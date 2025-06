Garrahan: hay dictamen para declarar la emergencia en el hospital pediátrico

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados emitió hoy dictámenes a favor de declarar la emergencia por dos años en el Hospital Garrahan, en medio de las medidas de fuerza que viene realizando el colectivo de médicos residentes del centro de salud en reclamo por salarios dignos y mejores condiciones laborales.

El organismo parlamentario, que preside Pablo Yedlin (UP), respaldó seis dictámenes de los cuales dos corresponden a proyectos de ley y otros cuatro de resolución, que contemplan diferentes propuestas además de declarar la emergencia en el Hospital Garrahan.

De todos modos para poder tratar esas iniciativas en el recinto de sesiones se requiere que lo analicen las comisiones de Familia y de Presupuesto y Hacienda, por lo cual los bloques de la oposición impulsarán un emplazamiento para que se convoque a esa comisiones.

Parte del grupo de oradores que expusieron este martes en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, la médica Gabriela Bauer enfatizó que “tenemos un presidente que es una bestia cuando se refiere a los niños, niñas y adolescentes”.

La pediatra rechazó las “embestidas absurdas que fueron dando como respuesta de manera caótica, pero seguramente muy pensada, funcionarios de nuestro Gobierno” sobre el conflicto salarial, y agregó: “Y aún el mismo (Javier) Milei diciendo que esto es un tema delicado. Esto no es un problema delicado, es un problema grave, grave. El recorte del Estado llegó al hospital y el hospital es 100% Estado, y quiénes están dañándose son niñas, niños y adolescentes”.

Bauer señaló que a raíz esta situación, “ha disminuido la atención por guardia estos días, se han tenido que suspender cirugías, se han diferido tratamientos, y todo eso se llama daño”.

La médica recordó que el Garrahan “es el hospital más grande del país”, con un presupuesto anual de 200 mil millones de pesos. “Es un hospital de los chicos; esperemos poder defenderlo bien porque se trata de los chicos y la Constitución nos dice que nos ocupemos de eso”, expresó.

En esa línea, continuó: “Ahora bien, ¿qué está pasando con los chicos? Tenemos un presidente que es una bestia cuando se refiere a los niños, niñas y adolescentes”.

“Es una bestia como habló en campaña y se refirió, indirectamente, porque nunca los mira a la cara. No sabe decir chicos, no sabe ni decir niño, niña o adolescente. Sabe decir perros o envaselinados”, cuestionó a Milei y completó: “Y se da el tupé en el medio de este conflicto de insultar a un niño por Twitter. ¿Qué nos pasa? ¿Qué no hicimos bien?”. Esto último fue en referencia a Ian Moche, un niño con autismo que fue víctima de un duro resposteo de Milei en su cuenta de X.

