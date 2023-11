A la espera de una definición de Massa, el desorden político marca el primer día de Milei

El día uno de la transición presidencial es un juego de especulaciones en el que nadie quiere adelantar su movimiento. Encerrado en el Libertador Hotel del microcentro porteño, Javier Milei está a la espera de que su rival en el balotaje, Sergio Massa, defina cuál será su rol en los escasos veinte días que le quedan al gobierno saliente del Frente de Todos. Antes de eso, el mandatario electo no activará la reunión con Alberto Fernández, que por su rol decorativo se volvió casi anecdótica: entre los libertarios se habla de que ni siquiera sería mañana martes, sino el miércoles.

“Estamos esperando a que Massa defina qué hace”, aseguró a elDiarioAR un miembro de la mesa chica del flamante oficialismo entrante de La Libertad Avanza durante la tarde de este lunes, justo cuando el ministro de Economía encabezaba una cumbre con su equipo en San Fernando. “Estamos esperando a ver cómo quiere hacer Massa para encarar la transición”, aclaró la fuente.

Para Milei es clave la señal que le envíe el jefe del Palacio de Hacienda, porque eso dependerá de cuán rápido comience su plan económico que tiene el pomposo título de dolarización y que implicaría un fuerte recorte de gastos en el Estado. La pregunta que no tiene respuesta es quién se hará cargo de la famosa “papa caliente”.

Esa espera explica también porqué el presidente electo aún no adelantó a su futuro ministro de Economía, aunque ya suena fuerte Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante el macrismo. Milei no quiere evitar que se lo “torpedeen”. “Esto va a velocidad luz”, comentó otra voz libertaria sobre cómo se están viviendo las horas post triunfo electoral.

Milei quedó muy insatisfecho con la idea de “retirada” que planteó Massa en su discurso de derrota y el rumor que se instaló de que podría tomarse licencia a partir de hoy, situación que finalmente quedó descartada. La expectativa más próxima es cómo podrían tomar este martes los mercados la indefinición sobre la transición: sobre todo qué movimientos tendrá el dólar, incluso luego de que las acciones de empresas argentinas en Wall Street “volaran” por los anuncios mileístas de que habrá privatizaciones. Este martes además hay en la agenda de Economía, entre las 10 y las 15, la licitación de letras y bonos por $ 70.000 millones y US$ 400 millones

Otro ítem que se discute para la salida del tigrense es qué va a pasar con el Presupuesto 2024, que ya fue enviado al Congreso pero cuyo debate quedó congelado para después del proceso electoral. Se abre ahora el interrogante de si va a comenzar a tratarse en las próximas semanas durante la transición o después del 10 de diciembre, con el nuevo gobierno en funciones.

Massa reservado y Milei con designaciones

Mientras Milei esperaba a Massa, el tigrense permanecía en el Predio Municipal del partido bonaerense de San Fernando con su mesa chica en un encuentro muy reservado y cargado de expectativas.

El ministro impartía allí desde el mediodía con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna; el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur y el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

También forman parte del encuentro la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el titular de la Aduana, Guillermo Michel; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes.

Además de Massa, la transición entre el FdT y LLA está encarrilada por otros canales políticos, como son el actual vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Por el lado libertario participan la hermana del mandatario electo, Karina Milei, y su ungido ministro del Interior, Guillermo Francos.

Como anticipó elDiarioAR, y más allá de lo accidentada que comenzó la transición político, en Olivos se descarta una entrega anticipada del poder. El domingo por la noche el presidente saliente y su sucesor se comunicaron por teléfono y acordaron seguir en contacto para mantener un primer encuentro mano a mano.

También es una incógnita cómo será la transición en el Senado entre Cristina Fernández de Kirchner y Victoria Villarruel: la actual vicepresidenta regresaba hoy a Buenos Aires luego de votar en Santa Cruz, pero parte muy pronto hacia otro viaje. El jueves expondrá en Nápoles sobre “los riesgos de la democracia”.

Justamente esta tarde de lunes Milei tenía previsto reunirse a solas con Villarruel. La flamante vicepresidenta tendría bajo su órbita los ministerios de Seguridad y Defensa, cargos en los que aún se desconoce su responsable.

Más temprano Milei pasó su primer día como presidente electo ajustando otras áreas de su equipo de gobierno. Se reunió temprano con Nicolás Posse, anunciado como jefe de Gabinete, Diana Mondino, quien será su canciller. La diputada electa –que renunciará a su banca para arribar al Ejecutivo– ya tomó contacto con Santiago Cafiero en el marco del proceso de transición del ministerio de Relaciones Exteriores.

Trabajando para achicar el Estado y eliminar impuestos. pic.twitter.com/nGd0ECFplO — Diana Mondino (@DianaMondino) 20 de noviembre de 2023

Temprano, en declaraciones a cinco radios, Milei anunció que el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona será el próximo ministro de Justicia, en tanto que la actual diputada Carolina Píparo encabezará la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en su próxima gestión.

MCMG