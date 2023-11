Con acusaciones cruzadas comenzó el debate de candidatos a vicepresidentes

Los candidatos a vicepresidentes de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, y de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, se enfrentan esta noche en un debate televisivo, a once días del balotaje.

El encuentro se lleva a cabo en el canal Todo Noticias (TN) y es de carácter no obligatorio. Durante las exposiciones, ambos intercambiarán ideas sobre los principales temas económicos, sociales y políticos.

En el inicio, cada uno de los candidatos tuvo un minuto para presentarse. Villarruel usó ese tiempo para definirse como “argentina, abogada, hija de un militar, veterano de la guerra de Malvinas y de una maestra”. Además contó que tiene “seis ahijados” y aseguró que desea que “cada uno de ellos pueda hacer en Argentina su proyecto de vida”, también “que puedan trabajar y que puedan estudiar acá”, que “puedan formar su familia” y “gastar su dinero como lo deseen, que puedan alquilar o comprar su casa” y que “al final de sus vidas tengan una vejez digna”. La libertaria, afirmó que quiere “cambiar la Argentina” y justificó en esa intención su decisión de implicarse en política.

Por su parte, Rossi, que arribó al debate junto a su esposa y sus hijas, dijo: “El 22 de octubre los argentinos se eligieron, votaron candidatos y votaron valores. Votaron en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la salud pública, de la educación pública, de la justicia social y de la movilidad social ascendente. Y también le dijeron que no a muchas cosas. Le dijeron que no a la motosierra de Milei. Le dijeron que no a la libre circulación de armas. Le dijeron que no a la venta de órganos. Le dijeron que no a la ruptura de relaciones con el Papa Francisco y con el Vaticano. Por eso, si ustedes así lo deciden, el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina con un gobierno de unidad nacional, con trabajo, con inclusión, con Sergio Massa presidente de los argentinos”.

Economía y trabajo, el primer eje de debate

Luego de la presentación, los candidatos tuvieron dos minutos para desarrollar el primer eje temático del debate: Economía y Trabajo. Además, tuvieron un tiempo para ejercer su derecho a réplica.

La primera en exponer durante esta fase fue Victoria Villarruel que, a cámara, comenzó con una contundente afirmación: “Sí, es mentira”, dijo y completó: “Cada una de las cosas que él (por Agustín Rossi) y Sergio Massa te proponen simplemente las podrían haber realizado en los últimos cuatro años, pero decidieron no hacerlo. Tenemos 100.000 nuevos pobres mensuales desde que Sergio Massa es ministro de Economía. Es decir, hay 1.200.000 nuevos pobres en nuestro país. Argentina es el país en el cual los jubilados son la moneda de cambio, son la válvula de ajuste del gobierno. Argentina es el país en el cual uno de cada tres trabajadores en blanco es pobre, porque ya no existe más el reaseguro de trabajar en blanco para no ser pobre. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, no importa que seas inquilino, propietario o una inmobiliaria, simplemente no podés tener tu casa. Argentina es el país donde los jubilados lloran porque comen solo un churrasco por semana. Argentina es el país que en el 2023 está peor que en el 2001”.

Luego de haber criticado la gestión como ministro de Economía de Massa, Villarruel anticipó qué haría su equipo en caso de llegar al Gobierno. “Vamos a estabilizar la economía, vamos a bajar la inflación de un hondazo, vamos a frenar el gasto público y a detener para siempre la emisión monetaria”, aseguró.

A su turno, Rossi, replicó: “He recorrido la Argentina en innumerables oportunidades y he escuchado a los argentinos. He visto en muchos de ellos que conviven sentimientos contradictorios. La alegría por tener un puesto de trabajo y la frustración por saber que el salario no alcanza. Por eso nosotros, con Sergio Massa, nos comprometemos a mantener y ampliar los puestos de trabajo que existen en la Argentina y aumentar el poder adquisitivo de tu salario”. En este sentido, el candidato analizó que la gestión de Massa lleva “37 meses consecutivos de crecimiento del empleo a salariado privado registrado” y resaltó el rol de tres actividades en este crecimiento: construcción, hotelería y gastronomía.7

“Desde hace unas semanas, Sergio Massa ha tomado decisiones trascendentes para el conjunto de los argentinos destinadas a recuperar el poder adquisitivo del salario. Este mes, más de un millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las ganancias. Y lo hicimos por ley, para que quede de aquí para adelante. Más de 17 millones de argentinos han recibido la devolución del importe del IVA de todos aquellos productos de la canasta básica que han comprado. Y también lo estamos haciendo por ley. Y además, hemos presentado en el Congreso de la Nación un plan para promocionar el nuevo empleo. ¿Qué significa esto? Que todo nuevo trabajador, el empleador, va a tener beneficios sobre las cargas patronales en los primeros 24 meses si toma un nuevo empleo”, concluyó.

