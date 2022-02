El Gobierno bonaerense confirmó veinte muertos por consumo de cocaína adulterada y sostuvo que la situación está “estabilizada”

El jefe de asesores bonaerense Carlos Bianco confirmó que son 20 los muertos y dijo que, en principio, la situación “está estabilizada”. “Podría haber sido una tragedia mucho mayor si no se hubiera avanzado en identificar las otras dosis”, agregó el funcionario en una conferencia de prensa improvisada en la puerta del hospital Bocalandro, donde aún permanecen internadas alrededor de 10 víctimas.

Cocaína adulterada: secuelas de un mercado dejado en la ilegalidad

Saber más

Además remarcó que el gobernador Axel Kicillof, quien se encuentra de gira por Rusia con la comitiva presidencial, está en “permanente contacto” con su Gabinete para manejar la situación de alerta epidemiológica.

“Creo que los argentinos no podemos dejar de pasar esta situación para entender el fenómeno del narcotráfico, de la adicción. A veces pasa desapercibido, pero es necesario dar las discusiones”, fue lo primero que dijo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. "Hay que entender este fenómeno, que tiene que ver con que la cocaína se mezcla” y señaló que todavía no se pudo determinar cuál es el componente. “Sabemos que es un opioide porque se le aplica el antídoto para curar y reacciona favorablemente”, agregó el ministro. “Si fuera una guerra narco, no estaríamos deteniendo a los que estaban distribuyendo la droga”, indicó asimismo y explicó que el fentanilo tiene “50 veces más potencia que la heroína”.

El ministro de Seguridad afirmó también que se logró determinar “la cadena de distribución” de la cocaína adulterada. En la conferencia de prensa, el funcionario dijo que durante la madrugada pudieron detener “al cabecilla de esta banda de narcotraficantes de San Martín, a su segundo lugarteniente y a quien está sindicado como su cocinero”. Así Berni se refirió a la aprehensión de Joaquín Aquino, alias “El Paisa”, el sindicado narcotraficante sospechado de ser el posible distribuidor de la cocaína adulterada.

En alusión al detenido, el ministro dijo que el hombre es el sucesor del narco Miguel “Mameluco” Villalba. “¿Ustedes recuerdan a Villalba, el mayor narcotraficante de la zona de San Martín? Cuando uno cae toma el poder el que le sigue. Después de “Mameluco” cayó el hijo y luego diferentes cadenas hasta que el que quedó en reemplazo es quien tenía pedido de captura de 2018″, indicó Berni.

El gobierno bonaerense informó que, de momento, no aumentó el número de víctimas fatales y que para ello fue vital el mega operativo policial que se llevó a cabo durante toda la madrugada: detuvieron a ocho personas, según confirmaron fuentes del caso; secuestraron armas y 15 mil dosis de cocaína con un envoltorio traslúcido color magenta similar al incautado ayer en la zona donde había sido vendida la droga sospechada.

En tanto, Berni dijo que se está “avanzando en la investigación” y confirmó que todos los pacientes intoxicados compraron la droga en Villa Puerta 8, un barrio ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Ese dato fue determinante para llevar a cabo una serie de allanamientos en la zona.

NB