Entre banderas argentinas y referentes de Juntos, Macri habló antes de declarar: "No somos los mismos, estamos empoderados"

Con un acoplado cruzando la esquina de la Municipalidad, con banderas argentinas y los equipos de sonido ya conectados, en la plaza de Castelli recibieron a Mauricio Macri, que hizo una visita al intendente Camilo Etchevarren, antes de declarar en los Tribunales de Dolores por el supuesto espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan.

Indagan a Macri en Dolores por el presunto espionaje a familiares de los tripulantes del ARA San Juan

Saber más

La recepción estuvo organizada por varios dirigentes nacionales del PRO que llegaron desde el día anterior y se encargaron de darle forma a la convocatoria.

Pasadas las 11.30 y antes de visitar el despacho de Bava, Macri se subió al escenario instalado en un acoplado frente a centenares de manifestantes, acompañado por la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el intendente Etchevarren, quien fue el primero en tomar el micrófono.

Después fue el turno de la exfuncionaria, que sostuvo que "todos los ciudadanos de bien estamos apoyando a Mauricio. Somos aquellos que hicieron la diferencia, esa que hoy venimos a defender aquí, en este estrado. No somos iguales, cuidamos la plata de la gente, hacemos obras públicas, somos la autoridad y la moral, por eso estamos acá cumpliendo con la Justicia. Hay jueces buenos y malos, aunque sepamos y tengamos reticencias con este juez, venimos igual porque somos republicanos. Estamos con Mauricio, nadie te deja solo", dijo Bullrich.

A la hora de hablar frente a la gente congregada a las puertas de la intendencia, Macri comenzó por quejarse "por la gente que quedó en la ruta, porque hay más controles que los habituales". "Siempre me comprometí a defender la libertad y la República. Y este compromiso es ida y vuelta. Ustedes están cuando yo los necesito. Es un corazón que siente que va a explotar. Sé que están acá porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos. Estamos empoderados. Sabemos que tenemos que convivir con una cultura del poder sana y convivir con una cultura judicial sana, no como esta, que usa una tragedia como la del ARA San Juan para dañar. Acá estoy, tratando de entender esta citación intempestiva, sin fundamentos, en medio de una campaña electoral", remarcó. Y agregó: "Si ellos creen que estos años de una obsesión permanente hacia mí, van a minar mi compromiso con ustedes y con mis valores, están equivocados. A cada agresión y calumnia, más se fortalecen nuestras convicciones. Tenemos futuro juntos y el 14 vamos a ratificar en las urnas ese futuro justo que queremos. Los quiero con locura", concluyó, antes de caminar las dos cuadras que lo separan de los Tribunales, para presentarse ante el juez Bava.

A pesar del pedido de los familiares de que no se hiciera ningún acto de apoyo al exmandatario, la convocatoria se sostuvo y varios exfuncionarios se encargaron de explicar las razones, a veces con poca comodidad. “Esto no es un acto, no lo siento como un acto. Yo vine a ver al intendente, a acompañar a Mauricio en su presentación, a darle un abrazo y luego me iré de vuelta a casa. La organización fue espontánea”, explicó el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Al lado suyo, el exsecretario de Medios, Hernán Lombardi, uno de los referentes en el lugar, les respondía a los periodistas en la misma dirección. “Esto surgió por la necesidad de la gente a venir a darle un apoyo a Mauricio”, explicó.

Por su parte, el primo del expresidente, Jorge Macri, llegó casi al mismo tiempo que Mauricio y reafirmó la idea de que el exmandatario quiere cumplir con sus deberes y por eso llegó esta mañana a Dolores. “Él quiere conocer la causa, en la que apareció ahora sorpresivamente. Esta situación es bastante irregular, pero él siempre estuvo a disposición de la Justicia”, remarcó.

Macri llegó a las las 10.25 a la Municipalidad de Castelli, donde fue a ver al intendente, y cerca de las 12 deberá caminar las dos cuadras que los separan del Juzgado Federal de Dolores donde deberá declarar antes el juez Martín Bava.

AM