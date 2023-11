Los streamers libertarios dicen que los censuraron pero para YouTube se trató “de un error”

A esta altura de la campaña, los canales de streaming juegan (y compiten) como un canal de televisión. Son transmisiones en vivo por YouTube que luego quedan almacenadas en la plataforma para ver “en diferido”. El estilo del streaming es diferente al periodístico televisivo clásico. Son programas, en general, conducidos por jóvenes influencers. O por referentes de espacios políticos que no temen mostrar adhesión partidaria. Los canales de streaming ya forman parte del universo comunicacional clásico. Algo más: basta wifi para verlos, no hace falta pagar por el servicio de televisión por cable, y ni siquiera tener un televisor. Solo alcanza con un celular. Olga, Luzu, Gelatina, Blender y Neura son canales de streaming. Esa forma de comunicar es otro de los fuertes de La Libertad Avanza.

El domingo, día del último debate antes del balotaje, los streamers se prepararon para emitir vía YouTube el cruce entre Sergio Massa y Javier Milei. El diferencial con las transmisión oficial es que van comentando el debate mientras sucede. A Mariano Pérez -de Break Point-, Agustín Laje, Tipito Enojado y los Herederos de Alberdi, entre otros usuarios ligados al liberalismo o a Milei, les “bajaron la transmisión” ni bien arrancó el debate. Fue en simultáneo. YouTube los notificó que “infringían las normas de derechos de autor”. Rápidamente, los influencers concluyeron, y así lo comunicaron a su audiencia, que fue un “acto de censura”. Acusaron a las plataformas YouTube y Google, “las corporaciones”. Javier Milei avalará esta idea al día siguiente, durante un entrevista con A24, pero señalará al massismo como quien pergeñó la estrategia.

Gracias @JMilei por mencionar la CENSURA que recibimos los canales que bancamos tus ideas!!! pic.twitter.com/F4ARExsECl — Mariano Pérez (@marianoperez912) 14 de noviembre de 2023

Además, a Mariano Pérez y a Agustín Laje la plataforma los penalizó, algo que en la jerga se llama “strike”, y que significa la suspensión de la cuenta durante una semana. A algunos streamers les llegó el reclamo de Copyright de parte de la agencia internacional de noticias AFP. “A mí me bajaron el vivo, me pusieron el strike pero YouTube no me informó quién reclamaba el copyright por el que me sancionaban”, agregó Pérez. Ayer “le bajaron” la transmisión a Neura, el canal de Alejandro Fantino, justo en el momento en el que entrevistaban a Pérez. Fue en ese corte cuando “le devolvieron” el canal a Pérez, que logró recuperar la cuenta. “Menos mal porque si no iba a estar bloqueado toda la última semana de campaña”, dijo aliviado a elDiarioAR.

A cuatro días del balotaje, referentes e influencers libertarios salen a instalar la idea de censura. Sucede mientras agitan el fantasma de un supuesto fraude electoral o, como prefiere decir su candidato, “irregularidades” por las que pueden ponerse en duda los resultados de las Generales. Lo mismo sucedió con Vox, en España, y Jair Bolsonaro en Brasil. Donald Trump también consideró que lo censuraban y demandó a Facebook, Twitter y Google. Lo hizo siete meses después de la “Toma del Capitolio”, revuelta alentada por él, en ese momento presidente de los Estados Unidos, en el que murieron cuatro personas.

La transmisión del debate es pública, es decir, puede levantarse en formato de audio y audiovisual de la señal y retransmitirse. elDiarioAR pudo saber que la agencia francesa de noticias AFP transmitió los dos debates anteriores sin percances y que no adquirió ningún tipo de derecho y, por ende, no reclamó copyright alguno. Desde YouTube fueron escuetos: “Varios canales en YouTube recibieron un reclamo erróneo por parte de otro canal. Confirmamos que quienes se vieron afectados han recuperado todas sus funcionalidades y que los videos fueron restablecidos”.

En YouTube, los “grandes canales” de streaming usan un sistema de identificación automática de contenido para identificar y administrar con facilidad su contenido protegido por derechos de autor en la plataforma. Esa herramienta se llama Content ID. Cuando la herramienta Content ID encuentra una coincidencia aplica un reclamo al video “copia”. Content ID sería el punto de confluencia entre los stremers libertarios y AFP. Según pudo reconstruir elDiarioAR a través de varias fuentes es que el sistema se equivocó. “El Content ID sirve registrar el material que se visualiza en la plataforma. YouTube habrá ´notado´ una violación de propiedad intelectual y dio de baja los canales. Se trató de un error del sistema”, explicó un especialista.

