho y la República, como ciudadana de esta Nación y como defensora, desde hace muchos años, de los derechos humanos.

El discurso formulado por Ud. ante el Foro Económico de Davos me exige manifestar el más absoluto rechazo y una honda preocupación porque su contenido discriminatorio y violento lo hace impropio del Presidente de la Nación, titular del Poder Ejecutivo, elegido democráticamente, de conformidad con lo establecido por la Constitución Nacional y las leyes.

Lo inapropiado consiste, lisa y llanamente, en que dicho contenido es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos enunciados por nuestra Carta Magna y por todos los tratados de la materia dotados de jerarquía constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, inciso 22.

Sr. Presidente, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos y de las leyes, en definitiva, del Estado de Derecho. Cuando esto NO sucede ese acto o expresión presidencial que contraviene la Constitución Nacional y las leyes carece de legalidad y entonces deviene en un acto de hecho (de facto) contrario a lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional. Todo discurso o actos dirigidos expresamente a violar la Constitución Nacional lo convierte en un gobierno de hecho en los términos del artículo constitucional mencionado, por ser contrario al Estado de Derecho.

El principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos somos iguales ante la ley y, en consecuencia, los miembros de los tres poderes del Estado tienen prohibido todo acto que implique cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social y, por el contrario deben garantizar a todas las personas protección efectiva contra ella.

El artículo 19 de la CN es un límite al Estado para inmiscuirse en la vida privada de las personas, es la garantía de todos y cada uno de los habitantes, de que el poder omnímodo estatal no interferirá en las elecciones que ellos hagan en sus proyectos de vida.

Es el principio constitucional de reserva o legalidad, Sr. Presidente, pero más aún, es un rezo constitucional a la libertad, que dice que “Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. La Constitución Nacional, cuya lectura le recomiendo, no sólo las resguarda de cualquier proceso judicial sino también de todo juicio moral u opinión de aquel que ostenta el poder unipersonal del Ejecutivo, en este caso, Usted.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...[y que]...Toda persona tiene los derechos y libertades [...] sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, este principio elemental de derechos humanos debería incorporarlo y tenerlo en cuenta especialmente en sus discursos y expresiones escritas porque, le reitero Sr. Presidente, cuando Ud se manifiesta no lo hace a título personal sino de mismísimo Poder Ejecutivo y entonces esa expresión constituye un acto político y jurídico que conlleva la responsabilidad de inspirarse en los principios del Estado de Derecho.

A mayor abundamiento, la Declaración en su artículo 7o no sólo describe el principio de igualdad ante la ley y el principio de protección contra toda discriminación, sino también garantiza a las personas la protección contra toda provocación a tal discriminación.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26 y la Convención Interamericana de Derechos Humanos en sus artículos 1o y 24 también consagran los principios de igualdad ante la ley y no discriminación que establecen que todas las personas son iguales en dignidad y derechos y que no pueden ser discriminadas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición social.

Sin perjuicio de lo desarrollado precedentemente, es muy importante mencionar que el artículo 75, inciso 23 estipula el principio rector por el cual el Estado, en sus tres poderes, debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Amén de ello, también resulta una medida de carácter regresivo que conlleva a una disminución o menoscabo en el pleno ejercicio de los derechos de todos los habitantes contradiciendo el principio de progresividad de los derechos humanos que impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para lograr su pleno ejercicio.

Haciendo expresa reserva de iniciar acciones judiciales ante la posible comisión del delito de traición a la Patria, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público previstos en el art. 36, párrafo 1o de la CN y art. 248 del CP, le reitero las palabras con las cuales inicié esta presentación, la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional son la base legal, moral y ética en la cual se funda la democracia y la República, en consecuencia, todos aquellos actos que el Estado no haga en su favor, los hace en su contra.

Le reitero nuevamente, Sr. Presidente, Ud. no puede y no debe apartarse de la CN, aunque no le guste, porque así lo exige el estado de derecho.

Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución y los tratados de derechos humanos mediante sus expresiones, así lo demuestran.

En el convencimiento que Ud. no ha leído alguna vez la CN le escribo esta carta, a título de intimación y también le notificaré de su contenido por la red ya que Ud. se comunica a través de ese medio, sustituyendo las formas institucionales y del estado de derecho.

El discurso de Milei en Davos

Durante su exposición en Davos, Milei sostuvo que el mundo debe “eliminar el virus de la ideología woke”, a la que calificó como “el cáncer que hay que extirpar”. En su presentación, el presidente cuestionó el feminismo, la equidad de género, el ambientalismo y la inmigración, asegurando que son “herramientas para justificar el avance del Estado”.

Además, volvió a cuestionar el rol del Foro Económico Mundial y advirtió que es necesario un retorno al liberalismo. “El guion se ha agotado y, cuando una historia se agota, es momento de ser audaces”, subrayó.

Con información de agencias.

IG