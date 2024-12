Javier Milei en la CPAC: “Tenemos una oportunidad histórica de cambiar el mundo”

El Presidente Javier Milei diserta en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservador (CPAC) Argentina, el Foro Conservador donde confluyeron referentes de la Derecha de varios países como Estados Unidos, Brasil, México, España y Hungría, entre otros.

Con críticas a la izquierda latinoamericana, Milei destacó: “CPAC cuida la cabeza, cuida las ideas” y definió al espacio y sus miembros como “guardianes de las ideas”. Justificó que “por eso es tan importante”.

“Si no damos la batalla cultural, no importa cuán buenos seamos gestionando, no importa cuán buenos seamos políticamente para poder llegar porque si la cabeza falla, si falla el espíritu, si falla lo que nos motiva y moviliza no vamos a llegar a ningún lado. La complejidad que tiene la gestión es enorme”, agregó.

“A diario, en la gestión, nos encontramos con un montón de dificultades y adversidades pero lo que marca siempre nuestro horizonte es la visión y eso es lo que tenemos que alimentar porque en la medida que nosotros fortalezcamos nuestra visión, eso nos va a hacer resilientes, nos va a hacer enfrentar a los zurdos y ganarles en todos los terrenos y terminar de una vez por todas con la basura del socialismo”, señaló el Presidente.

Sus palabras no fueron solo de aliento a la derecha, también hizo una profunda y repetida crítica “al socialismo”. “Se nos metieron en las universidades, en los medios de comunicación y en la cultura. Como no tenían rival, ganaron la batalla cultural. Se organizaron políticamente y fueron muy exitosos, en Argentina hemos padecido cuatro gobiernos kirchneristas”, dijo.

“Como sus ideas son un espanto, a donde van generan miseria. Eso abrió la oportunidad de que hoy en el mundo, de la mano de Trump, Bukele y nosotros en Argentina, se respiren nuevos vientos de libertad”, lanzó.

“Tenemos una oportunidad histórica de cambiar el mundo. Para eso es necesario dar la batalla cultural”, subrayó.

Noticia en desarrollo...