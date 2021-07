Santilli lanzó su precandidatura en Provincia: “Hoy, la realidad le ganó al relato"

El hasta hoy vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli dijo este jueves que "la realidad le ganó al relato", destacó que "6 de cada 10 chicos están en la pobreza" y pidió "mantener la esperanza de un futuro distinto", en un acto en La Plata, donde lanzó su precandidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos. Ya presentó la renuncia a sus cargos en la Ciudad.

En el Club Hípico y de Golf de City Bell, Santilli se rodeó de sus aliados, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Jorge Macri, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto. En las internas de su partido, disputará la candidatura con el neurocientista radical Facundo Manes. La lista bonaerense del actual vicejefe de Gobierno porteño la completan, en los primeros lugares, Graciela Ocaña, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Gerardo Milman, Natalia Villa y Hernán Lombardi.

Al cerrar el acto, Santilli, tras agradecer a los presentes, a los intendentes, a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, a su mujer Analía y a sus hijos, aseguró que la Argentina vive “un momento de oscuridad. Siento el dolor de la gente en la calle, la bronca de que todo está más caro y no podés comer. La angustia de que tus hijos no pudieron ir a las escuelas durante mucho tiempo. La impotencia de irte a dormir todas las noches sin saber qué futuro les podés dar a tus hijos. El miedo de saber que te puede pasar algo en tu casa, o si salís, mientras que los narcos crecen y avanzan”, apuntó en su discurso, con marcado acento en la problemática de la inseguridad.

Para el flamante candidato, “hoy, la realidad le ganó al relato. Cerraron 90 mil comercios, 200 mil argentinos se quedaron sin trabajo, y seis de cada diez chicos viven en la pobreza, pero esta realidad se puede cambiar”. Y agregó: "Tenemos una inmensa posibilidad. Los argentinos queremos decir basta, así no, así no va más. Somos un equipo que trabaja, no que te echa la culpa, te impone o te maltrata. Somos un equipo que te entiende. Y yo vengo a poner el cuerpo, porque voy para adelante”, dijo.

Santilli aseguró que el país “tiene con qué. Con ganadería, minería, pesca, turismo, universidades y gente de trabajo que quiere salir adelante. Por eso podemos tener un Provincia mejor, con mejores escuelas, potenciando las industrias, la ciencia y la tecnología”.

Para el funcionario porteño, su espacio “empieza hoy un nuevo desafío, un camino largo para el que estoy preparado. Voy a recorrer cada barrio, como lo hice siempre. Vengo a caminar y a trabajar. Porque veo la esperanza en cada bonaerense, esa esperanza que está en vos, que a pesar de las trabas y el destrato, seguís produciendo. En vos, que estudiás en las universidades, y en vos, que trabajás en los hospitales para cuidarnos. La esperanza está en ustedes, que quieren un país mejor, con paz y libertad, con trabajo y oportunidades. Transformemos a la Provincia. Hagámoslo y hagámoslo juntos”, cerró Santilli.

Antes, Horacio Rodríguez Larreta había destacado que era “un día muy importante, porque venimos a representar nuestros valores. Es la primera vez que logramos mantener a la oposición unida desde el regreso de la democracia. Estamos unidos para trabajar por la educación, por la salud y por la seguridad. Y por la diversidad, como la de nuestro equipo”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, para agregar: “A Diego lo conozco desde hace muchos años, con una relación de mucha confianza, sé de su compromiso y de su experiencia en la gestión, sobre todo en la Seguridad, un problema que preocupa a todos los bonaerenses. Pero además de la gestión, tiene el corazón para saber escuchar a la gente, para saber dialogar y buscar el consenso”.

A su turno, Bullrich destacó que Juntos “viene a decirle al kirchnerismo que esta coalición le va a dar a la Argentina una perspectiva que hemos perdido. Un país con educación, con futuro, sin inflación, con menos impuestos. Representamos este anhelo de porvenir y de generar esperanza. La provincia de Buenos Aires está esperando que volvamos, con el coraje que el país necesita”, concluyó.

A su turno, Lilita Carrió, que al inicio de su alocución se calificó como “una vieja outlet”, remarcó que venía a “explicarles a los jóvenes de nuestro país que es verdad que nos pasó un camión por encima. Y cuando uno está debajo de un camión uno tiene dos alternativas. Quedarse abajo del camión o levantarlo y salir a la vida. Yo les vengo a proponer salir a la vida. Y reconstruir esa gran familia que es la Argentina”.

