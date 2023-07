A un mes de las PASO: Bullrich aprovecha la polarización con Massa y Larreta asume ganar solo con “gol de oro”

“En esta etapa es cuando le vamos a sacar el jugo a la campaña”, dice un operador todoterreno de Horacio Rodríguez Larreta y menciona de memoria la apretada agenda de su jefe político para lo que resta de la semana: recorridas por el conurbano, visitas a Santiago del Estero, Catamarca y, el domingo a la noche -por las primarias provinciales-, Santa Fe. A un mes de las PASO nacionales, el jefe de Gobierno parece consciente de que corre desde atrás a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. La ex ministra -dicen en su círculo íntimo- “está prudente y cómoda”. Dos caras de la misma moneda política.

Los puntos en el mapa donde se mueven Larreta y Bullrich develan su situación con respecto al sprint final de la contienda. El alcalde porteño profundizará su presencia en las provincias: será una constante de miércoles a domingos en lo que resta del calendario electoral. En su mesa chica aseguran que con la estrategia territorial ya pudieron “acortar” la diferencia en distritos como Chaco, Corrientes y Misiones, pero admiten la desventaja en las grandes urbes por fuera del AMBA: Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

El contrapeso larretista es el conurbano, con la marca Diego Santilli como caballito de batalla. Por eso, el nombre del Colo aparece claramente diferenciado en la larga tira de la boleta de papel. “Ahí estamos entre 5 y 6 puntos arriba”, apuntó la fuente consultada.

Esa foto explica el periplo de las últimas horas de Bullrich. Ayer estuvo en Vicente López y Tres de Febrero. El domingo en La Matanza y San Miguel. La semana pasada combinó Lomas de Zamora y Almirante Brown con parte del interior bonaerense: Junín, Zárate y Pergamino. La Piba centraliza la recorrida de todo su armado, fiel a la idea de que su figura es la que tracciona el apoyo que reflejan las encuestas.

La obsesión larretista y la apuesta a la UCR

Con la cancha inclinada, en el búnker del jefe de Gobierno asumen que se está entrando en un momento decisivo de la campaña. “Si ganamos, será por gol de oro”, metaforeó el vocero que habló con elDiarioAR. En Uspallata hay un desvelo sobre la performance que parece estar demostrando Bullrich, con mucha menos estructura y billetera. “Nos quita el sueño”, reconocen cerca de Larreta.

A la mesa chica que integran, entre otros, Augusto Rodríguez Larreta -hermano del alcalde-, Federico Di Benedetto -secretario de Comunicación de la Ciudad- y Eduardo Macchiavelli –responsable del armador federal-, se sumó recientemente el radical José Cano como jefe de campaña de Gerardo Morales, el precandidato a vice.

En el búnker del alcalde consumen con obsesión estudios y sondeos. El análisis es pormenorizado, al punto de distinguir zonas geográficas del país y sus temperaturas: se prioriza qué lugares visitar y cómo. La escudería tiene tres metes claras: profundizar la ventaja en el conurbano, recortar la desventaja en el interior y, por último, pelear “voto a voto”. La UCR, en esa estrategia, aporta su capilaridad territorial: el jujeño y titular del partido es el encargado de realizar recorridas en localidades puntuales donde el partido tiene cierta influencia, incluso sin la compañía de su compañero de fórmula.

Larreta espera que esa sociedad con el radicalismo de Morales tome cuerpo el domingo por la noche en Santa Fe. La interna en el denominado “frente de frentes” está dominada por Maximiliano Pullaro, dirigente de la facción que conduce Martín Lousteau, aliado al gobernador jujeño, y Carolina Losada, radical disidente, parte del Grupo Malbec que apoya a Bullrich. También compite allí la socialista Mónica Fein.

“Si gana Maxi esperamos que haya un gesto fuerte hacia Horacio”, es la expectativa en Uspallata. Bullrich también planea viajar a Santa Fe el domingo, pero a la vereda opuesta. Las fotos de los presidenciables del PRO en cada búnker marcará la división intestina en JxC. Quien gane finalmente podría aventurar una tendencia hacia las PASO nacionales.

La rivalidad Bullrich-Massa y la primera vuelta

Con menos kilometraje por delante que Larreta -en su equipo aseguran que volverá a viajar por todo el país como al inicio del año-, Bullrich está obstinada en mantenerse en la conversación electoral. Su intención de explotar los atributos de “orden”, “coraje” y “fuerza” quedó explicitada en su primer spot de campaña y el kirchnerismo no oculta ubicarla como su rival a vencer, alentando fantasmas. Ayer fue claro Sergio Massa: “Me gustaría que haya sinceridad en la dupla Bullrich-Milei a la hora de plantear ajuste con represión”, dijo el ministro de Economía en sus primeras entrevistas como precandidato.

“Somos los verdaderos contrincantes de Massa. Lo que plantea o no, nos da igual”, afirmó a elDiarioAR un estrecho colaborador de la ex ministra, que también echó por tierra las amenazas sobre el discurso de mano dura de la ex funcionaria de Mauricio Macri: “No va a pasar que haya gente en la calle. Eso es falso. La gente pide orden y ya está cansada”, concluyó.

El análisis que hacen en el equipo de Bullrich es que el supuesto favoritismo de su figura tiene que ver con que la ex ministra “está en el centro del voto”. Con su narrativa, su postulación sería atractiva tanto para los electores moderados de JxC como los de la derecha extrema. En ese cálculo, Bullrich rankea por pescar votos en las peceras de Larreta y de Javier Milei casi por igual. “Está en el medio del sistema político no oficialista, y eso la va a hacer ganar”, explicó el operador consultado.

En el bullrichismo imaginan incluso la posibilidad de llegar a la Casa Rosada en primera vuelta, a partir de un escenario de PASO donde la marca JxC supere los 35 puntos y Unión por la Patria esté más cerca de los 30. “El piso de ellos es su techo”, dijo la fuente. Con esa foto, creen que los votos de Milei -hoy en declive- terminarían migrando fácilmente hacia Bullrich, situación que no se replicaría si el ganador en las primarias es Larreta. La ex ministra también retendría los votos del alcalde: “Estamos 2 a 1 con Horacio. Y son todos votos de nuestro espacio. No conozco a nadie que se vaya a ir al kirchnerismo”, cerró.

Reconociendo que Massa sube al ring a Bullrich porque es su única manera de hacer competitivo a UP, en Uspallata aventuran que esa polarización será perjudicial para toda la marca opositora. “Si gana Patricia, en la elección general gana el kirchnerismo, porque Massa se va a correr al centro y ahí le va a sacar los votos que eran de Horacio”, explicaron en el comando del jefe de Gobierno.

En ese juego de todo o nada hacia el cierre de la campaña –estamos a treinta días exactos de la veda electoral–, en la Ciudad se entusiasman con que el slogan “Bullrich es funcional al kirchnerismo” gane lugar en la agenda. Sin embargo, no sería Larreta el encargado de alentarlo: se mantendrá incólume en evitar confrontar directamente con su rival interna, incluso con Mauricio Macri. Acusó el golpe de haberlo criticado muy fuerte hace dos semanas: al fin y al cabo, también necesita los votos amarillos. El jefe de Gobierno estará, mientras tanto, a la espera de que el ex presidente termine de confirmar una reunión conjunta con Bullrich.

MC