El Gobierno busca agrandar la cosecha libertaria en Salta, Jujuy y Chaco de cara a las próximas elecciones porteñas

El Gobierno consiguió el mejor insumo para encarar la recta final de las elecciones porteñas del próximo domingo: los libertarios dieron algunas sorpresas en los comicios provinciales de ayer y ya con eso le bastó al aparato comunicacional de Javier Milei para darle rienda suelta a su narrativa de hipérbole y consignas grandilocuentes. Todo el oficialismo festejó una serie de resultados que no son lo que parece cuando se ponen bajo la lupa: La Libertad Avanza conquistó la capital de Salta, pero la provincia siguió dominada por el peronista disidente Gustavo Sáenz; en Chaco ganó el armado de Leandro Zdero, a quien los libertarios se colgaron en una alianza; en Jujuy sí se impusieron al peronismo –que hace tres elecciones viene en baja–, pero no le ganaron al oficialismo radical; y en San Luis ninguna de las opciones mileísta llegó a los dos dígitos.

El trazo fino no le importó a la maquinaria de la Casa Rosada. “Los salteños están haciendo Grande a la Argentina Otra Vez”, tuiteó el Gordo Dan, el jefe del brazo armado digital del Presidente, que hace dos semanas hizo su primera incursión proselitista: viajó especialmente a Salta y Jujuy para fotografiarse con los candidatos locales. Hasta Karina Milei salió su ostracismo para afirmarse como El Jefe del partido, pese a que tensiona con Santiago Caputo para las batallas provinciales. Sin mencionar a San Luis, salió de su ostracismo en redes sociales y publicó: “Gracias a los salteños, jujeños y chaqueños por el mensaje que nos dejaron hoy. @JMilei me encomendó una misión clara: llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país. Y no vamos a frenar. Lo vamos a hacer con la convicción de que este es el único camino para sacar a la Argentina del pozo y ponerla de pie”.

Ningún oficialista reparó en la tendencia que estas cuatro elecciones –junto con la de Santa Fe de abril– confirmaron: la baja participación electoral. Al fin y al cabo la división entre la política y la sociedad es tierra fértil para el discurso “anti-casta”. en una jornada marcada por la baja asistencia a las urnas y la ausencia de incidentes graves. En Jujuy, votó cerca del 50% del padrón; en Salta, asistieron a las urnas el 62% de los electores; en San Luis, el 60%, y en Chaco, la participación osciló entre el 55% y el 60%. “Para el sistema electoral hay que llamar la atención la baja convocatoria a votar. Las personas deciden abstenerse de participar de un evento electoral en las provincias. Fue un gran llamado de atención”, interpretó en las últimas horas el consultor Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba.

La baja participación electoral resignifica –relativamente– la influencia de los “aparatos” para movilizar votantes. Eso podría justificar aún más que en todas las elecciones de este año ganaron los oficialismo locales –aunque ya de por sí las legislativas provinciales son localistas–. Pero ya no son tiempos de partidos nacionales que imponen su voluntad en “cada rincón del país”, como dice la hermana del Presidente. Lo sabe Cristina Kirchner, que intervino desde Buenos Aires el PJ salteño y el sello no consiguió ninguna banca.

Pero el Gobierno va a querer nacionalizar igual los resultados de este domingo porque mira hacia adelante: el domingo próximo la Casa Rosada pone mucho en juego para desbancar al PRO en su terruño. Uno de los libertarios salteños que festejó ayer le habló a elDiarioAR de “un batacazo” y le dio un giro nacional al resultado: “Se debió al rumbo que le impuso Milei a la Argentina”.

Paradójicamente, LLA sí necesita que vayan a votar los porteños para derrotar a la fuerza de Mauricio Macri que gobierna desde 2007. Milei va a plebiscitar su gestión con la candidatura de Manuel Adorni en la Ciudad, al punto que lo acompañará al cierre de campaña.

El acto será el miércoles por la tarde en el Parque Mitre, un espacio verde ubicado en Av. Libertador 1560. “Este miércoles cerramos la campaña de CABA con Milei, Adorni y todos los porteños de bien. La libertad no se negocia, es momento de que hagamos historia”, apuntó la cuenta de LLA.

Macri siente en la nuca la amenaza de Milei, al punto que llegó a calificar de “razonable” a Leandro Santoro, que por la división en la derecha podría darle un triunfo inédito al peronismo porteño. El jefe del PRO buscó también apropiarse, a su modo, de las elecciones provinciales de ayer: “Acabo de hablar con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, para felicitarlo por su triunfo en la provincia. Muy contento también por las muy buenas elecciones en San Luis y Chaco!! El cambio se profundiza en todo el país”, escribió X.

El expresidente sabe que se juega la existencia el domingo que viene. De acuerdo a cómo queden posicionados LLA y el PRO, se escribirán las bases y condiciones del acuerdo que ambos intentan tejer en la provincia de Buenos Aires para competir contra el kirchnerismo. Esa relación ya se lastimó gravemente la semana pasada cuando la caída de ficha limpia le dio una sobrevida a Cristina.

Ahí otra vez un poder local dio la nota nacional: la voltereta de los senadores misioneros que responden a Carlos Rovira fue funcional al peronismo pero también al mileísmo que quiere polarizar con CFK. Esta noche se transmite la entrevista de Milei en Telefé donde jura que en su teléfono no hay una llamada al mandamás de Misiones. La provincia del NOA va a elecciones locales el 8 de junio, y en la lista del oficialismo local hay al menos tres dirigentes libertarios, pese a que el sello de LLA compite por fuera. ¿Cuál será la reacción de Karina Milei y el Gordo Dan cuando ese oficialismo al que se aliaron se alce con una victoria casi asegurada?

