La Justicia ordena avanzar sobre los bienes de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude en perjuicio del Estado. La medida forma parte de la etapa de cumplimiento de la sentencia, que incluye la devolución de los fondos considerados desviados.

El alcance de la resolución no se limita a la ex mandataria: también abarca a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, así como a otros condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez. En total, la ejecución podría impactar sobre una veintena de propiedades vinculadas a la familia Kirchner y más de 80 inmuebles correspondientes al resto de los implicados.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y se inscribe en el proceso destinado a efectivizar el decomiso de activos para resarcir al Estado por el perjuicio económico determinado en la causa.

Según lo establecido en la sentencia, el monto a reintegrar asciende a cifras millonarias, actualizadas con el paso del tiempo. Ante esa magnitud, el tribunal avanzó con la ejecución de bienes como mecanismo para cubrir la suma fijada.

Desde la defensa de la ex presidenta cuestionaron la medida. Señalaron que parte de los bienes incluidos fueron heredados de Néstor Kirchner o transferidos antes del período investigado, por lo que, sostienen, no deberían ser alcanzados por el decomiso.

De acuerdo con lo dispuesto, los activos quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que será la encargada de su administración y eventual venta.

La causa Vialidad derivó en una condena a seis años de prisión, actualmente bajo modalidad domiciliaria, para Cristina Fernández de Kirchner. El fallo consideró probado un esquema de irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, con contratos reiterados a empresas vinculadas a Báez, sobreprecios y trabajos inconclusos o con deficiencias.

Con información de la agencia NA