Aníbal Fernández defendió el operativo en los festejos de la Selección y apuntó contra Chiqui Tapia y Berni

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recogió el guante tras las críticas del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por los inconvenientes en la organización del dispositivo para proteger el recorrido de los jugadores de la Selección y afirmó que su par bonaerense, Sergio Berni, “no organizó nada”.

Hora por hora, el conflicto que impidió la vuelta olímpica en micro de la Scaloneta

Más

“Tapia me llamó diciendo que lo habíamos traicionado”, contó el funcionario nacional en declaraciones a la prensa. Además, calificó al titular de la entidad madre del fútbol argentino como “un cachivache”.

Antes de ingresar a la sede de la cartera policial, Fernández aseguró que la coordinación del operativo de seguridad estuvo a cargo del Gobierno Nacional y negó la participación de su par bonaerense, luego de que Tapia destacara el rol de Berni. “Berni no organizó nada”, lanzó el integrante del Gabinete nacional. .

Además, reveló que desde Nación rechazaron desde un inicio la intención de pasar por el Obelisco debido a la enorme cantidad de gente que se encontraba en la zona. “La idea era nunca pasar por el Obelisco, no acompañábamos esa idea”, indicó Aníbal Fernández, quien admitió que fue decisión suya el descenso de los helicópteros que transportaban a los campeones mundiales en la Escuela de Cadetes.

Asimismo, señaló que a Tapia que no le entendía lo que decía por teléfono, al tiempo que reveló que tuvo que “esperar más de una hora” para entrevistarse con él “porque estaba durmiendo”.

Según el funcionario, “no fracasó el operativo de ayer. Entre 2 y 5 millones de personas ¿cuántos muertos hubo?”, preguntó en declaraciones a Radio 10, antes de explicar: “Habíamos estado planificando como se podía hacer. Ayer hablé con Claudio Tapia, y una posibilidad era Autopista Riccheri, General Paz, Lugones, Illia, Libertador; otra es por la autopista, entrada por Puente Pueyrredón, para que pudieron saludar desde allí. Pero las cosas se complicaron cada vez más porque era cada vez más gente”, argumentó, ante de cargar contra Tapia: “Me llamó enojadísimo porque me dijo que lo habíamos traicionado. Cuando decía eso, Messi, de Paul y Di María estaban en el H17 de Policía Federal. Ninguno se quejó, todo lo contrario, subieron gustosamente a los helicópteros”, concluyó.

Berni ponderó el operativo en Provincia

“Trabajamos 24 horas seguidas, una tarea que llevamos adelante con mucho esfuerzo y los jugadores llegaron a la Ciudad sin ningún tipo de inconveniente”, remarcó Sergio Berni en declaraciones a radio La Red. Y agregó: “Nadie podía desconocer que iba a haber una marea de gente en la calle”.

De acuerdo al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, “nos tomamos el tiempo necesario para llegar a Capital. No hubo ningún tipo de incidentes. Caminé los 15 kilómetros y tengo que destacar la emotividad de la gente y que fueron extremadamente respetuosos. Desconozco lo que sucedió, mi responsabilidad queda en la Provincia de Buenos Aires”, sentenció.

Las quejas de Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, pidió este martes “mil disculpas” a los fanáticos que se acercaron a la multitudinaria e histórica caravana para celebrar la conquista de la Copa del Mundo e informó el fin de la celebración por decisión de los organismos de Seguridad pese a no haber arribado al Obelisco como estaba previsto.

El monumento histórico de Buenos Aires de 67,5 metros de altura, considerado un ícono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Argentina, fue el lugar elegido por la Selección argentina para festejar el campeonato Mundial de Qatar 2022, lo que significó ponerle fin a una racha de 36 años sin éxitos de esa magnitud.

“No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar”, remarcó “Chiqui” Tapia en su cuenta oficial de Twitter.

No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar.

Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones.

Una pena 😠🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) 20 de diciembre de 2022

El presidente AFA apuntó directamente a los organismos de Seguridad por el colapso en todos los accesos y calles principales con aproximadamente cinco millones de personas.

Además, en la zona del Obelisco y alrededores se estimó que la cantidad de público rozó los cuatro millones, algo incontrolable con las vallas y efectivos que poco pudieron hacer ante la emoción de los presentes que quisieron retratar los festejos de una gesta histórica liderada por Lionel Messi.

Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino ⚽🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) 20 de diciembre de 2022

“Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena”, continuó “Chiqui” Tapia en su publicación antes de que el micro con los jugadores se detuviera en Parque Roca para posteriormente abordar los helicópteros que sobrevolaron el microcentro de Capital Federal.

Por último, el mandatario de la entidad manifestó: “Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino”.

IG