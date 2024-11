Cristina se muestra activa ante la amenaza de que la proscriban, mientras macristas y libertarios celebraron el fallo

Cristina Fernández de Kirchner buscó mostrarse desinteresada respecto a la lectura del fallo de Casación que confirmó su condena en la causa Vialidad. La expresidenta no tenía dudas sobre cuál sería el veredicto, por eso ninguneó a los jueces y planificó una actividad con 400 mujeres en el municipio de Moreno, junto a la intendenta Mariel Fernández. Mientras en Comodoro Py ratificaban su proscripción, ella cargó su agenda para mostrarse haciendo política.

“Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil, y si por algo me castigan no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener razón”, fueron sus primeras palabras al conocer la decisión de los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, a los que un día antes bautizó “Los Copitos de Comodoro Py”.

La primera plana del kirchnerismo se expresó rápido. “La quieren presa o proscripta”, tuiteó la intendenta Mayra Mendoza, mientras que la senadora Anabel Fernández Sagasti consideró que la decisión “no es una sentencia, es una cacería”. El dirigente Juan Grabois dio una clase pública en las afueras de los tribunales, mientras ratificaban la condena.

Axel Kicillof, distanciado de Cristina en los últimos tiempos, se apuró a expresar un apoyo contundente. “Un juicio armado por el Partido Judicial sin una sola prueba, una condena escrita de antemano y anunciada con antelación por el periodismo cómplice. La farsa jurídica en la llamada causa Vialidad entristece pero no sorprende, es la misma metodología utilizada en Brasil y en otros países. Lawfare de manual para disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos. Todo nuestro acompañamiento y solidaridad con @CFKArgentina”, escribió.

Festejos en LLA y el PRO

Javier Milei celebró la condena. “Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción. Fin”, escribió en su cuenta de X.

Las palabras de Milei llegan en medio de versiones sobre un intento de presionar al kirchnerismo con el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Es que la defensa de la expresidenta deberá apelar ahora al máximo tribunal para que resuelva si la condena queda firme. Por eso, en un sector del Gobierno consideran que podría abrirse un terreno de negociación en el Senado, mientras que Milei no descarta la posibilidad de nombrar a Lijo y a Manuel García Mansilla por decreto.

El PRO apelará a una estrategia distinta. “Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro”, escribió Mauricio Macri. Su partido explora una vía política –sin esperar a la Corte– para evitar que Cristina sea candidata. Por eso apuraron la convocatoria para tratar la próxima semana en Diputados la Ley de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales.

“Es un asunto de su agenda que es bastante llamativo, sobre todo teniendo en cuenta quién es (Cristian) Ritondo y sus negocios en el rubro de la construcción”, chicaneó en diálogo con elDiarioAR un dirigente vinculado al Instituto Patria, en un señalamiento a la “doble vara” del macrismo. “Es la agenda que a Macri le conviene para recuperar algo del electorado que le comió Milei”, agregó. En el Senado, el proyecto recién se debatiría en 2025.

El apuro a poner en discusión la Ley de Ficha Limpia –en el recinto, pero también en la escena pública– va en sintonía con las sospechas del cristinismo respecto al “timing” judicial. El aviso público de la lectura del fallo de Casación –algo inusual en este tipo de eventos– trascendió el 8 de octubre, tres días después de que el senador Eduardo “Wado” de Pedro lanzara el operativo clamor para que Cristina presida el PJ. Además, la fecha elegida para la lectura de la condena fue a cuatro días del 17 de noviembre, cuando estaba previsto realizar la interna partidaria que finalmente fue suspendida.

Lejos de mostrarse amedrentada por el fallo, Cristina decidió continuar con su agenda de visitas al territorio, que ya tiene próximos destinos. A principios de octubre, inauguró su estrategia haciendo pie en el Conurbano bonaerense. La Matanza, Avellaneda, Lomas de Zamora y Lanús fueron los primeros distritos en los que eligió visitar comedores, universidades y fábricas. El domingo dejará Buenos Aires para dar inicio a su recorrida nacional: tiene previsto participar de un acto en Santiago del Estero por el Día de la Militancia. La fecha, emblemática, será una excusa para darle un tono épico a su intento de empezar la reconstrucción del peronismo.

LA/MG