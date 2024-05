Cristina Fernández de Kirchner: “Todo lo que anuncian, todo lo que dan como verdad absoluta no tiene conexión con la realidad”

Desde el Instituto Patria, durante la inauguración del Salón Mujeres del Bicentenario, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó a Javier Milei, apuntó contra el plan económico del ministro Luis Caputo, advirtió sobre peligros en caso de que se sancione la Ley Bases y recordó algunos hitos de su gestión. “Todo lo que anuncian, todo lo que dan como verdad absoluta no tiene conexión con la realidad. Esto es lo que está pasando”, dijo.

Ante un auditorio repleto de público femenino entre quienes se contaban Estela de Carlotto, Verónica Magario, Cecilia Moreau, diputadas, senadoras y Oscar Parrilli como excepción, Cristina Fernández revindicó el valor de la lucha de las mujeres en la historia de la creación de la Argentina aunque aclaró que no es feminista y señaló: “En un día muy particular porque allá por el 2009, en vísperas del Bicentenario, decidimos inaugurar en la Casa Rosada el Salón de las Mujeres del Bicentenario. Yo no soy militante feminista. Digo esto porque tal vez se haya esgrimido el falso argumento para desmantelar este salón en el Día de la Mujer que había un sesgo ideológico, una carga de diferencia entre los argentinos”.

En este sentido, la expresidenta advirtió: “Yo creo que estamos en presencia de una fuerza política que no tiene un problema con las feministas, tiene un problema con las mujeres”, pero con optimismo expresó: “Queríamos incorporar esto en esta casa, el Instituto Patria, y también con el optimismo de que, algún día, todas ellas volverán a la Casa Rosada”.

Sobre Milei, Fernández dijo que “tiene mucho prejuicio” y que se lo comunicó “el día que asumió”. Al respecto recordó una anécdota: “En un momento largo, cuando ingresa, le digo, 'Presidente acá, colóquese a mi izquierda'. Y, entonces, el chiste como es sabido: 'No, a su izquierda es imposible'. Yo digo, 'No vaya a creer, no vaya a creer. Tiene muchos prejuicios. Cuando se sienta en el sillón de Rivadavia se le van a caer unos cuantos prejuicios como se le están cayendo ahora en la realidad de todos los días'”.

“A lo mejor el objetivo es que sigamos endeudados”

Al referirse al tratamiento en la Cámara de Senadores de la Ley Bases, la expresidenta dijo: “Deberíamos estar preocupados, deberían estar preocupados todos los argentinos” y aclaró que le preocupa particularmente un capítulo al que ella llama “Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI” al que describió “de una economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología de investigación y desarrollo”.

“Es ese capítulo que es el RIGI, y digo esto con la autoridad de que la inversión extranjera directa más importante en todo el periodo de la democracia fue la que se realizó desde el año 2003 al año 2015. Y eso que nosotros no privatizamos nada. Al contrario, recuperamos Aerolíneas Argentinas y recuperamos YPF para todos los argentinos”, agregó.

“A lo mejor el objetivo es que sigamos endeudados internamente para, de esta manera, seguir controlando nuestro desarrollo y nuestra vida. Me parece que se parece a esto último, porque que alguien me explique cómo vamos a dejar la energía de esta manera, además olvidándonos del autoabastecimiento interno”, deslizó.

“Digo que es esto porque además de las concesiones que se hacen, hay una que a mí particularmente me parece que refleja en toda su extensión el objetivo de este proyecto: a la inversión extranjera directa a partir del tercer año la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central. Pero pregunto yo y le pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de deuda soberana, ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Nosotros la maquinita no la tenemos, no la tenemos. ¿Con qué dólares van a pagar al Fondo Monetario Internacional? ¿Con qué dólares vamos a sostener el desarrollo de las industrias que evidentemente no le importan a nadie?”, concluyó.

La historia detrás del Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario

El Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario fue inaugurado por Cristina Fernández de Kirchner el 6 de marzo de 2009, durante su primera presidencia. El argumento de la por entonces presidenta para llevar adelante la ceremonia fue que le parecía “muy injusto” que a las mujeres se las reconociera “un solo día y que los 364 días restantes fueran solo de ellos”.

En 2015, cuando asumió el poder Mauricio Macri, el espacio fue reconvertido en una oficina. Permanecieron los cuadros de las mujeres homenajeadas, pero el salón no volvió a usarse para actos, muestras ni disertaciones. En 2020, por decisión de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero reinauguró el espacio como lo que había sido originalmente. En él, se homenajeaba a Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas. Se trata de las mismas figuras que están reconocidas ahora en el Instituto Patria ya que en Casa Rosada, el 8 de marzo de este año, el Gobierno de Javier Milei decidió reconvertir el espacio en el Salón de los Próceres y exponer allí las figuras de José de San Martín, Julio Argentino Roca, Carlos Saúl Menem, Martín Miguel de Güemes, Mariano Moreno, Juan Bautista Alberdi, Tumba del Soldado desconocido de Malvinas, Carlos Pellegrini, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Justo José de Urquiza, Esteban Echeverría, Juan Bautista Cabral, Bartolomé Mitre, Bernardino Rivadavia, Hipólito Bouchard, Victorino de la Plaza, Facundo Quiroga, Nicolás Avellaneda, Guillermo Brown, Francisco Moreno y Cornelio Saavedra.

