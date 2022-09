Javier Milei y Domingo Cavallo compartieron propuestas para combatir la inflación

El diputado nacional de Avanza Libertad Javier Milei encabezó este lunes un encuentro sobre inflación junto al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, donde cada uno dio su receta para terminar con la inflación.

El ex titular del Palacio de Hacienda no estuvo en el Teatro Brodway, pero participó a través de teleconferencia, para dar su visión de uno de los temas económicos que más preocupan a la Argentina.

“Si uno sigue manteniendo la moneda local, lo primero que tiene que buscar es estabilizar el precio del dólar de manera permanente”, expresó Cavallo.

Al respecto, continuó: “Hay diferentes alternativas, una fue la convertibilidad de 1991, otra puede ser una dolarización completa de la economía, y la tercera –es la que yo preferiría- buscar que convivan la moneda local con el dólar, pudiendo las dos monedas cumplir las mismas funciones y hacerlas competir entre ellas”.

Del encuentro, denominado “Fin de la inflación”, también participó el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, además de analistas y consultores.

“Los políticos no son Dios”, aseguró Milei al exponer sobre la inflación y referirse a los planes que presentan algunos dirigentes.

“Yo me niego a que los políticos y, en especial, los economistas, que son los economistas de la casta, me niego a que nos traten de estúpidos. Si existen desde hace tiempo esas opciones de que cambien los precios de los bienes, por qué no puedo operar en el riesgo, por qué tengo que aceptar que los políticos me traten como un estúpido”, agregó el diputado nacional.

Milei también se refirió a su propuesta de eliminar el Banco Central de la República Argentina, al cual definió como “una estafa”, en caso de que accediera a la presidencia.

Sobre este tema, consideró que como sociedad erróneamente “asumimos la omnipotencia y omnipresencia del Estado”, y agregó que su plan de autoregulación del mercado no necesita la existencia de “una moneda argentina emitida por políticos argentinos”.

El encuentro también contó con la presencia del economista liberal Alberto Banegas Lynch hijo; la economista y exdirectora general de Standard & Poors para América Latina, Diana Mondino; y el economista Héctor Rubini, mientras que el analista y consultor Manuel Adorni fue quien lo coordinó.

Con la batucada en la puerta del teatro de la avenida Corrientes, los invitados a la conferencia hacían la fila para entrar minutos antes de las 19 horas, mientras comentaban que las entradas fueron solicitadas vía Whatsapp, en algunos casos, y en otros eran invitados del Partido Libertario y Libertad Avanza.

En el tumulto, dos militantes en puestos de afiliación del Partido Libertario celebraban haber afiliado a casi 200 personas por la tarde, momentos antes del comienzo del evento.

Con merchandaising alusivo, se vendían banderas, pañuelos y pines (a 300 pesos y dos por 500 pesos), que decían “No te salva el Estado, te salva el Mercado”.

En otros exhortaba “Milei 2023” y la conocida figura del león con la que el diputado nacional se representa en sus discursos.

El encuentro completo

Con información de NA y Télam.

IG