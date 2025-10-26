26 octubre 2025 - 08:32 h

Ante las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) reiteró cuáles son los documentos habilitados para votar y aclaró la duda más frecuente: NO se puede votar con el DNI digital.

La versión del DNI que se encuentra en la aplicación “Mi Argentina” no es válida para acreditar la identidad ante las autoridades de mesa. Tampoco tienen validez las copias digitales en el celular ni las capturas de pantalla.

Documentos válidos para votar:

Para poder emitir el sufragio, es obligatorio presentar uno de los siguientes documentos físicos, el cual debe ser el último ejemplar tramitado por el ciudadano (el que figura en el padrón o uno posterior):

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

DNI tarjeta (del modelo que acompañaba a la libreta celeste).

DNI tarjeta (el modelo actual).

Importante: No se permitirá votar a quien se presente con un documento anterior al que figura en el padrón electoral, pero sí a quien tenga una versión más nueva.