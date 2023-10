En Seguridad, Bullrich ligó la trata y la venta de órganos para increpar a Milei y Massa propuso un “FBI argentino”

Una frase remanida: la seguridad es un tema que preocupa a las y los argentinos. Lo dice esta encuesta, ésta y acá también. Anoche, en el último debate presidencial, al menos tres de los cinco candidatos podrían haberse lucido. Tienen con qué. Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri, gestión de Gobierno anterior a la actual. Lo primero que hizo Sergio Massa en 2007, cuando ganó la intendencia de Tigre, fue colocar 500 cámaras de seguridad, un alivio para el vecino y, también, un sistema replicado en otros distritos. Y Javier Milei, con una brevísima biografía política pero apalancado por su compañera de fórmula Victoria Villarruel, firmó una plataforma electoral que incluye la desregulación del mercado de armas, es decir, libertad para tener y portar. Bien: chicana y exceso de réplica para propuestas endebles.

Fierros y órganos

Incluso para referirse a temas vinculados a la Seguridad, Javier Milei tiene un corazón económico. “Una actividad que genera resultados y así, cuando los beneficios aumentan, esa actividad se expande”, dijo, tomando como referencia el texto Crimen y Castigo -no el de Dostoievski sino el de Gary Becker, profesor de Economía, un pionero del concepto “Capital Humano”- para referirse a “la delincuencia”. El candidato libertario reforzó la idea: “Que sea costoso ser delincuente”. Milei habló frente a Alicia Lucich, su madre.

Que “el país es un baño de sangre”, que esto es “culpa de haber abrazado las ideas de (Eugenio) Zaffaroni, que cambia el rol entre víctima y victimario”, que es “culpa de la casta”: dijo Milei. Dado que anticipó que será su compañera de fórmula Victoria Villarruel quien controle el ministerio de Seguridad y de Defensa, era esperable una exposición más dura. Fue Patricia Bullrich la que lo acorraló: “Milei quiere liberar las armas, las armas liberadas caen en manos de los delincuentes”.

Milei usó su derecho a réplica para responderle. “Nosotros lo que decimos es que hay una ley de armas y que hay que cumplirla”. Le enrostró algunas declaraciones que Bullrich hizo en la semana, como eliminar leyes por DNU: “¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Una dictadura?”. El libertario carga su arma con las mismas palabras con la que le disparan. Pero la letra está escrita. El punto 17 de la plataforma electoral de La Libertad Avanza, dice con claridad: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

Bullrich siguió, envalentonada: “Además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran chicos, tratan a personas y venden órganos”. La candidata refirió con fuente un informe de Interpol. Si el relevamiento es este, fue publicado hace dos años y con datos recabados en África. No hay menores involucrados y, por otro lado, para ese tipo de procedimiento se requiere de logística y conocimientos específicos.

La venta de órganos está prohibida, pero además no está incluida en el plan de Gobierno ni en la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Igual, Milei respondió: “Hay 7 mil (personas) esperando un trasplante y 300 mil potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y eso genera un montón de corrupción”. Sin embargo no hay registro de denuncias contra el funcionamiento del Incucai, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. elDiarioAR preguntó a Silvia Irigaray, donante y activa militante por la donación de órganos, si en la Argentina existe tal cruce entre trata y venta de órganos: “No. Rotundamente no”, respondió Irigaray.

“El FBI argentino”

“Prevención”, avisó Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria y mostró su caballo ganador: las cámaras de seguridad que instaló en Tigre. Massa creó su propio panóptico hace 16 años, cuando ganó la intendencia. El Centro de Operaciones de Tigre concentraba las alertas de emergencia. Fue el principio de una infraestructura que creció, sólida, al ritmo de la fibra óptica que instalaron en el municipio a través de un convenio con Claro. Lo fortalecieron con un sistema de reconocimiento facial, tótems de seguridad y laboratorio de imágenes criminológicas. La tasa de delitos bajaba en Tigre mientras el rating subía en los canales de noticias, que podían nutrirse de imágenes frescas y sucias, la violencia televisada.

Anoche, en sus dos minutos de exposición, Massa propuso la creación de un “FBI argentino”. Funcionaría en el edificio Central Córdoba de Rosario, ciudad marcada por el narcotráfico. Estará compuesto por “los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales” para enfocarse en los crímenes que son “trasnacionales”, en referencia a la “corrupción, el narcotráfico y trata de personas”. El otro eje que planteó estuvo centrado en “exigirle cuentas a la Justicia” porque, dijo, “no puede ser que una excarcelación u orden de allanamientos demore siete, diez o quince días”, por lo que un eventual Gobierno suyo “medirá” el funcionamiento de los jueces a través de una modificación en la legislación.

Chocobar fue el invitado de Bullrich

El 25 de noviembre de 2018, mientras el cuerpo de Santiago Maldonado era inhumado en la ciudad bonaerense de 25 de mayo, Rafael Nahuel moría baleado por la espalda en Bariloche durante un procedimiento de la Prefectura contra pobladores mapuches. Todo en el mismo día. Patricia Bullrich era, entonces, ministra de Seguridad. La candidata de la izquierda, Myriam Bregman, le recordará ambos nombres -Santiago, Rafael- pero su contrincante no dejará de mirar un punto fijo.

Sin acusar recibo por esas muertes, Bullrich señaló en el debate que durante su gestión en el Ministerio de Seguridad macrista “enfrentó a las mafias, narcos y criminales”, que Juntos por el Cambio, su partido, “sabe a quién defender” mientras que el kirchnerismo “libera presos y hoy les dan Internet y celulares en las cárceles”. ¿Propuestas? “Voy a entrar en todos los territorios que están tomados por el narco con las fuerzas provinciales, federales y, si hace falta, las Fuerzas Armadas”, dijo la candidata. Rosario ya estaba asediada por el negocio narco cuando Bullrich era ministra de Seguridad. Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda a Pablo Kukoc, un adolescente de 17 años que había asaltado en La Boca a un turista norteamericano, fue su invitado especial en el debate.

Jóvenes: más garantías, otras leyes

Myriam Bregman, candidata del Frente de la Izquierda y los Trabajadores, advirtió que “el gran delito se organiza desde arriba, y eso implica hablar de complicidades en sectores de la fuerza de seguridad, políticos y judiciales”. Propuso “nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores” y “garantizar trabajo, educación y cultura para la juventud”. Juan Schiaretti, candidato de Hacemos por Nuestra Patria, llamó a “acabar con la puerta giratoria en los juzgados, modificando el Código Penal y Procesal Penal”, además de “cambiar la ley penal juvenil, que está vigente desde la dictadura genocida”. Instó a cuidar las fronteras -“que son un colador”-, implementar la ley de derribo y crear una fuerza federal anti-narcotráfico con 15 mil agentes. Ahora sí: recta final, doce días para las presidenciales.

VDM/