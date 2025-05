Cúneo Libarona dijo que está en estudio un proyecto para ampliar la Corte Suprema a siete miembros

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró hoy que está en estudio un proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia a siete miembros.

Al participar del evento de Amcham 2025, el funcionario nacional sostuvo que actualmente el máximo tribunal “se da maña” para sacar fallos llamando a conjueces.

“Lo ideal es que esté la Corte completa. Se está estudiando el e, hay un proyecto del senador Juan Carlos Romero pidiendo una ampliación a siete jueces”, subrayó Cúneo Libarona.

A título personal, señaló: “Yo hace mucho que digo que en mi opinión académica no es para descartarlo. Pero está en estudio”.

Además, el ministro de Justicia afirmó que existen “algunas resistencias de parte de los fiscales” para la implementación este año del nuevo sistema acusatorio.

Al respecto, destacó que con ese esquema se pueden dar “condenas en 48 horas”. “Nunca hubo en este año y medio tanta independencia judicial como hay ahora”, agregó el funcionario nacional.

Dólares en el colchón

Consultado por el periodista Ignacio Girón, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dijo que el plan del gobierno para que los argentinos “saquen los dólares del colchón”, no se trata de un “sistema improvisado”.

“En mi lápida va a estar el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Nosotros estábamos con serios riesgos de caernos de su lista, lo cual hubiese implicado una merma del 7% del PBI. Este deseo legítimo de que vuelva el dinero de los colchones. No de cualquier manera, se está estudiando hace más de un mes el mecanismo para que sea legítimo y que no controvierta las normas GAFI, normas OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), no se trata de un sistema improvisado”.

