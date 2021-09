Patricia Bullrich: "Milei estará de nuestro lado"

La buena sintonía y los gestos entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el candidato libertario a diputado nacional Javier Milei se repiten con el correr de la campaña para las elecciones legislativas de noviembre. Recordemos, que en una entrevista que le dio a elDiarioAR, el economista Milei, al ser consultado si se imaginaba en una fórmula compartida con Bullrich en 2023, contestó: "Cuando yo trazo la línea de los socialdemócratas, a ella la veo en mi patio. Tengo afinidades con ella. No es descartable por la afinidad ideológica que tenemos. Le valoro que va a de frente y no miente, es complicado encontrar eso en este rubro".

En la noche de este lunes, durante un entrevista con Joaquín Morales Solá por la señal TN, Bullrich recogió el guante. "No es momento de hablar de fórmulas ni del 2023, estamos en una elección parlamentaria y vamos a luchar por estos objetivos: que el oficialismo no tenga quórum en el Senado y que no tenga mayoría en Diputados. Creo que Milei estará de nuestro lado, no va a votar impuestos, no va a votar nada que sea antirrepublicano. Pero bueno, en estos momentos estamos en listas distintas, pero hacia delante tenemos que hacer crecer a nuestra coalición. Es una posibilidad", reconoció Bullrich.

Después llegó el momento del análisis del escenario electoral de cara a noviembre. "El Gobierno puede mejorar el resultado, pero creo que nosotros lo vamos a mejorar más. Estoy convencida que más gente irá a votar y, por ende, ellos tendrán más votos, pero la distancia de diez puntos se puede ampliar dos o tres puntos más", indicó.

Y amplió: "El objetivo estratégico es el 45 por ciento en noviembre. Mantendríamos las provincias donde tenemos el objetivo de que el oficialismo pierda el quórum en el Senado. El oficialismo apuntará a La Pampa, Chubut y Santa Fe para recuperar, nosotros también y al resto de las provincias que eligen senadores".

"Creemos que hay un aire de cambio en esas provincias. El que votaba al peronismo y confiaba en sus valores, ahora ve la decadencia y destrucción de trabajo", concluyó.

