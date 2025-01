Karina Milei, en modo estrella política del verano preelectoral: “Mientras menos Estado haya, mejor nos irá”

El joven —bandera fluo con estampa del león libertario, tatuaje en el pecho con la frase “viva la libertad carajo” y pin en la musculosa con la cara de Javier Milei— se quejaba tímidamente por la “falta de organización” mientras mostraba la pantalla de su celular bajo el potente sol de la mañana: “Soy afiliado, me acredité el otro día y me llegó esta confirmación, pero me dicen que no estoy en la lista”. Casi 300 personas, en cambio, ingresaban en fila al Centro Gallego de Mar del Plata. Pero en su caso y en el de algunas decenas de simpatizantes más, la seguridad no admitía peros: sin acreditación, afuera. Una mujer que caminaba por la calle 20 de Septiembre, en el macrocentro de la ciudad, se acercó con curiosidad por el movimiento y el despliegue de seguridad en la cuadra.

—¿Por qué se manifiestan? ¿Por qué están luchando? –preguntó ella.

—Karina, Karina Milei–respondió el joven.

—Ah, no, no –reaccionó ella, y se alejó con los dedos en V.

Minutos más tarde, la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia descendió del auto oficial, saludó rápidamente con la mano al aire e ingresó sin demoras al lugar elegido para poner en marcha el año electoral de La Libertad Avanza. Durante los siguientes 90 minutos, frente a 320 personas, entre militantes, dirigentes y referentes del espacio en la ciudad y la Quinta Sección electoral, la hermana en jefe encabezó el primer acto formal de 2025 del partido del que es presidenta.

Fue a puertas cerradas, sin medios presentes, como en cada escala política de LLA. Y al igual que en cada una de ellas, habló poco y luego entregó el micrófono a quienes la acompañaban en su gira marplatense y a los asistentes que quisieran hacer preguntas.

“No sé si ustedes saben, pero mi madre es de esta ciudad y pasé muchos años de mi vida aquí. Muchas gracias por este cálido recibimiento. Estas reuniones siempre me llenan de emoción, porque me permiten agradecer a todos los que han trabajado con esfuerzo y dedicación. Como siempre digo, solos no hubiésemos podido llegar a donde llegamos”, dijo, según informó oficialmente el partido.

Destacó luego el crecimiento de LLA y la “confianza” generada “en millones de argentinos”. Entre agradecimientos, arremetió sin escalas contra el blanco preferido de la fuerza que comanda el presidente Milei: el Estado. “Seguiremos diciendo la verdad y ayudando a los argentinos, pero enseñando que el Estado no debe estar en el medio, porque mientras menos Estado haya, mejor nos irá”.

La hermana del Presidente reconoció el papel de los jóvenes “que impulsaron este gran espacio” y especialmente el rol que tuvieron durante la pandemia. “Convencieron a sus padres y abuelos de escuchar nuestras ideas. Ustedes son lo más importante que tenemos y su entusiasmo nos lleva a seguir trabajando por un futuro mejor”. Un mensaje similar había transmitido en la tarde del lunes durante una reunión reservada con otro grupo de jóvenes, en un salón del Hotel Iruña, minutos después de arribar a Mar del Plata.

La elección de la ciudad balnearia como punto de largada del año electoral no fue casual. Además de ser epicentro del verano en la primera quincena de enero y de representar el segundo padrón electoral de la provincia de Buenos Aires detrás de La Matanza, fue en esta ciudad donde se produjo uno de los eventos icónicos del mileismo: el 15 de enero de 2022, en Playa Grande, el entonces diputado Javier Milei sorteó su primer sueldo como diputado.

La movida del verano

En este paso fugaz por Mar del Plata, Karina Milei estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vicepresidente a su vez de LLA. También la secundaron Sebastián Pareja, presidente del partido a nivel bonaerense y armador clave en la provincia. Y en este caso ofició como baqueano el marplantese Alejandro Carrancio, vicepresidente del partido a nivel provincial y coordinador de Productos Turísticos del Instituto Nacional de Promoción Turística. Junto a ellos, en la noche del lunes, compartió la única actividad fuera de la agenda de trabajo, una cena en el Centro Comercial del Puerto. El único integrante de la comitiva libertaria que pisó la playa en este periplo costero fue el cineasta oficial Santiago Oría, quien tomó imágenes en la Playa Popular, a metros del Casino Central y posteó en redes “Mardel explotada”.

Menem, quien había encabezado ayer una conferencia, fue otro de los oradores de este martes en el salón de la planta baja del Centro Gallego. Habló de gestión –“nuestra tarea es clara: desregular la economía, bajar impuestos y, de esta manera, impulsar el crecimiento económico”, dijo—, y se dirigió a la militancia –“no podemos relajarnos, del otro lado están organizados, conocen el poder, debemos militar en las redes, trabajar, caminar, y seguir difundiendo las ideas de la libertad por todo el país”.

No podemos relajarnos, del otro lado están organizados, conocen el poder, debemos militar en las redes, trabajar, caminar, y seguir difundiendo las ideas de la libertad por todo el país Martín Menem — presidente de la Cámara de Diputados, a la militancia de LLA en Mar del Plata

Al igual que en la rueda de prensa del día anterior, el presidente de la Cámara baja insistió en la voluntad de alcanzar un acuerdo con el PRO de cara a las legislativas de octubre, a partir de la pregunta de uno de los asistentes: “Hemos trabajado todo el año con el PRO y tenemos las mismas ideas. Seguramente vamos a trabajar juntos y está la voluntad de hacerlo, pero falta tiempo todavía y es una falta de respeto hablar de listas en estos momentos”.

La ausencia estelar en el temario del encuentro de este martes fue la eventual candidatura de Karina Milei en las próximas legislativas. La que se refirió en cambio al asunto fue la diputada nacional Juliana Santillán, quien habló con la prensa antes de ingresar al lugar y mantuvo la misma línea que otros referentes, a mitad de camino entre el operativo clamor y la prudencia: “Las candidaturas son decisiones personales. A mí no me gusta especular, pero todo referente de LLA quiere que a Javier y Karina en los lugares más importantes”.

Además de Santillán, entre los presentes en el Centro Gallego hubo legisladores y legisladoras provinciales de LLA, concejales de General Pueyrredon y la región.

Fuera de la dirigencia partidaria, una presencia que llamó la atención fue la de Walter Santiago, el mecánico conocido como “Alfa” que participó en Gran Hermano 2022. Según él mismo posteó en “X”, el día anterior había estado con el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y le había prometido que su sumaría al acto. Referentes de LLA aguardaban por cierto la llegada el ex motonauta, pero no fue de la partida.

El que llegó sobre la hora fue Federico Sharif Menem, asesor de su tío Martín Menem en Diputados y uno de los referentes juveniles del partido, quien tuvo algún intercambio con el personal de seguridad que no quería dejarlo pasar, hasta que Carrancio se acercó a aclarar el asunto.

Fuentes libertarias aseguraron que la escala en Mar del Plata no será la única del verano. Según indicaron, hay en agenda un nuevo viaje a la ciudad antes del cierre de la temporada, que podría incluir actividades en otras localidades balnearias en las que el espacio busca pisar fuerte de cara a octubre.

