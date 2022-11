FIT-U: la precandidata Cele Fierro se lanzó con las banderas de la causa socioambiental

En un encuentro con jóvenes y representaciones del sindicalismo combativo que dieron su apoyo, la referente nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Cele Fierro, encabezó un acto que culminó con su proclamación como precandidata nacional y vocera de la Red Ecosocialista y el MST en el FIT-U, hacia las próximas elecciones.

Consultada sobre su pre candidatura en el FIT-U dijo: “Está claro que ante el desastre del gobierno la primer tarea es apoyar todos los reclamos obreros, populares y las demandas de la lucha socioambiental y de género. A cada una de esas luchas le seguiremos dando impulsando, y también nos comenzamos a preparar para la disputa electoral que vendrá pronto. Me enorgullece y me llena de responsabilidad que tantas y tantos jóvenes y trabajadores depositen su confianza y me hagan su vocera y pre candidata nacional. Con esa fuerza vamos a aportar dentro del FIT-U mientras a la vez en la calle enfrentamos el ajuste del gobierno y el Fondo, y confrontamos con el proyecto retrógrado de los Milei, Bullrich y otros nefastos personajes”

Recién llegada de un acto en Córdoba y días antes de partir a nuevos eventos en Rosario y Paraná, Cele Fierro dejó en el escenario de Groove en CABA, sus propuestas. Entre otras cosas dijo: “Para nosotres el concepto de ”emergencia“ tiene un peso fundamental: este modelo de saqueo nos arrastra al desastre ambiental, social y político. Toda la política tradicional, gobernó y fracasó, ahora sumado a que atan el país a los designios del Fondo. Por eso en momentos que aparecen viejas y nuevas derechas, hace falta más izquierda para ser un freno al ajuste y al extractivismo, y a la vez para fortalecer un horizonte de transición a otra matriz de país, de sociedad, que incluye no depredar la naturaleza, porque no hay planeta B. Por eso en la calle y en las próximas elecciones, levantamos las banderas de la causa socioambiental y de la clase trabajadora”.

