Cumbre del PRO: Macri, Bullrich, Larreta y Vidal se reunieron en busca de consensos y se sacaron la foto de unidad

Los principales referentes del PRO se reunieron este viernes para dar señales de unidad en pleno armado de Juntos por el Cambio, a menos de dos meses del cierre de listas de los candidatos para las próximas elecciones, y se sacaron la foto de unidad, a horas de la aparición en un acto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el que disparó dardos contra todo el arco opositor y el FMI, pero le apuntó con más ferocidad a Javier Milei.

La furia de Bullrich: chispazos por Espert y un balotaje "a lo Macron" con Milei

Más

El ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la titular en uso de licencia del espacio, Patricia Bullrich, y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, protagonizaron una cumbre que apunta a dar una mensaje de unidad y avanzar en la coordinación de las principales definiciones del espacio. También dijeron presente los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, aspirantes a la gobernación, el titular del espacio, sucesor de Bullrich, Federico Angelini, y el principal colaborador de Macri, Fernando de Andreis, en lo que configurará un intercambio que apuesta a “dar una foto de unidad” que marque que frente a “las turbulencias, nada cambió” en el espacio.

La reunión arrancó pasadas las 8 en el municipio de San Isidro y se dio luego de semanas complejas para la fuerza opositora que, al momento, cuenta ya con dos precandidatos a presidente, una tercera opción con aspiraciones y tres funcionarios en la pelea por la Ciudad.

Qué dijeron de la cumbre

Con el silencio de los principales referentes, que dejaron en manos de una segunda línea la atención de los micrófonos, a la salida de la reunión, Federico Angelini, presidente del PRO en reemplazo de Bullrich aseguró que Juntos por el Cambio “ya dio vuelta la página. Hoy es un claro gesto de unidad y de cómo resolvemos los problemas. Charlamos, discutimos, y siempre con eje en proponer soluciones a la gente. Hay precandidatos y me parece bien la competencia, que el poder sea de la gente y no que se decida a dedo”, sentenció tras el encuentro.

Por su parte, Cristian Ritondo, diputado nacional, sostuvo que el encuentro “fue bueno; hace años construimos este espacio. Se habló de la reunión del martes, de tener un programa en común. No hablamos de Milei, hablamos después de tener una reunión con Espert, no lo habíamos discutido antes. Tenemos buena relación hace tiempo. No se habló de candidaturas”, dijo el legislador.

Rodríguez Larreta eligió Twitter para expresarse: “Juntos, como hace 20 años cuando empezamos con el sueño de cambiar la Argentina para siempre. Este tiempo terrible, de miedo y angustia que estamos viviendo, es el final de una etapa que se va. Lo que viene es mucho mejor”.

Juntos, como hace 20 años cuando empezamos con el sueño de cambiar la Argentina para siempre. Este tiempo terrible, de miedo y angustia que estamos viviendo, es el final de una etapa que se va. Lo que viene es mucho mejor. pic.twitter.com/hC7jpdhYAt — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 28 de abril de 2023

Por su parte, María Eugenia Vidal twiteó: “Nos unen 20 años de trabajo, esfuerzo y compromiso con nuestro país. Nos une el futuro. Vamos a recuperar Argentina, en equipo”.

Mauricio Macri sólo posteó la foto, con una bandera argentina al lado.

El futuro

De cara a las definiciones para saber qué candidatos serán finalmente de la partida en las PASO de agosto, aún es incierto el futuro de Vidal, que se comprometió a expresar si finalmente continuará o no en la carrera para las presidenciables durante los últimos días de abril y los primeros de mayo. Su reloj ya está en tiempo de descuento.

En el PRO también hay un debate sobre cómo definir la interna para la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que Diego Santilli aparece como el amarillo favorito en las encuestas. El diputado nacional también será de la partida del encuentro de este viernes, junto con Cristian Ritondo, armador de Vidal y posible retador en PBA.

Otros dirigentes que participarán serán Federico Angelini, flamante titular del partido y armador de Bullrich, y Fernando de Andreis, ex secretario presidencial y quien orbita a Macri.

“Preocupación extrema” por la economía

“Nos juntamos para analizar la situación actual. Hay preocupación extrema”, comentó a este medio la fuente consultada. “La reunión está citada para hablar de lo económico”, aclaró otro operador consultado.

Los referentes del PRO ya participarán de una cumbre sobre la situación económica el martes de la semana próxima, cuando se reúna la mesa nacional de Juntos por el Cambio con los economistas de cada área. La intención es consensuar un mismo programa entre todas las fundaciones que trabajan para cada partido socio, teniendo en cuenta que la crisis del Frente de Todos les daría una chance cierta de volver a la Casa Rosada.

En esa búsqueda incesante de la unidad política y económica también hay una alerta por el crecimiento en las encuestas de Javier Milei. Por eso la coalición opositora se apuró a sumar al libertario José Luis Espert, aunque llamó la atención la falta de un apoyo explícito del PRO al respecto. Sí lo hicieron desde la fuerza de Elisa Carrió y la UCR.

Las discusiones pendientes en PRO

La cumbre de este viernes se concretó cuando flotaba en el aire la posibilidad de una bilateral entre Macri y Larreta a solas, que rompieron relaciones cuando el jefe de Gobierno decidió que las elecciones porteñas sean “concurrentes” a las nacionales.

Una línea en Uspallata había asegurado que la reunión de este viernes sería una consecuencia de las gestiones del alcalde. “Horacio está impulsando la cumbre desde la semana pasada y coordinaron agendas para mañana. Será para bajar la espuma y analizar la situación económica del país”, explicó la voz en off.

En CABA sigue la incógnita de quién será el precandidato amarillo que le dispute la PASO a Martín Lousteau. Larreta apuesta “a fondo” –tal la expresión de una fuente– a su ministro de Salud, Fernán Quirós, mientras el ex presidente y Bullrich apoyan a Jorge Macri. En el tablero porteño también podría impactar el futuro de Vidal.

Además, como ya publicó elDiarioAR el domingo pasado, si el corrimiento de Macri de la contienda electoral develó una incógnita amarilla –y reforzó la polarización Larreta-Bullrich a nivel nacional–, la decisión final de Vidal también tendría cierto efecto en Buenos Aires.

En PBA la discusión en la que está enfrascado el PRO es si Santilli va a ser sólo el precandidato a gobernador de Larreta o si iría colgado al jefe de Gobierno y Bullrich. Como en la provincia no hay segunda vuelta, el diputado nacional quiere ir con los dos. La ex ministra tiene tres pretendientes de poco caudal en las encuestas –Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel– y mantiene un acuerdo subterráneo con Ritondo en el que caso de que Vidal se baje.

Con información de agencias.

IG