Cristina Kirchner, dura contra los organismos multilaterales y sus “políticas de ajuste” en plena negociación con el FMI

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que los sectores de derecha en América Latina buscan "volver a instalar el neoliberalismo" en la región, cuestionó las "políticas de ajuste" de los organismos multilaterales de crédito en medio de la delicada renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), denunció la financiación de "golpes judiciales" y advirtió a la mandataria electa de Honduras, Xiomara Castro: "No es fácil ser presidenta mujer".

"Los mismos que financiaban los golpes militares, financian los judiciales", cuestionó la expresidenta argentina en el discurso que dio en la conferencia "Los pueblos siempre vuelven" en la Universidad Nacional de Honduras. Actividad que forma parte de su viaje al país centroamericano antes de asistir a la asunción de Castro, con quien mantiene una relación estrecha.

Al repasar la historia de los gobiernos populares de América Latina, aseguró que en la primera parte del SXXI, los partidos de derecha "ya no necesitan" golpes militares, sino que "ahora hay que conseguir jueces" e ironizó: "¿Por qué no me explican el fenómeno de que las leyes se aplican en función de los intereses que están en contra de las mayorías populares?".

Luego, explicó que algunos sectores quieren "volver a instalar el neoliberalismo en la región". "Es curioso: el neoliberalismo quiere achicar el Estado. Es más, han surgido corrientes que se denominan libertarios y quieren suprimir el Estado. ¿Y qué está pasando en la región? Cuando se instalan estas doctrinas, la política tienen las mismas reglas que la física. Todo vacío es ocupado. ¿Quién se ocupa? Aparece el narco", advirtió.

"¿Qué pasa cuando el Estado reduce su presencia en educación, salud y la explotación que impacta en el cambio climático? ¿Hay un vacío que nadie ocupa? No, es ocupado por los narcos. Los narcos aparecen porque son los que construyen las escuelas que el Estado no construye por tener que aplicar las políticas de ajuste de los organismos multilaterales", criticó Fernández. En este sentido, advirtió que el ajuste trae consecuencias económicas y ambientales y que "la desaparición o disminución del Estado lejos de traer seguridad y bienestar trae otras cosas".

Y subrayó: "Creo que el gran desafío que tiene nuestra región en particular es ver cuál es el problema que acecha a todos. Además, a nivel global, tenemos que discutir que los bancos de grandes potencias dejen de lavar las formidables fortunas que hacen los narcotraficantes. Esta es la verdad de la milanesa de lo que pasa en la lucha contra el narcotráfico y ambiental, la disminución del Estado para intervenir."

La advertencia feminista a Xiomara Castro

Por otro lado, advirtió que la tarea de la esposa del expresidente destituido Mel Selaya será "doblemente difícil" por su condición de mujer. "No es fácil ser presidenta mujer, porque todavía hay en nuestras sociedades y compañeros propios, cierto resabio de la sociedad patriarcal, machismo. Cuando una mujer además de pintarse, peinarse o ponerse un atuendo, piensa y se atreve a decirlo en voz alta, se lo perdonan bastante menos que a los hombres", alertó.

Contó, entonces, una anécdota con el expresidente Néstor Kirchner: "En el año 2007 le decía a Néstor estas cosas, que era machismo. El me decía que no. Poco antes de partir me lo reconoció. 'Esto también además de por las ideas, intereses, es por tu condición de mujer', me dijo. Espero que todos y todas ustedes ayuden mucho a la compañera Xiomara, por quien le espera una tarea doblemente difícil por ser mujer. La va a poder llevar adelante porque la vi salir a pelear por la democracia en las calles".

Las frases más destacadas de Cristina Kirchner

"Todavía recuerdo aquellos días del 2009 en Washington cuando la OEA se ponía al frente para defender la democracia en América, no para voltearlas"

"Fueron momentos muy difíciles pero de entrañable solidaridad latinoamericana. Estar acá es confirmar que los pueblos siempre vuelven. No es una categoría político universal, es latinoamericano. Es muy difícil por allí, en otras latitudes, imaginar estos avances y retrocesos. Cuando hablamos de los pueblos siempre regresan lo hacemos desde esta perspectiva, una que luego del golpe contra Evo Morales, el MAS haya vuelto a la presidencia"

"La historia de nuestro continente es de avances y retrocesos. Primero los pueblos originarios se alzaron contra los procesos de colonización. Más tarde esa lucha contra el colonialismo directo de las potencias europeas eclosiona en el SXIX con las gestas emancipatorias. Verdaderos libertadores, una liberación política hecha con armas. Primero habían sido derrotados políticamente y estos grandes libertadores, liberan a sus pueblos. Se hacen cargo de su patria y cumplen el mandato histórico. En el SXX ocurren dominaciones económicas. Vuelven a surgir en el SXX la oleada de los movimientos nacionales y populares. En la primera mitad, donde se conforma un perfil que muchas veces no es entendido, se pretende analizar lo que pasa en América Latina con las categorías de pensamiento europeo"

"A fines del SXX , luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región, comienzan a surgir nuevos movimientos nacionales y populares con otros nombres pero con el mismo objetivo de siempre: la autodeterminación de los pueblos".