La ronda terminó con un derecho a réplica de un minuto en el que Villarruel acusó a Rossi de vivir “en una galaxia desconocida” y en “un mundo de fantasía”. Lo dijo respecto a la situación económica argentina. Sin embargo, Rossi no dudó en responder que “la inflación no se baja de un hondazo” y que “el crónico faltante de reservas y de divisas en la Argentina es la causa principal de los procesos inflacionarios en nuestro país”.

Tiempo libre, preguntas y chicanas

Durante cuatro minutos Villarruel y Rossi pudieron hacer un intercambio sobre temas que ellos propusieron. Comenzó Villarruel que le repasó al candidato de Sergio Massa una lista de faltantes que, dijo, pudo ver en las últimas semanas. Enumeró insumos médicos, combustibles, carne, alimentos y hasta agua. Le pidió que “deje de mentir” y lanzó: “Dejá de mentir, veo que estudiaste muchos temas, pero la realidad es que son solo cifras vacías, porque después nos pega una piña la realidad a la que ustedes nos llevaron”. Pero Rossi respondió: “El único que miente, Victoria, es tu candidato a presidente, que dijo que Patricia Bullrich era una montonera, asesina, pone bombas, y a los dos días después de las elecciones la abrazó y le dijo 'señora, Bullrich, coincido con el 90% de sus propuestas' O sea que, ¿mentía antes o miente ahora?”. Luego la discusión viró hacia la posición geopolítica de cada partido.

Seguridad y Defensa, el segundo eje

Basado en su experiencia como exministro de Defensa dos veces, durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, Agustín Rossi hizo un repaso de sus logros en esta materia mientras que Villarruel apostó a repetir el mensaje de campaña al respecto: “Es continuidad o cambio”, dijo y agregó sobre los delincuentes: “Los quiero adentro”.

Luego, Rossi usó su tiempo para el derecho a réplica y apuntó directamente a la performance de la abogada libertaria. “Hemos escuchado dos minutos de seguridad con una habilidad sorprendente. Habló dos minutos y no dijo una sola propuesta”. Ella le respondió: “Vos diste muchos datos, mucha información, pero literalmente la gente no entiende un cuerno porque las madres que tienen a los hijos drogándose ven cómo el narcotráfico crece en todo el país. En la vida real, el que está en el Conurbano cuando cae la luz del sol se tiene que atrincherar en su casa porque literalmente está viviendo en el lejano Oeste”.

Salud, educación y políticas sociales, tercer eje

“Me voy a adelantar a lo que les va a decir Agustín Rossi, la educación pública va a seguir siendo pública en el gobierno de la Libertad Avanza, la salud pública va a seguir siendo pública. Pero en Argentina la salud, la educación, no educa, adoctrina. Y el gobierno, para beneficiar a sus amigos sindicalistas, puso de rehenes a los chicos (...) Y en la salud el panorama es igualmente devastador. La salud en Argentina no cura. La salud es otro de los relatos de este gobierno, que inaugura hospitales vacíos y que a los médicos y enfermeros les paga una verdadera miseria, además de tener cada oportunidad que pueda para destruir estas profesiones tan nobles. Quiero ser bien clara, no vamos a quitar el subsidio a los medicamentos”, lanzó en este momento del debate la candidata de Javier Milei.

“En la plataforma de ellos funciona el sistema de voucher, que nunca lo han explicado, en educación. Y hay declaraciones del candidato Milei diciendo que la salud va a ser privatizada. Pero yo quiero hablarle a las mujeres argentinas”, dijo Rossi y consideró que ellas van a ser “las principales víctimas” de un eventual gobierno libertario ya que los mimebros de ese espacio “no creen en la brecha de género ni en la brecha salarial que existen”. En este sentido, el candidato anticipó que desarrollarán medidas económicas para este sector como moratorias previsionales, aumento de las licencias por maternidad y paternidad y construcción de centros de infancia.

