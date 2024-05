Con una clase teórica autocelebratoria, Milei volvió a cargar contra el Estado, la ley de aborto y el “maldito socialismo”

Javier Milei protagonizó este miércoles un acto inédito y sorprendente: con más del 50% de pobreza, una inflación que sigue alta, ingresos desplomados, recesión y los dólares paralelos que se despegan de la cotización oficial, a lo que se suma una situación complicada en Misiones —donde distintos sectores de trabajadores estatales, incluidos los policías, están protestando por mejoras salariales—, el presidente de la Nación decidió presentar su último libro en el mítico estadio Luna Park, adonde además cantó canciones y fue vitoreado por un público magnetizado. Más que la presentación de un libro, pareció un acto político de autocelebración, a poco de cumplirse los primeros seis meses desde que llegó a la Casa Rosada.

Milei ingresó al escenario como un rockstar, como acostumbra. Allí cantó la ya clásica canción de La Renga de sus actos, Panic Show, es que dice “Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida”; pero esta vez no a capela sino acompañada por músicos, una “banda libertaria”, como la llamó.

El Presidente se encargó especialmente de recordar que había elegido mudar de la Rural de Palermo al Luna Park la presentación de su libro después de que los organizadores de la Feria del Libro cuestionaran con dureza a su gestión, por sus políticas en contra de la cultura. “Gracias, kirchneristas”, les dedicó, aludiendo específicamente al presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro.

El libro de Milei, “Capitalismo, socialismo y trampa neoclásica”, fue presentado ante unas 12.000 personas que fueron a escucharlo hablar y cantar dentro del Luna Park, y otras más que lo hicieron desde afuera porque no pudieron conseguir entrada. Además de sus seguidores estuvieron todos los funcionarios de su Gabinete —entre ellos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su hermana, El Jefe—, y senadores y diputados de La Libertad Avanza y del PRO.

Una charla de teoría económica en el Luna Park

La presentación de su libro consistió en una conferencia sobre teoría económica como las que acostumbra a dar Milei en sus presentaciones. Lo curioso fue que lo hizo en el Luna Park, donde por ejemplo se conocieron Juan Domingo Perón y Eva Duarte y se casaron Diego Maradona y Claudia Villafañe, además de recordadas peleas de boxeo y otras celebraciones.

Milei repasó su libro en el orden de los capítulos y anticipó que su próximo libro —el número 14 de su autoría, aunque tiene denuncias de plagio— lo escribirá con Demian Reidel, un economista que antes de su asunción sonó como posible presidente del Banco Central.

En su discurso, que se pareció a los de Cristina Fernández de Kirchner, Milei sostuvo que en enero último, durante su exposición ante el Foro Económico Mundial, de Davos —una de sus primeras actividades como presidente de la Nación—, le dijo al mundo “que la Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo”.

En otro momento de su mensaje, Milei se detuvo a reflexionar sobre los monopolios y dijo que “si una empresa logra hacer un celular de muchísimas mejores presentaciones y a un costo muchísimo más bajo” que el resto, “o sea un 10 de mejor calidad, un mejor precio, ¿qué creen que va a pasar con las nuevas restantes? ¡Van a quebrar! ¿Y qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, es maravilloso, si ustedes ahora tienen un teléfono 10 veces mejor, 10 veces más barato y les queda un montón de guita para gastar en un montón de otras cosas. ¡Vamos!”.

Después el Presidente dijo que “los únicos monopolios que son malos, que es la verdadera definición de monopolio [...] es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para ser la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y que si alguien violaba eso, le caía con toda la fuerza del Estado encima”. “Es decir, el monopolio es malo cuando el que está en el medio es el Estado. Por lo tanto, el problema sigue siendo el maldito Estado”, afirmó el jefe de Estado.

Sostuvo que “el camino hacia la miseria, la trampa que nos lleva a la miseria, es el buenismo socialista, porque demanda cada vez más intervención”.

Tras autodefinirse más de una vez como “anarcocapitalista” y “liberal libertario”, Milei volvió a decir —ya lo hizo en muchas ocasiones— que “los fallos de mercado no existen” y que si hay fallos de mercado hay que revisar “que no está la intervención del Estado porque, si la hay, el problema no es el mercado” y remató: “El problema no es la gente, el problema son los políticos”.

Luego el Presidente cuestionó a los “aborteros” y señaló que “la agenda del aborto es una agenda que tiene más de 3.000 años y es una agenda absolutamente asesina por un par de salames que hicieron malas cuentas”.

En otro momento de su discurso aludió al economista John Maynard Keynes como “una de las cosas más oscuras en la historia de la humanidad junto al marxismo”. Después de mencionarlo la hinchada en el Luna Park cantó: “Oh, Keynes sos ladrón, sos ladrón, sos ladrón, Keynes sos ladrón”. También le gritaron “hijo de puta”. Keynes murió hace 78 años.

También dijo que cuando leyó Teoría del valor, de Gérard Debreu, “que tiene una belleza matemática que es súper inspiradora” la disfrutó más que su “primer Playboy”.

Milei cerró la presentación de su libro diciendo que “el maldito socialismo es contra los que tenemos que pelear de una vez por todas”.

Luego fue el turno del vocero presidencial, Manuel Adorni, que también dio un breve mensaje antes de presentar a Milei y al diputado José Luis Espert, de La Libertad Avanza, que fue presentado como un rockstar y la hinchada lo vitoreó: “Pelado, pelado, pelado”.

“Es increíble estar acá, en este atríl”, dijo Adorni, quien señaló que Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica es el libro número 13 de Milei.

“Hace un año, exactamente un año, Javier Milei sacaba su libro El fin de la Inflación, que tuve el honor prologar [...] En ese momento me parecieron increíbles dos cosas. La primera, que el título del libro, El fin de la Inflación, pueda en algún momento ser verdad. Y lo otro que me pareció absolutamente increíble es que se iba a cumplir el título del libro”, dijo Adorni. En abril, sin embargo, la inflación fue del 8,8%, de acuerdo con el Indec.

Entonces, Milei y Espert departieron sobre economía y coyuntura en “un living” montado en el escenario del Luna Park, moderado por Adorni, quien también fue vitoreado por la hinchada libertaria, a la que invitó a ir “mañana a la conferencia” que brinda habitualmente en la Casa Rosada, en un gesto de desprecio a los periodistas acreditados.

“”La batalla cultural hay que darla en todos lados porque si no los zurdos nos van a llevar puestos“, dijo Milei en el cierre, que terminó con la canción Se viene, de Bersuit Vergarabat, y Milei, Espert y Adorni saludando al público. La canción dice: ”Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es?, ¿qué es?“.