"Comienza un proceso virtuoso que puede ser medido en lo que se debe medir la virtud en gobierno, que es en la calidad de vida de los pueblos. Esta década y media que comienza también surgen retrocesos en los pueblos, no bajo golpes militares, ya no es necesario. Ahora hay que conseguir jueces que educados en comisiones, foros, que siempre financian de la misma manera que se financiaban los golpes, se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina"

"¿Por qué no me explican el fenómeno de que las leyes se aplican en función de los intereses que están en contra de las mayorías populares?"

"Vuelven a querer instalar el neoliberalismo en la región. Es curioso: el neoliberalismo quiere achicar el Estado. Es más, han surgido corrientes que se denominan libertarios y quieren suprimir el Estado. ¿Y qué está pasando en la región? Cuando se instalan estas doctrinas, la política tienen las mismas reglas que la física. Todo vacío es ocupado. ¿Quién se ocupa? Aparece el narco".

"Es curioso que después los que impulsan el ajuste dicen que hay que combatir al narco, creen que se hace desde el Ministerio de Seguridad, y no desde el progreso. ¿No se dan cuenta de la paradoja horrible que significan las políticas de ajuste y el impacto en la vida cotidiana? "

"Muchas veces también los gobiernos al carecer de recursos, termina autorizando cualquier cosa porque no tiene posibilidades de encontrar ingresos y recursos. Se sabe que cuanto menos se invierte en seguridad ambiental, más rentabilidad va a tener el empresario. La desaparición o disminución del Estado lejos de traer seguridad y bienestar trae otras cosas. La falta de regulación del Estado para controlar como se hace la explotación comercial"

"Creo que el gran desafío que tiene nuestra región en particular es ver cuál es el problema que acecha a todos. Además, a nivel global, tenemos que discutir que los bancos de grandes potencias dejen de lavar las formidables fortunas que hacen los narcotraficantes. Esta es la verdad de la milanesa de lo que pasa en la lucha contra el narcotráfico y ambiental, la disminución del Estado para intervenir."

"Estos temas que son duros, porque cuando uno llama a las cosas por su nombre, no es gratis. Es un mundo que cobra muy caro a todos aquellos que nombran a las cosas por su nombre y no recurrimos a eufemismos"

"No solamente una mujer, por primera vez. No es fácil ser presidenta mujer, porque todavía hay en nuestras sociedades y compañeros propios, cierto resabio de la sociedad patriarcal, machismo. Cuando una mujer además de pintarse, peinarse o ponerse un atuendo, piensa y se atreve a decirlo en voz alta, se lo perdonan bastante menos que a los hombres"

"En el año 2007 le decía a Néstor estas cosas, que era machismo. El me decía que no. Poco antes de partir me lo reconoció. Esto también además de por las ideas, intereses, es por tu condición de mujer. Espero que todos y todas ustedes ayuden mucho a la compañera Xiomara, por quien le espera una tarea doblemente difícil por ser mujer. La va a poder llevar adelante porque la vi salir a pelear por la democracia en las calles".

El rol de Cristina Kirchner tras el golpe de 2009

Cuando el exjefe de Estado hondureño Mel Zelaya, esposo de Castro, fue depuesto por un golpe de Estado en 2009, Cristina Kirchner tuvo un rol fundamental en denunciar el proceso antidemocrático y dar su apoyo. El episodio de Honduras inauguró lo que se llama el "ciclo de golpes blandos" en América Latina, cuando Zelaya fue trasladado en pijama a la fuerza a la Base Aérea al sur de Tegucigalpa y un avión militar lo depositó ilegalmente en Costa Rica, donde lo recibió el presidente Oscar Arias.

Castro, por su parte, se refugió en la embajada de Estados Unidos por temor a ser asesinada mientras las calles de Tegucigalpa eran escenario de violentas protestas. Días después del golpe, Zelaya volvió a su país y Kirchner fue una de las mandatarias latinoamericanas que integró la comitiva que lo acompañó hasta Honduras. Además, en los festejos del Bicentenario argentino en 2010, el presidente destituido fue invitado a participar junto a otros 7 presidentes de la región. Para ese momento, Honduras ya tenía nuevo presidente electo y este acto fue fuerte mensaje de no reconocimiento por parte de Argentina del gobierno de ese momento.

La presidenta electa sucederá a Juan Orlando Hernández, cuestionado por corrupción y cuyo partido sería desbancado tras 12 años en el poder