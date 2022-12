El cruce twittero entre Gabriela Cerruti y Patricia Bullrich: “No estás hecha de la misma naturaleza que el pueblo argentino”

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales en torno a la planificación de operativo de seguridad en la caravana que hicieron los jugadores de la Selección tras coronarse campeona en el Mundial de Qatar 2022.

Aníbal Fernández defendió el operativo en los festejos de la Selección y apuntó contra Chiqui Tapia y Berni

“En lugar de disfrutar de la llegada de los campeones del mundo, sufrimos una decepción. Y no por ellos”, planteó la ex ministra de Seguridad. Y continuó: “Es evidente que Argentina necesita ORDEN para progresar. SIN DUDAS, LO QUE PASÓ NO ES EL CAMINO”.

Los cuestionamientos de la referente opositora iniciaron luego de que el Gobierno declarara feriado nacional el día martes con la intención de que la población argentina pudiera sumarse a los festejos junto a los dirigidos por Lionel Scaloni.

“¡Bienvenidos, Campeones del Mundo! Recibamos a Messi y a la Selección con los valores que compartimos con ellos: los del esfuerzo y el trabajo. #YoFestejoTrabajando”, había afirmado Bullrich.

En lugar de disfrutar de la llegada de los campeones del mundo, sufrimos una decepción. Y no por ellos. Es evidente que Argentina necesita ORDEN para progresar.



SIN DUDAS, LO QUE PASÓ HOY NO ES EL CAMINO. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 20 de diciembre de 2022

Ante las críticas de la presidenta del PRO, Cerruti lanzó: “Cinco millones de personas en la calle homenajeando a sus campeones. Con el orden que impone el amor y la alegría. Si sufriste hoy una decepción Pato Bullrich es evidente que no estás hecha de la misma naturaleza que el pueblo argentino”.

Cinco millones de personas en la calle homenajeando a sus campeones. Con el orden que impone el amor y la alegría.

Si sufriste hoy una decepción @PatoBullrich es evidente que no estás hecha de la misma naturaleza que el pueblo argentino. https://t.co/MojkW3BgdQ — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 21 de diciembre de 2022

Ojalá este momento virtuoso dure para siempre y llegue a los corazones de quienes aún hoy, en medio de tanta historia haciéndose presente, trataron de sembrar divisiones y desánimo. pic.twitter.com/byBoQwOTQx — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 20 de diciembre de 2022

