El Gobierno da garantías y asegura que “no va a faltar gas en invierno”

Gabriela Cerruti aseguró este jueves que el Gobierno puede garantizar que no va a faltar gas en invierno. “Estamos tomando todas las medidas necesarias que no haya faltante y que los precios internacionales no impacten”, señaló en conferencia de prensa.

La Argentina tiene gas en un mundo donde escasea por la guerra, pero no puede usarlo porque aún no construyó un gasoducto

“La Argentina va a tener que importar este año menos gas que en los años anteriores porque tiene mayor provisión de gas y esto tiene que ver con el crecimiento que hemos tenido en los últimos años en cuanto a la explotación de gas de Vaca Muerta. Este año ya es auspicioso que vamos a tener que importar bastante menos que en los años anteriores”, dijo Cerruti.

Cerruti anticipó que el ministro de Economía Martín Guzmán y el secretario de Energía Darío Martínez están llevando adelante negociaciones para evitar falta de gas en el invierno y cuyos resultados se van a conocer la próxima semana.

Cerruti se refirió también a la escasez de gasoil en las estaciones de servicio en ciertas zonas del país. “El Gobierno entiende que no hay en este momento todavía faltante de gasoil. Estamos en una situación internacional que es muy demandante y nos mantiene alerta. La Secretaría de Energía está llevando adelante negociaciones y conversaciones con cada uno de los sectores para garantizar que no haya faltante”, dijo.

“En todos los casos (gas y gasoil), se están llevando adelante las negociaciones y conversaciones para que no haya ningún tipo de faltante y esperamos que este efectivamente ocurra. Es un tema que por ejemplo planteó el presidente de la UIA porque es un tema en el que todos son conscientes que va a tener repercusión el tema internacional. Hay faltante de gas y petróleo en el mundo y tiene precios exorbitantes a raíz de lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania. Todos los sectores solidariamente podemos sentarnos a encontrar al solución”, concluyó.

Políticas de estado

Por otro lado Cerruti confirmó que el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, trabajan “en una agenda de trabajo” parlamentaria para “construir políticas de Estado”, en un marco de diálogo político.

El presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, trabajan en una agenda de temas para consensuar con los referentes opositores de la oposición parlamentaria para construir temas de Estado que permitan una continuidad más allá de la sucesión de los gobiernos“, señaló esta mañana Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada.

En ese marco, en tanto, la portavoz consideró que los actos contra la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que se produjeron en los últimos días “no son hechos aislados” sino que “forman parte de una escalada”, y reclamó la importancia de la construcción de “una agenda que comunicación pública que no difunda mensajes de odio”.

“No me parece que sea casual que las agresiones las reciba una mujer y peronista. Esos son blancos de ensañamiento de la derecha argentina. No se trata de hechos aislados; son parte de una escalada”, señaló Cerruti al referirse a las campañas de difamación contra la vicepresidenta que se produjeron en los últimos días y al derribo de una estatua suya producido ayer, en un paseo de la localidad santacruceña de Río Gallegos.

Además, la funcionaria indicó además que el proyecto para repatriar fondos de la evasión fiscal para cancelar la deuda con el FMI, presentado por el bloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado, “es avalado por el Gobierno”. Afirmó que el Gobierno espera que la Corte Suprema de Justicia “tome en cuenta” los planteos de las provincias en el diferendo suscitado en relación a los fondos que el expresidente Mauricio Macri le transfirió por decreto a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía a ese distrito.

En relación al acampe que organizaciones sociales llevan a cabo frente al Ministerio de Desarrollo Social, Cerruti afirmó que se trata de una protesta que se da en el marco de un plan de lucha que esas agrupaciones que pertenecen al bloque de Unidad Piquetera “ya tenían resuelto” desde principios de marzo. La portavoz ratificó también que el Ministerio de Desarrollo Social “sigue trabajando” para reconvertir los planes sociales en empleo formal y ratificó que “no habrá nuevos ingresos” a esos programas de asistencia“.

